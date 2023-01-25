Каменные шары и отцовское проклятье: какие тайны скрывает главная студенческая легенда Самары

Традиции празднования Татьянина дня в Москве были похожи на современный День десантника

В Татьянин день «КП-Самара» вспоминает историю этого студенческого праздника, а также городскую легенду, связанную с самарским вузом.

Исторический казус

На самом деле к тому, что день святой Татьяны превратился в студенческий праздник, привела целая череда совпадений и условностей.

Началось все с того, что датой основания Московского университета считается день, когда императрица Елизавета Петровна подписала проект о его учреждении. Произошло это 12 января 1755 года по старому стилю. И это был по церковному календарю Татьянин день.

Именно в память об этом событии при университете позже был построен храм в честь святой Татьяны. В житии же самой святой не было никаких фактов, позволяющих считать ее покровительницей студенчества.

Более того, в XVIII веке юлианский и григорианский календари различались всего на 11 дней. То есть 12 января 1755 года – это 23 января по новому стилю, а не 25-е. Татьянин же день вместе с церковным календарем «перекочевал» в XX век, когда уже образовалась разница в 13 дней между «старым» и «новым» календарями. Соответственно, день святой Татьяны действительно сейчас приходится на 25 января, а вот дата образования МГУ – 23 января.

«Выпито все, кроме Москвы-реки»

Традиции же празднования Татьянина дня как дня студенчества исторически связаны именно со студентами Московского университета.

Надо понимать, что в то время студентами были исключительно молодые люди мужского пола. И празднование Татьянина дня в чем-то походило на нынешний День десантника. Различных буйств и правонарушений от студентов было, пожалуй, даже побольше. Причем совершенно безнаказанно – полиция в этот день получала распоряжение празднующих не трогать, что бы они ни творили.

- В этом году было выпито все, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла. Было так весело, что один студиоз от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают натрускинские стерляди, - так описывал Татьянин день Антон Чехов в 1885 году.

Чем не современные «купания в фонтанах»?

Институт благородных девиц в Самаре

В Самаре таких традиций не было и не могло быть хотя бы потому, что до начала XX века в ней не было ни одного высшего учебного заведения. Соответственно, не было и студентов. А первый созданный вуз оказался… женским.

Это был Учительский институт, открытый повелением Николая II в 1911 году. И набирать в него полагалось «девиц благородного происхождения и поведения». Разумеется, благородные девицы в Татьянин день не могли поддерживать традиции московского мужского студенчества.

Как свидетельствуют исторические документы, число девиц благородного происхождения и поведения, стремившихся получить высшее образование, превысило ожидания земских властей почти вдвое. Планировалось в первый поток взять 20 студенток, в итоге поступило 35 заявок, и их все решено было удовлетворить. До выпуска не доучились только две девицы.

Легенда о двух шарах

В этой связи появилась одна ироническая городская легенда. Она касалась корпуса пединститута на улице Льва Толстого, куда вуз заехал уже в советское время. Там долгое время размещались исторический и филологический факультеты, а позже - и журфак.

У входа в этот корпус стояли два каменных шара – года примерно до 2010-го. Во время реконструкции здания они исчезли и так и не оказались найдены.

Шары со входа в корпус педуниверситета исчезли в XXI веке Фото: Яндекс. Карты

Об этих шарах, когда они еще были на месте, и ходила легенда.

Якобы жил в Самаре знатный гражданин, который по совместительству обладал волшебным даром обращать людей в камень. Две его дочери поступили в Учительский институт и во время обучения там не уберегли свою невинность.

Разгневавшись, отец обратил дочерей в два каменных шара, повелел поставить их на входе в институт и огласил заклятие: «Снова станете людьми только тогда, когда между вами пройдет хоть одна невинная девушка».

Понятно, что в этой анекдотической легенде все смешалось: Учительский институт находился на улице Дворянской (ныне – Куйбышева), а корпус с шарами – уже гораздо позже на Льва Толстого. Но во-первых, это вполне в духе Дня студента, который отмечался с буйным весельем и непременными шутками «на грани», а то и за гранью абсурда и общепринятых приличий. А во-вторых, шары-то в результате исчезли, и никто теперь не может найти даже их следов…