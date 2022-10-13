Девяносто мерок за три секунды: в Самаре IT-сканер помогает шить обмундирование для военных на Донбассе

Пошивом изделий занимаются студенты и преподаватели самарского колледжа. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре инновационный IT-сканер помогает студентам и их преподавателям шить элементы обмундирования для военнослужащих на Донбассе и мобилизованных резервистов. Необычное производство наладили в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. В колледже давно помогают жителям Донбасса и Крыма, собирают гуманитарную помощь. А в 2022 году волонтеры занялись поддержкой бойцов, сражающихся в зоне СВО. Директор колледжа Татьяна Санникова рассказала журналисту «КП-Самара» подробности.

«Ездим каждый год»

Студенты и преподаватели колледжа включились в работу акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ еще в 2014 году, сразу после того, как Крым вернулся в состав России.

– Тогда мы вместе со студентами ездили в Сакский район, оказывали разную помощь. С тех пор ездим туда каждый год. Последние шесть лет работаем на инклюзивном пляже, – рассказала Татьяна Санникова.

С момента начала СВО деятельность волонтеров стала еще разнообразнее. Уже на второй день после старта спецоперации они организовали сбор гуманитарной помощи. Изначально груз направлялся в центры временного пребывания, после – на Донбасс.

Рюкзаки для спальников и лекало для формы

Сегодня добровольцы шьют вещи для военнослужащих в зоне боевых действий. Студенты и преподаватели занимаются пошивом рюкзаков для спальных мешков. Работа началась только неделю назад, однако волонтеры успели создать уже 350 таких изделий.

Студенты с удовольствием включились в работу. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Параллельно колледж занимается разработкой технической документации для пошива зимних комплектов одежды. Работа ведется на специальном оборудовании. IT-технология появилась в мастерской «Цифровой модельер» в рамках нацпроекта «Образование».

– По сути мы готовим лекало, - объясняет Татьяна Санникова. - Однако на деле это большое количество технической документации, где все рассчитывается до миллиметра. Например, наш современный сканер, рассчитывая размеры, за три секунды может снять 90 мерок. После этого информация загружается в компьютерную систему, и специалисты приступают к работе. Это очень трудоемкий, дорогостоящий процесс. Он позволит удешевить стоимость комплектов и упростит процесс для предпринимателей, которые будут заниматься их пошивом, – пояснила Татьяна Санникова.

Пошив рюкзаков стартовал только неделю назад, однако волонтеры уже добились внушительных результатов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Для максимального удобства

Директор колледжа отмечает, что вся работа ведется совместно с военными – они выступают в качестве консультантов.

– Бойцы, вернувшиеся из зоны боевых действий, рассказывают нам об особенностях их обмундирования. Например, о том, что после дождя опустилась резинка на комбинезоне, или пояс не отличался удобством. Наши специалисты учитывают эти моменты и создают такую документацию, по которой можно будет пошить максимально удобное изделие, – отмечает Татьяна Санникова.

По словам директора колледжа Татьяны Санниковой, сегодня участники акции вместе с военными решают, что понадобится солдатам в ближайшее время. После этого станет ясно, к пошиву каких изделий студенты и преподаватели приступят в дальнейшем.