Скафандр для смартфона и нейросеть-режиссер: самые яркие изобретения студентов

В студенческий аудиториях рождаются нетривиальные идеи Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Студенческие годы – не только время для получения новых знаний или веселых развлечений. Это отличная возможность покреативить и не только удивить преподавателей необычным изобретением, но и запустить разработку в коммерческое поле. К Дню студента мы нашли самые необычные и полезные разработки.

Глелка-скафандр для смартфона. Фото: Олеся Орина

СКАФАНДР ДЛЯ СМАРТФОНА

Вечную проблему с отключающимся из-за замерзшего аккумулятора телефоном решили ребята из Самарского университета им.Королева. Они разработали грелку-скафандр для смартфона: она превосходит аналоги на рынке и позволяет несколько часов работать даже при минус 25 градусах. Конструкция из пенополиэтилена и водонепроницаемой ткани со специальной пропиткой полностью герметична. Доступ к экрану позволяет получить прозрачная теплоизоляционная пленка. Модель легче аналогов - вес устройства (без внешнего аккумулятора) - всего 78 граммов, пауэрбанк присоединяется к нему шнуром достаточной длины и остается в тепле в кармане. В отличие от уже имеющихся на рынке вариантов, где пауэрбанк присоединен к внешней стороне согревающего чехла, поэтому в итоге получается неподъемный «кирпич». Сейчас чехол уже прошел испытания – может быть, скоро его можно будет увидеть на маркетплейсах. Первая партия может поступить в продажу уже в начале следующего года. Как ожидается, чехол будет не дороже средней стоимости зарубежных аналогов, предлагаемых на рынке по ценам примерно от 2 до 6 тысяч рублей.

В печатках с подогревом не холодно даже в лютый мороз. Фото: предоставлены Еленой Скулиной

АНТИМОРОЗНЫЕ ПЕРЧАТКИ

26-летние Елена Скулина и Николай Махов придумали необычный стартап прямо на паре. Это было в 2021 году, на втором курсе магистратуры в Новосибирском государственном техническом университете. Перчатки с подогревом показались сибирякам очень удачной идеей.

- На рынке в основном предлагают теплые толстые перчатки с нихромовой греющей проволокой. Их мощность - до 5 ватт, это 2-3 часа работы без подзарядки. Наши перчатки тонкие, тоже работают от подзарядки, но греют до 10 часов! К тому же в них равномерно распределяется тепло по всей поверхности руки, включая область пальцев, чего у китайских аналогов нет, - рассказывает Елена.

Кстати, для перчаток используется специальный материал – его название изобретатели держат в секрете. Недавно они своими руками сшили и продали первую партию: ее купила частная строительная компания в Иркутске и прямо сейчас испытывает в деле. Стоимость пробной партии не разглашается, однако известно, что новосибирцы планируют продавать свои перчатки по 6000 рублей за пару – почти вдвое дешевле зарубежных аналогов (10-12 тысяч). Теоретически перчатки с подогревом могут использовать не только строители и добытчики полезных ископаемых, но и военные.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

Студент Орловского университета Александр Лансберг запатентовал сразу 18 интересных новинок, которые помогут решить проблемы электроснабжения. Среди его изобретений – устройство, которое делит единую линию электропередач на несколько секторов, чтобы в случае аварии без электричества осталось минимальное количество потребителей. Таким устройством в перспективе можно оснастить все ЛЭП. А для борьбы с неплательщиками Александр придумал учетное устройство, которое сама напомнит о долге, а в случае его неуплаты – отключит нарушителя.

Самарские студенты изобрели специальный велосипед для детей с ДЦП. Фото: СамГТУ

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП

Это разработка студентов-третьекурсники Самарского политеха. Мини-транспорт призван облегчить жизнь ребят с особенностями здоровья, стать полноценным средством передвижения и помочь в реабилитации. Четырехколесный велосипед постарались сделать устойчивым, чтобы он не опрокинулся, попав в яму или наехав на кочку. Предусмотрели также надежную схему фиксации и поддержки тела. Прототип новинки уже высоко оценили родители детей с ДЦП – после доработки его намерены запустить в производство, правда, точные сроки и итоговая стоимость пока неизвестны.

СИСТЕМА СЛЕЖКИ ЗА ЛАБОРАТОРНЫМИ МЫШАМИ

Студенты и аспиранты Самарского университета разработали систему умного слежения за лабораторными мышами. Программный комплекс Rat's lab работает на основе нейросетей. Он позволяет организовать умное видеонаблюдение и провести автоматический анализ поведения лабораторных мышей и крыс. Подсчет показателей, да и само обнаружение грызуна в ходе видеонаблюдения будет вести нейросеть, она будет точнее, чем лаборант. Все это позволит повысить точность исследований при разработках лекарств, косметики. Российских аналогов такого комплекса нет, он уже вызвал интерес у научных институтов и коммерческих компаний.

Система слежки за лабораторными мышами станет большим подспорьем для ученых. Фото: Самарский университет

УМНЫЙ УЛЕЙ И ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ

Когда пчел в улье становится слишком много, они могут начать войну между собой, либо вовсе отделиться вместе с новой маткой и найти другое место обитания — буквально за десять минут! Это называется роение: естественный инстинкт, который для пасечников оборачивается колоссальными убытками. Студенты Новосибирского государственного технического университета придумали умный улей SHive с мини-микрофонами. Датчики улавливают мельчайшие вибрации от крыльев, которые издает пчелиная матка перед роением и посылают сигнал пасечнику. Тот успевает вовремя отреагировать: не допустить миграцию пчел. Система также может следить за весом улья и определить, сколько в нем мёда. В отличие от имеющихся в мире аналогов, новая российская модель снабжена системой, позволяющей работать даже при отсутствии Интернета в районе пасеки. По словам разработчиков, она может «общаться» с хозяином при помощи базовой станции, если расстояние между ними не будет превышать 10-15 километров. Весной разработчики собираются тестировать улей на пасеке, а уж потом выходить с ним на рынок.

НЕЙРОСЕТЬ-РЕЖИССЕР

Студенты МИСИС разработали генератор пьес «НейроСтаниславский». Искусственный интеллект уже создавал музыку и картины, но впервые в России написал пьесу. Обучался нейроразум на произведениях русских классиков, на всех этапах студентов консультировали профессиональные режиссеры и драматурги. Первый спектакль по работе нейросети уже поставили: в соавторстве с искусственным интеллектом режиссер Ярослав Шевалдов написал фрагмент пьесы об основателях Художественного театра Станиславском и Немироввиче-Данченке. Эскиз представили артисты театра «Ведогонь».

КОМПЕТЕНТНО

Надежда Развейкина

Завкафедрой социальных систем и права Самарского университета им.Королева

- Если изобретение студента не коммециализируется то, как правило, причин две. Либо студент изобрел то, на что нет спроса на рынке в настоящее время. Либо молодой ученый придумал изобретение, но не упаковал его как продукт. Потому что не умеет или не знает, что для этого нужно делать. В частности, нередко студенты «спотыкаются» на процедуре оформления патента. На сегодняшний день срок с момента подачи заявки до момента выдачи патента может составлять до полутора лет и даже более. Это слишком долго - за полтора года изобретение может утратить актуальность. И подходящий момент выхода на рынок может быть упущен. Поэтому очень важно, чтобы процесс патентования проходил как можно быстрее. Например, в январе Самарский университет им.Королева стал первым вузом в России, получившим официальное право проводить предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей в сфере космических технологий. Это должно повысить качество заявок и сократить сроки получения патентов, а, значит, и внедрения изобретений.