«Резать не будем, рожай сама»: из-за ошибок врачей малышка из Самары навсегда осталась инвалидом, но стала счастьем для семьи

Родная семья не предала Маришку несмотря на неутешительные прогнозы врачей. Фото: БФ ЕВИТА

История самарчанки Юлии и ее дочки Марины – яркий пример того, как любовь оказывается выше всех границ, условностей и стереотипов. Из-за череды фатальных врачебных ошибок во время беременности и родов Марина навсегда осталась тяжелым инвалидом. Но испытания не сломили ее семью - Юля твердо решила, что не откажется от дочки и будет бороться за нее до конца. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности трогательной истории.

Родилась черной от удушья

Момент рождения Марины ее мама Юлия вспоминает с ужасом. Во время беременности ничего не предвещало беды, врачи уверяли, что с малышом и мамой все хорошо, УЗИ не выявляло никаких отклонений. Почему врачей не насторожило, что ребенок был крупным, а таз у мамы –узким, почему УЗИ на 41-й неделе не выявило никаких проблем – непонятно до сих пор. Как непонятно, почему увидев проблемы во время начавшихся родов врачи так и не решились на кесарево сечение.

- Мне заявляли – резать не будем, рожай сама, - вспоминает Юлия.

И Юлия действительно родила сама. Но цена такой самостоятельности оказалась слишком высока. Крупная головка малышки никак не могла пройти сквозь узкий таз ее мамы. Девочка раз за разом билась головой о кости. Результатом стали серьезные гематомы на голове с обеих сторон, малышка захлебнулась и практически задохнулась. На свет Марина появилась вся черная от удушья, а ее легкие были полны околоплодных вод. Сердцебиение – 60 при норме 160.

Маришка научила маму Юлю любить несмотря ни на что и быть сильной. Фото: БФ ЕВИТА

Марина балансировала между жизнью и смертью, но врачам удалось ее откачать.

- У меня родилась большая, красивая малышка ростом 55 сантиметров и весом 3770 г, - тихо рассказывает Юлия. - Но она уже не дышала, и ее сердце практически не билось. После того, как врачи реанимировали мою дочку, они сказали, что она теперь всегда будет в таком состоянии. Как младенец. Я просто не могла поверить, что все это – про меня, про мою семью, про мою дочку. Передо мной лежала красивая розовощекая девочка – такая же, как у всех. Но прогнозы врачей были неутешительные. Когда пришло время выписываться, врачи пожали плечами – мол, ну если вам надо, то забирайте, конечно. Но она навсегда останется «овощем». Написать отказ напрямую не уговаривали, но заявили - вы еще родите другого ребенка, здорового, зачем вам такие проблемы?

«Только через полгода начала приходить в себя»

Но отказаться от собственной дочки и бросить ее коротать жизнь в интернате для Юли и ее супруга Николая было совершенно немыслимо. Они твердо решили – маленькая Маришка останется в семье, у нее будут мама и папа.

Первые годы были очень сложными – малышка почти все время плакала – громко, отчаянно, навзрыд. Мама Юля тоже приходила в отчаяние, таскала девочку по врачам, массажам, мануальным терапевтам и остеопатам. Но те приносили лишь временное облегчение.

- Прошло полгода, прежде чем я начала понемногу приходить в себя,- вспоминает Юлия. - Большой опорой для меня стала моя мама. Она сказала, что это в любом случае наш ребенок и мы будем делать все, чтобы ей стало лучше, чтобы, возможно, какие-то функции восстановились. И тогда все свои физические и душевные силы я бросила на то, чтобы помочь своей дочке. Я убрала подальше чувство обиды на мир за то, что с моим ребенком такое случилось, и продолжила жить дальше. Мы были у многих врачей, перепробовали много разных методик, но в конце концов я поняла, что эта та ситуация, с которой нам придется жить дальше всегда. Что состояние Марины сильно не изменится. Наверное, в этот момент произошло полное принятие ситуации, я ее отпустила.

Младшая сестренка для Маришки - самый любимый человек. Фото: БФ ЕВИТА

«Когда слышала голос сестры – пугалась и плакала»

Лучшим лекарством для Маришки стала младшая сестренка – Ариана.

- Поначалу Марина очень пугалась, когда слышала голос младшей сестренки, начинала плакать, — рассказывает Юлия Шишкина. — Но потом постепенно стала прислушиваться, а затем и вовсе – улыбаться и даже поворачивать голову туда, откуда звук шел. Естественно, все слезы были забыты.

Сейчас младшая сестренка для Маришки - самый любимый человек.

- Когда приходит Ариана и приносит мультик, Марина радуется, приветствует ее счастливым «Аааа!», улыбается, - рассказывает мама Юлия. – Дочка каждый день радует меня улыбкой, это одна из самых дорогих вещей, которые у меня есть, это то, что меня вдохновляет каждый день. Моя Маришка научила меня любить – любить искренне, не за что-то, а просто потому что ты есть, и с каждым днем я люблю свою дочку все сильнее. Ради нее я не могу себе позволить просто так опускать руки, остановиться и остаться на месте, и я двигаюсь вперед. И всем семьям с тяжелобольными детьми хочется сказать – верьте в малыша, верьте в те силы, которые он вам дает и верьте в любовь, потому что любовь способна свернуть горы.

Сейчас Марине Марине 11 лет, но она не может даже приподнять голову. Год назад при содействии БФ ЕВИТА девочке поставили гастростому. Благодаря этому состояние Марины немного улучшилось. Но самое главное – что девочка живет в любящей семье, для которой она стала настоящим счастьем несмотря на тяжелую болезнь.

Историю Марины Юлия рассказала в рамках проекта благотворительного фонда ЕВИТА «#Маршрутжизни: семья особого ребенка», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Женщина очень хочет, чтобы ее история вдохновила и другие семьи на то, чтобы бороться за собственного малыша и быть счастливыми.

Если вы хотите помочь подопечным БФ ЕВИТА, то сделать это можно здесь.

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