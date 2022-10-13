О здоровье глаз нужно заботиться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 октября отмечается Всемирный день зрения. Глаза – один из важнейших органов чувств у человека. Правда ли черника полезна для глаз, что будет, если близорукие не будут носить очки, почему возникают проблемы со зрением и как избежать главных опасностей для глаз, журналисту «КП-Самара» рассказал заведующий кафедрой глазных болезней Института профессионального образования СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор Игорь Малов.

Солнечные лучи для профилактики близорукости

- Какие опасности подстерегают наши глаза в современном мире? Какие заболевания глаз самые частые и как их избежать?

- Самая частая проблема у детей — близорукость. Обычно она возникает в школьном возрасте. Главная причина в том, что дети работают при плохом освещении, слишком близко смотрят в тетради и учебники, что называется, «пишут носом», проводят много времени в гаджетах.

Вторая причина роста прогрессирования близорукости — школьники стали меньше гулять на улице. Считается, что для профилактики близорукости необходимо естественное образование витамина D от солнечных лучей.

Чтобы у детей не росла близорукость, нужно обязательно гулять и обеспечить работу на расстоянии не менее 30 см от объекта, будь то тетрадь, компьютер или гаджет.

- А у взрослых?

- У взрослых наиболее частые заболевания, приводящие к необратимой потере зрения — возрастная макулярная дегенерация и глаукома. Первое — это заболевание, которое приводит к снижению остроты зрения за счет поражения центрального отдела сетчатки глаза. Оно возникает в том числе из-за прогрессирующего атеросклероза сосудов, который, в свою очередь, появляется от неправильного питания и курения. Поэтому главная профилактика — сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Второе заболевание — первичная открытоугольная глаукома, оно приводит к полной потере зрения. Возникает глаукома, как правило, в пожилом возрасте, чаще у людей с наследственной предрасположенностью. Если вовремя начать лечение, то шансы сохранить зрение значительно выше. Поэтому людям после 40 лет нужно хотя бы раз в год измерять глазное давление у офтальмолога.

Глаз растет, но не у всех

- Что будет, если близорукий человек не будет носить очки?

- Если взрослый не будет носить очки, ему ничего не грозит кроме того, что он может упасть. Но если проблемы со зрением есть у ребенка, нужно обязательно обратиться к офтальмологу за подбором лечения, иначе могут возникнуть серьезные осложнения.

- Почему в старости развивается дальнозоркость?

- Все люди рождаются с коротким глазом, но у кого-то он растет и останавливается на нужном размере, у близоруких он продолжает расти, а у дальнозорких рост останавливается раньше чем необходимо. Простыми словами, у таких людей глаз короче, чем он должен быть в норме. Но в молодости это компенсируется хрусталиком, который добавляет нам три диоптрии аккомодации — это способность глаза видеть предметы на разном расстоянии. В 40 лет мы теряем одну диоптрию, в 50 лет — две, в 60 — три. Поэтому мы начинаем хуже видеть вблизи. Лечение не требуется, нужно просто правильно подобрать очки.

- Правда ли, что черника полезна для глаз?

- Черника и морковь, которую раньше тоже рекомендовали для поддержания зрения, не являются лекарствами. Они содержат зеаксантин, его сегодня активно применяют в виде БАДов. В первую очередь залог профилактики заболеваний глаз в старшем возрасте — это сбалансированное питание в течение жизни.

- Что делать, если глаза устали от работы за компьютером?

Лучше всего — встать и прогуляться, желательно на свежем воздухе. Это полезно для всего организма в целом.