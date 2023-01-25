«Инфаркт – бич курящих девушек»: кардиолог рассказал, чего не стоит делать, чтобы сохранить здоровье сердца

Врачи бьют тревогу - инфаркт "молодеет" и переключается на девушек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда ли таблетки от импотенции лечат «сердечников», помогает ли коньяк от давления и почему нельзя резко бросать курить – в эфире Радио «КП» (Самара 98.2 FM) рассказал главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков

- Американские ученые заявили, что таблетки от импотенции снижают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Пора бежать за лекарствами для потенции?

- Мы действительно используем такие препараты для лечения тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Вообще, такие препараты изначально и создавались для лечения сердечных болезней, но у них выявился побочный эффект, который стал его основным действием. Есть группа заболеваний под названием «легочная гипертензия» - это тяжелейшее заболевание, и одним из первых препаратов, назначаемых кардиологом, это лекарство, которое используют и для лечения импотенции.

- А для профилактики такие препараты использовать можно?

- Конечно, нет. Мы используем их только для лечение тяжелых нарушений повышения легочного давления. Пациентов с таким заболеванием не так много, у нас по Самарской области их всего 55 человек.

- Кардиологи часто болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями?

- Так же, как и все остальные. Мы же тоже люди.

- Получается, вы не соблюдаете рекомендации, которые сами же даете своим пациентам?

- Мы стараемся соблюдать. За всех говорить не буду, но большинство, конечно, соблюдают. Есть и курящие кардиологи, и кардиологи с избыточным весом. Далеко не все, наверное, занимаются физкультурой, как надо было бы, далеко не все правильно питаются. И у многих есть такая проблема, не только у врачей - люди, зачастую, курят, пьют и не следят за своим питанием, но все равно приходят к кардиологам, чтобы мы выписали им таблетки. Так живет весь мир, и это можно назвать некой индульгенцией от лени.

- Последние несколько лет мы живем в мире с очень повышенным стрессом. Сказалось ли это на статистике сердечно-сосудистых заболеваний?

- Конечно. Например, в 2020 году, в период ковида, мы имели повышенную статистику смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, причем не только в России, а вообще в мире.

- Сильно ли помолодел ваш пациент?

- Стало появляться больше молодых женщин с инфарктами, это настоящий бич. Последние годы мужчины стали бросать курить, а количество курящих женщин, наоборот, растет. Если взять 10 женщин до сорока лет, которые попадают к нам с инфарктом, то 9 из 10 будут курящими.

- Зачастую, мы ориентируемся не на врачей, а на опыт друзей и родственников, которые вылечились от схожего заболевания. Если сработало у моего друга, значит, и у меня сработает. И срабатывает же! Насколько это допустимо?

- Ну, срабатывает в 2 случаях из 3-х. Надо понимать, что у каждого человека есть индивидуальные реакции. Есть нюансы временные, когда можно принимать лекарства, а когда нельзя. Это только профессионал может подсказать.

- Говорят, что при сердечно-сосудистых заболеваниях нельзя резко бросать пить и курить. Это правда?

- Если вам предстоит операция, не нужно резко бросать курить, потому что организм начнет перестраиваться и могу возникнуть проблемы с дыхательной системой. Если же вы бросили курить за несколько месяцев до операции и организм успел адаптироваться - никаких проблем не будет.

- Холестерин - зло?

- Не бывает крайних позиций, везде нужно искать золотую середину. Есть можно все - главное, в каком количестве и то, как вы сжигаете те энергетические продукты, которые поступают в ваш организм.

- Вы сказали, что количество сердечно-сосудистых заболеваний по всему миру возросло. Их количество действительно растет, или просто диагнозы лучше ставить стали?

- Хороший вопрос. Конечно, появляется новое оборудование. С одной стороны, мы начинаем выявлять заболевания на ранних стадиях, с другой - если мы возьмем, например, демографическую статистику, около 100 лет назад люди жили меньше, и средняя продолжительность жизни была порядка 45 лет, то есть, люди не доживали до возраста, в котором начинаются серьезные проблемы с сердцем. Есть очень интересное исследование, которое я часто показывал в своих лекциях: современные технологии позволяют изучить, был ли атеросклероз у людей, которые жили 4-5 тысяч лет назад. Так вот у тех, кто жил в Египте, уже был атеросклероз, и он был даже у довольно молодых людей.

Вопрос, который возникает у многих. Правда ли, что коньяк нормализует давление?

- Моя мама иногда пользуется таким средством. Все зависит от дозировки. В небольшом количестве алкоголь является сосудорасширяющим средством. Если вы принимаете лекарственные препараты, а не заменяете их алкоголем, то все нормально.