«Без «Жигуля» провалишь сессию»: известные горожане рассказали о студенческих традициях Самары

Самарцы рассказали о студенческих традициях. Фото: СамГМУ

25 января – в Татьянин день – отмечают свой «профессиональный» праздник и студенты. С этой порой в жизни человека связано немало воспоминаний и традиций, которые поколения студентов чтят и бережно передают от старшим курсов к младшим. Известные горожане поделились с журналистом «КП-Самара» традициями своих студенческих лет, а в вузах Самары рассказали, как отмечают День студента сегодня.

Рисовали на набережной и варили медовуху

Константин Титов, бывший губернатор Самарской области, окончил Куйбышевский авиационный институт, ныне Самарский национальный исследовательский университет им. Королева.

- В студенческие годы как-то праздник не отмечал, но потом неоднократно студентов с их праздником поздравлял. Помню, как в институте железнодорожного транспорта варили медовуху и всех угощали. Я сам не пил, потому что здоровье не позволяет, но пробовал на вкус, - поделился политик с журналистом «КП-Самара».

Павел Покровский, член Общественной палаты Самарской области, по специальности является электротехником. Профессиональное обучение завершил в Куйбышевском политехническом институте. На вопрос о дне студента, Павел ответил с улыбкой.

- Мы его отмечали, несмотря на то, что много учились. В наше время этот праздник имел немного другое название - «День пьяного студента». Была традиция, конкретно самарская, выпивать жигулевское пиво. Считалось, если в этот день не выпить – сессия будет провалена. У нас в институте, кстати, это подтверждалось неоднократно. Мне нравился этот праздник: мы всегда отмечали его в районе набережной, проводили студенческие мероприятия, на которых можно было заработать за рисование 25 рублей. Для меня удовольствие – рисовать, а затем весь день любоваться своей работой, да еще и не за спасибо. Эдакий бюджетный позитив.

Студенческая пора не ограничивается учебой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«В день студента дарю маме цветы»

День студента был «назначен» императором Николаем I, но задолго до этого 25 января почитали святую мученицу Татьяну Крещенскую. И до сих пор студенты молятся святой, чтобы удачно закрыть сессию. Если же в окружении есть Татьяна, то праздник и вовсе получается тройной. Например, дизайнер Мария Горячева призналась: для нее главной традицией на День студента еще с вузовских времен стали цветы для мамы.

- Я много училась, у нас в университете Наяновой была сложная и интенсивная нагрузка, поэтому особо не праздновали этот праздник, но для меня этот день знаменателен другим поводом. Мою маму зовут Татьяна, поэтому каждый год я отправляю ей любимые цветы. Мама сама профессор, доктор наук, так что свой праздник всегда отмечает в кругу студентов.

В аграрном университете в Татьянин день студенты пьют чай с ректором. Фото: аграрный университет

Чаепитие с ректором

Директор «Центра молодежной политики» Самарского государственного аграрного университета Анна Якушева рассказала, что у них уже не одно десятилетие в Татьянин день студенты встречаются с ректором, пьют чай и обсуждают насущные вопросы.

Обычно на мероприятие собирается около 40 человек. Вопросы чаще всего касаются студенческой жизни - материально-технического обеспечения вуза, состояния общежитий и т.д. Вопросы от факультетов собираются заранее, но не цензурируются.

- В этом году чаепитие с ректором дополнят церемония награждения участников конкурса «Гордость университета» и видеоконференция с губернатором Дмитрием Азаровым, - рассказала Анна Якушева.

Встаем на лыжи

А вот Самарский медуниверситет каждый год готовит для своих студентов новые активности и насыщенную программу, в которую входят интеллектуальные, спортивные и развлекательные мероприятия.

- В этом году для ребят была организована встреча с выпускниками, которые рассказали истории из своей студенческой жизни, о первых рабочих днях, периоде адаптации. Сегодня проходит интеллектуальная викторина для студентов, эстафета «Веселые старты», - рассказали «Комсомолке» в управлении по связям с общественностью СамГМУ.

В медуниверситете День студента отмечают веселыми стартами. Фото: СамГМУ

Кроме того, студенты вуза выезжают на базу «Чайка», чтобы покататься на лыжах. Иностранные студенты в этом году встанут на лыжи впервые.

А вечером в университете пройдут концерт и торжественное мероприятие с участием ректора СамГМУ Александра Колсанова и приглашенных почетных гостей. Наградят лучших студентов и лучшие студенческие организации вуза. После этого для активистов СамГМУ устроят чаепите с дирекцией образовательных институтов.

Подарки от партнеров

В Самарском государственном техническом университете также традиционно в Татьянин день ректор встречается с учащимися. Кроме того, студентов поздравляют партнеры. Например, пивоваренная компания «Балтика» отмечает отличников сессии – будущих пивоваров: первые студенты бродильных производств появились в СамГТУ именно по целевому заказу строящейся «Балтики-Самара», а первые выпускники специальности до сих пор работают на самой крупной пивоварне в регионе. С сотрудничества с «Балтикой» началась история профильной кафедры и теперь уже – Высшей биотехнологической школы «Политеха».

На каток с ректором

Любовь Выборнова, ректор Поволжского государственного университета сервиса, рассказала о традиции, которая появилась в вузе два года назад - совместный поход студентов и ректора на каток. Это происходит вечером, а днем во дворе вуза в Тольятти устраивают гуляния - учащиеся разыгрывают сценку, танцуют, проводят различные конкурсы, выступает народный хор. А также студенческий актив университета примет участие в видеоконференции с губернатором Дмитрием Азаровым.