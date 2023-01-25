Без операции и пересадки кожи: врачи в Самаре спасли 1,5-годовалого малыша с серьезными ожогами тела и ног

Юный пациент находился под наблюдением специалистов ожогового отделения более 1,5 месяцев / Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В Самаре врачи спасли 1,5-годовалого малыша с ожогами 35% тела. У него были повреждены туловище и обе ноги. На то, чтобы вылечить маленького пациента, ушло несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Обжегся кипятком

Малыш получил ожог кипятком — для ребенка в таком возрасте травма очень серьезная. Он более 1,5 месяцев находился под наблюдением врачей ожогового отделения Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова.

— Ребенок находился в палате интенсивной терапии. Его лечили с помощью раневых повязок. Перевязки проводили под общим наркозом. Также в лечении использовалась флюидизирующая кровать. На ней больной как будто парит в воздухе. Благодаря этому существенно снижаются болевые ощущения, — рассказал заведующий ожоговым отделением, врач-хирург Иосиф Новиков.

Вылечили без операции и пересадки кожи

Усилия медиков не были напрасны — мальчик поправился. Все раны у него зажили самостоятельно. Юному пациенту не проводили операцию и не делали пересадку кожи. Сейчас малыш чувствует себя хорошо и уже вернулся из больницы домой.

По данным Минздрава Самарской области, в ожоговое отделение «Пироговки» в год поступают около 40 юных пациентов. Часто с бытовыми ожогами — дети нередко опрокидывают на себя чашки с горячим напитком и тарелки с супом, обжигаются в бане.

Родители должны быть бдительнее

Медики призывают родителей быть бдительнее: держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга, от костров, свечей и петард. Также взрослым советуют убирать подальше спички, зажигалки, бенгальские огни, легковоспламеняющиеся жидкости. Стол лучше не укрывать длинной скатертью — ребенок может сдернуть ее и опрокинуть на себя горячую пищу. Перед купанием обязательно нужно проверить температуру воды. Она должна быть до 38 градусов.

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