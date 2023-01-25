«Угрожали и били, но не сломили»: Ханю травили в школе за необычную внешность, а она выросла и стала успешной моделью

Аню травили в школе из-за необычной внешности. Но именно необычная внешность помогла ей стать моделью. Фото: личный архив Анны Хан и Снежана Фадеева

- Можно просто Ханя. Это мой псевдоним, созданный из моего имени и фамилии: Хан плюс Аня равно Ханя, - эффектная красавица-модель с азиатскими чертами лица доброжелательна, улыбчива и уверена в себе.

Но так было не всегда. Маленькую Аню Хан в самарской школе не просто буллили - откровенно травили и даже избивали. А все из-за необычной азиатской внешности и фамилии этнической кореянки. Но именно необычная внешность помогла ей стать супермоделью, покорить подиум и украсить Vogue. Анна откровенно рассказала свою историю и поделилась советами - как пережить буллинг в школе и не сломаться.

«Не хочу учиться с Ханей, она нерусская»

В Самару Ханя приехала из Узбекистана, когда ей было восемь лет. И сразу отправилась в школу. Девушка вспоминает – учиться она любила, но школьные годы были для нее очень и очень непростыми.

- Буллинг - это мягко сказано. Меня били, угрожали насилием, ножами. А все потому, что я нерусская, - вспоминает девушка. - Не жалели, били до крови, она потом запекалась и прилипала к одежде…

Девочке в школе пришлось пережить немало. Фото: личный архив Анны Хан

Аня признается: долгие годы у нее были огромные комплексы из-за внешности.

- Я не вписывалась в стандарты красоты средней полосы России, и мне об этом не стеснялись говорить в лицо. Не только заявляли, что некрасивая, но и рассказывали, почему именно. Когда я училась в 10 классе, мой одноклассник даже созвал собрание из-за меня. Встал и сказал: «Я не хочу учиться с Ханей, она не из нашей страны, Россия для русских». Я была в шоке. Еще однажды меня пять мальчишек забили ледяными снежками до крови. Никто не вступился за меня, хотя даже школьный охранник видел эту картину.

Несмотря на издевки сверстников, Анна Хан никогда не давала себя в обиду и не падала духом.

- Я поняла, что главное – не показывать, что тебе страшно. И не бояться давать сдачи. Я всегда предупреждала об этом обидчиков и всегда била в ответ, даже если он был сильнее меня, - вспоминает Анна. – В какой-то момент это помогло мне побороть неуверенность в себе. А еще я перестала зацикливаться на внешности – поняла, что все видим друг друга по-разному.

Начала рекламировать рубашки и покорила Италию

Вскоре девушка необычной внешности и высокого для азиатки роста – 175 см - обратила на себя внимание модных фотографов и модельных агентств.

Необычную красавицу заметили в модельных агентствах. Фото: Юлия Аксёнова

- Однажды знакомые позвали меня рекламировать рубашки. После этого мои фотокарточки заметили фотографы. Думаю, это произошло из-за моей нестандартной внешности: я азиатка, да еще и высокая. Все происходило как-то естественно. Меня приглашали в Петербург на корейский фестиваль. Съемки следовали одна за другой, например, я участвовала в московских программах на съемках в Останкино. Мои фотографии даже выкладывали в онлайн-журнал «VOGUE ITALIA». Также мне довелось поучаствовать на показе Mercedes-Benz Fashion Week Russia в 2019 году, ходила по подиуму в «Манеже» в Москве.

«Обидчики выстроились в очередь»

А недавно Ханя открыла в Самаре собственный салон красоты

- Бьюти-индустрией вообще никогда не увлекалась. Все само произошло.

Сидела с подругой на пляже, и она спросила «Ханя, почему ты не откроешь свою студию?», после чего я серьезно задумалась об этом. И решилась. Буквально в тот же вечер подписала договор об аренде. Сейчас мой салон отчасти выражает мое «я»: люди видят меня яркой и креативной, и мы с моей командой дали им эту возможность.

Узнав о модном салоне красоты, бывшие одноклассники, которые травили Ханю в школе, не постеснялись выстроиться к ней в очередь.

- Я не держу на них зла, но наблюдать за их поведением сейчас забавно, - признается девушка.

КОНКРЕТНО

Советы от Анны Хан для тех, кто столкнулся с буллингом в школе:

1. Не показывай, что тебе страшно. Если хищник видит в глазах жертвы страх – он не отстанет, пока не задерет ее.

2. Помни, что задиры несчастнее, чем кажутся. Большинство задир являются глубоко несчастными детьми, которые таким образом реализуют себя через других.

3. Не бойся давать сдачи. Мне не раз приходилось драться с теми, кто сильнее. Да, получала синяки, но когда обидчики поняли, что я не безмолвная жертва, то отстали.

4 . Демонстрируй уверенность в себе. Даже если ты ее не чувствуешь. И всегда отстаивай свою честь.