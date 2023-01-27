Обычная простуда обернулась тяжелой пневмонией: самарские врачи вырвали из лап смерти молодого мужчину

Медики на протяжении месяца боролись за жизнь 31-летнего сызранца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре врачи буквально вырвали 31-летнего мужчину из лап смерти. Обычная простуда обернулась для жителя Сызрани тяжелой пневмонией. Анестезиологи-реаниматологи и пульмонологи областной больницы имени В.Д. Середавина на протяжении месяца боролись за его жизнь.

Думал простуда, оказалась пневмония

Мужчина вспоминает, что все начиналось как обычная простуда. Был незначительный кашель. Однако через некоторое время у сызранца подскочила температура, он стал задыхаться. Ему потребовалась госпитализация. Положили пациента в городскую больницу. Врачи диагностировали у него вирусное поражение легких. Они стабилизировали состояние мужчины и перевели на искусственную вентиляцию легких.

Состояние мужчины стремительно ухудшалось

Через некоторое время больного на реанимобиле доставили в Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д. Середавина. Состояние мужчины стремительно ухудшалось, назначенное ранее лечение оказалось неэффективно. Тогда врачи центра ЭКМО Павел Гнеушев, Марина Шахова и Елена Аксенова решили применить инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом.

— Отличие процедуры от искусственной вентиляции легких заключается в том, что кровь через канюли (катетеры) перемещается с помощью насосов в специальный аппарат. Там она очищается от углекислого газа, насыщается кислородом и вновь возвращается пациенту, — рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

К жизни вернула кислородная терапия

Аппарат ЭКМО замещал функцию легких больного на протяжении девяти дней. Мужчина пришел в сознание уже на второй день проведения процедуры оксигенации (кислородной терапии). Как только пациент начал самостоятельно дышать, его перевели в пульмонологическое отделение. В общей сложности он провел под наблюдением самарских врачей 24 дня. Благодаря лечению мужчина полностью восстановился.

По словам заведующей отделением реанимации больницы Елены Аксеновой, метод ЭКМО используют, когда состояние больного крайне тяжелое и другие виды лечения не помогают. Она отмечает, что каждое возвращение пациента к жизни с помощью этой процедуры — это бесценный опыт для врачей. «Это и есть победа над смертью», — считает Елена Аксенова.

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