Оторваться от гаджетов порой бывает очень трудно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 января празднуется Международный день без интернета. Все мы знаем, как сложно порой оторваться от гаджетов и просто погулять. «Комсомолка» предлагает отдохнуть от глобальной сети и публикует большую подборку мероприятий и активностей в Самаре на этой день. ассказываем, как провести День без интернета в Самаре 29 января, чем заняться и куда сходить.

СПОРТ И ФИЗКУЛЬТУРА

УСЦ «Чайка»

Сложно стоять на лыжах и читать новости с телефона. Поэтому всей семьей в воскресенье можно отправиться на спортивную базу «Чайка» в пос. Управленческий. Там можно покататься на лыжах, коньках и на ватрушках и ледянках с горки. Прокат снаряжения от 100 руб. в час. Есть все удобства - от теплого холла для переодевания до буфета.

ГК «СОК Красная Глинка»

Если классические лыжи кажутся скучными, попробуйте горные или сноуборд. В комплексе «СОК Красная Глинка» работают 11 трасс, включая детскую и учебную, и 8 подъемников. Есть горки для тюбингов. Аренда снаряжения от 200 руб. в час. Также возможна аренда снегоходов и квадроциклов.

Центр отдыха «Склон»

В центре действуют трассы для снотюбинга и горных лыж. В «Склоне» также можно поплавать в бассейне ии поиграть в настольный теннис. Развлечения на 100 руб. в час.

ТЕАТР

Театр - это место где пользование телефонами приветствуется меньше всего. Игра живых людей на сцене отвлекает от виртуального мира и заставляет сопереживать героям.

«Ежик и его друзья»

Когда: 29 янврая, 11.00

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а)

Билет: 450 руб.

Спектакль по мотивам философских сказок Сергея Козлова про Ежика и Медвежонка (0+) будет интересен маленьким зрителям и их родителям. Герои постоянно вовлекают зрителей в процесс игры и все вместе поют песни, танцуют и изучают окружающий мир.

«Фредерик, или бульвар преступлений»

Когда: 29 янврая, 13.00, 18.00

Где: Самарский драмтеатр им. Горького (пл. Чапаева, 1)

Билет: 300-2000 руб.

«Фредерик, или бульвар преступлений» (12+) - премьера комедии по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта. Блестящая постановка про актера начала 19 века Фредерика Леметра.

«Горячее сердце»

Когда: 29 янврая, 18.00

Где: театр «Камерная сцена» (Некрасовская, 27)

Билет: 350-1000 руб.

Любителям классики рекомендуем комедию «Горячее сердце» (16+). Спектакль по пьесе Александра Островского не только о правосудии, как его понимают в дремучем городе Калинове, но и о любви, нерассуждающей, безрассудной, в отличие от расчетов, противных русской душе, о любви горячей, горячем сердце. Атмосфера провинциального городке 19 века точно поможет на время забыть об интернете.

МУЗЫКА

Музыка французских композиторов 18-19 вв

Когда: 29 янврая, 11.30

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билет: 350-500 руб.

Необычный концерт с видеорядом (6+) «расскажет», как жили принцы и принцессы в старинных французских замках: какая музыка звучала на их балах и какие песни им пели няни. Играет музыка Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперена, Л. Лефебюра-Вели, А. Гильмана и других композиторов.

Квартирник «По волнам искусства»

Когда: 29 янврая, 19.30

Где: бар «Другой Zombie» (ул. Фрунзе, 111)

Билет: 350-500 руб.

Мероприятие (16+) состоит из двух частей: концерт известных артистов Самары (поэты и музыканты) и «Свободный микрофон», на котором любой из пришедших может поделиться своим произведением.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

В барных викторинах строго запрещено пользоваться интернетом, чтобы не гуглить ответы, поэтому это отличная разгрузка от глобальной сети

Эйнштейн Party

Когда: 29 янврая, 17.00

Где: ресторан «Максимиллианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билет: 400 руб.

В паб-квиз на тему «СССР VS 90-е» (12+) можно играть всей семьей. Разносторонние вопросы на тему СССР и 90-ых: музыка, кино, картинки, вопросы на логику. Для участия нужна команда в 4-12 человек.

Квиз, плиз!

Когда: 29 янврая, 18.00

Где: бар «На кранах» (Московское шоссе, 43)

Билет: 400 руб.

Еще одна популярная в Самаре барная викторина «Квиз, плиз!» (16+) приглашает сыграть в квиз про мемы. Все вопросы так или иначе будут касаться популярных в сети шуток.

КИНО

«Чебурашка»

Хит российского проката, после которого в игрушечных магазинах резко вырос интерес к Чебурашке. Фильм (0+) рекомендуется к просмотру всей семьей. В главных ролях Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина и Полина Максимова. Во всех кинотеатрах Самары от 180 руб.

«Изумительный Морис»

Новый голливудский мультфильм (0+) для семейного просмотра. У кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз за хорошую плату «спасает» местных жителей от нашествия крыс. Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное… Кстати, говорить наглый кот будет голосом Доктора Хауса.

Билеты от 180 руб.

«Операция Фортуна: искусство побеждать»

Новый боевик Гая Ричи (18+) не снискал похвалы кинокритиков. Но истинные фанаты британского режиссера все равно должны его посмотреть. Элитный разведчик Орсон Форчун (конечно же, Джейсон Стэйтхем) получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным актером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие.

От 220 руб. в кинотеатрах Самары