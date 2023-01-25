В Самаре есь улицы, о происхождении названий которых мало кто знает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре более 1,3 тыс. улиц. Они названы в честь революционеров, ученых, писателей и других людей. Имена многих из них нам хорошо знакомы. Однако названия многих второстепенных улиц для нас загадка. Рассказываем, в честь кого названы маленькие улицы в Самаре.

В честь кого названа улица Сакко и Ванцетти в Самаре

«Итальянская» улочка с частными домами спряталась между Тухачевского и Городским кладбищем. Она носит имена двух итальянких рабочих-анархистов Николы Сакко и Бартоломео Ванцетти. Еще подростками они уехали в США. Сакко работал на обувной фабрике, а Ванцетти - на шахте. В 1920-е годы к трудовым иммигрантам относились плохо. Братьев такая ситуция возмущала, и они начали бороться за свои права - организовывали митинги и забастовки. Их арестовали и обвинили в грабеже и краже. На суд привели фиктивных свидетелей. В итоге итальянцев казнили.

В честь кого названа улица Гая в Самаре

Улица в Октябрьском районе города носит имя революционера и военачальника армянского происхождения Гаи Гая. Впервые он попал в Самару в 1918 году - в госпиталь. В нашем городе он собрал отряд красногвардейцев для обороны от чешских интервентов, однако потерпел неудачу. В этом же году он со своим войском смог отбить Симбирск, а потом и Самару. После захвата дивизия Гая располагалась в особняке Сурошникова на Пионерской. В 1937 году Гая расстреляли в ходе «массовых чисток».

В честь кого названа улица Железной дивизии в Самаре

Название улицы тоже отчасти связано с красным офицером Гаей Гаем. Именно он был начальником 1-й Симбирской дивизии РККА, которая в 1918 году освободила Симбирск от белогвардейцев и чехов. За смелость дивизию назвали Железной.

В честь кого названа Аккерманская улица в Самаре

Аккерманская улица находится в пос. Мехавод. Топоним связан с Аккерманской крепостью, которая находится в украинском городке Белгород-Днестровский вблизи Одессы. Сооружение было построено в 13 веке. В 15 веке город был захвачен Османской империей, которая правила там более 300 лет. Населенный пункт переименовали в Аккерман, что переводится как «белый камень».

В честь кого названа улица Каховская

Улица носит имя городка Каховка в Херсонской области, в котором 1920 году прошли жестокие бои между Русской армией Врангеля и красногвардейцами. Красная армия билась за Каховский плацдарм 82 дня.

Ошибочно думать, что топоним связан с повешенным декабристом Петром Каховским.

В честь кого названа улица Шверника

Короткая улица в Промышленном районе названа в честь революционера и политика Николая Шверника. Он родился в Санкт-Петеребурге. За революциооную деятельность был в 1915 году выслан в Самару. Работал на Трубочном заводе. В 1918 году сражался против чехов на улицах нашего города. В 1919 году возглавил горсовет, затем стал заместителем чрезвычайного уполномоченного по снабжению армии и флота. После Гражданской войны уехал на Донбасс и в Самару больше не возвращался.

В честь кого назван переулок Рылеева в Самаре

В переулке Рылеева в пос. Шмидта всего три дома. Название ему досталось от декабриста и поэта Кондратия Рылеева. Он родился в Санкт-Петербурге. Нет никаких свидетельств о том, что он бывал в Самаре. После восстания 1825 года был повешен.

В честь кого названа улица Водников в Самаре

Одна из старейших улиц Самары названа в честь водников - работников водного, речного транспорта, специалистов, которые обсуживают гидротехнические сооружения и речные суда.