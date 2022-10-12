«Она не специально»: родные заступились за горе-мать, которую хотят посадить на 19 лет за сброшенную из окна дочь

В зале суда у Анны Рузанкиной случилась истерика Фото: Наталья АРТЯКОВА

Во вторник, 12 октября 2022, в Самарском областном суде состоялись прения сторон по делу Анны Рузанкиной, которая в июне прошлого года сбросила трехлетнюю дочь из окна 6 этажа. Гособвинение запросило для горе-матери очень строгое наказание.

- Анна Рузанкина обвиняется в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. В виду рассмотренных ранее материалов уголовного дела прошу назначить подсудимой наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы 1 год и 6 месяцев, - выступил на прениях прокурор.

Гособвинитель попросил учесть в вынесении приговора смягчающие обстоятельства: Рузанкина активно способствовала раскрытию преступления, а также после совершения убийства попыталась оказать дочери первую помощь, несмотря на отсутствие медицинского образования.

Отягощающими обстоятельствами стал тот факт, что мать убила родную дочку, свесив ее из окна, а также в момент преступления девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Вывесила из окна за бретельки маечки

Напомним, страшная трагедия произошла летом 2021 года в Самаре. 23-летняя Анна Рузанкина приехала в Самару из соседнего региона вместе со своей трехлетней дочкой. По данным правоохранителей, нерадивая мать часто оставляла ребенка одного, а сама ходила в клубы, работала проституткой, пила алкоголь в больших количествах.

Утром, 8 июня 2021 года, Анна пьяная пришла домой из сауны, где оказывала сексуальные услуги. Трехлетняя дочка, которая всю ночь была дома одна, проснулась и начала капризничать. Не спавшая всю ночь мать разозлилась и решила ее воспитать. Девушка выбрала жестокий метод – вывесила малышку из окна 6-го этажа, держа на тоненькие бретели маечки. Ткань не выдержала, и девочка рухнула вниз, разбившись насмерть об асфальт.

Осознав, что произошло, Анна выбежала на улицу, подняла с асфальта тело дочери, которое было в крови, и занесла обратно в квартиру. Момент страшной трагедии попал на записи камер видеонаблюдения. Кроме того, громкий крик испуганной девочки, который оборвался ударом об асфальт, слышали несколько свидетелей.

«Она же больная»

Бабушка Анны Рузанкиной попросила суд смягчить наказание, так как считает, что внучка не специально убила ребенка. - Уважаемый суд, ну она же больная! - в слезах заявила бабушка.

Сама Анна отказалась участвовать в прениях, так как после оглашения ходатайства гособвинителя у нее случилась истерика. После перерыва Рузанкина сообщила суду, что будет поддерживать ходатайство своего защитника.

- Я очень любила свою дочь! Я не понимаю, почему так произошло, - Рузанкина в слезах давала свое последнее слово. Адвокат горе-матери в свою очередь запросил для своей подзащитной. В качестве доказательств, что приговор должен быть мягче, защитник привел аргументы, что ранее ее клиентка состояла на учете у психиатра. Кроме того адвокат выступила против того, что в приговоре учитываются показания свидетелей. По их словам, они не видели того момента, когда Рузанкина скидывала дочь из окна, а лишь слышали плач девочки. Сама же Анна говорила следователям, что после того, как перебросила девочку через перила, она почти сразу же попыталась затащить ее назад, но сил не хватило.

- Прошу суд учесть все смягчающие обстоятельства и назначить ей минимальное наказание. Кроме того прошу переквалифицировать статью на часть 1 статьи 109 «Убийство по неосторожности», - выступил адвокат.

По окончанию прений судья сообщил, что окончательный приговор Анне Рузанкиной будет объявлен уже на следующий день после заседания.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий

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