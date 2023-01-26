Оторваться от гаджетов порой бывает очень трудно
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
29 января празднуется Международный день без интернета. Все мы знаем, как сложно порой оторваться от гаджетов и просто погулять. «Комсомолка» предлагает отдохнуть от глобальной сети и публикует большую подборку мероприятий и активностей в Самаре на этой день. ассказываем, как провести День без интернета в Самаре 29 января, чем заняться и куда сходить.
СПОРТ И ФИЗКУЛЬТУРА
УСЦ «Чайка»
Сложно стоять на лыжах и читать новости с телефона. Поэтому всей семьей в воскресенье можно отправиться на спортивную базу «Чайка» в пос. Управленческий. Там можно покататься на лыжах, коньках и на ватрушках и ледянках с горки. Прокат снаряжения от 100 руб. в час. Есть все удобства - от теплого холла для переодевания до буфета.
ГК «СОК Красная Глинка»
Если классические лыжи кажутся скучными, попробуйте горные или сноуборд. В комплексе «СОК Красная Глинка» работают 11 трасс, включая детскую и учебную, и 8 подъемников. Есть горки для тюбингов. Аренда снаряжения от 200 руб. в час. Также возможна аренда снегоходов и квадроциклов.
Центр отдыха «Склон»
В центре действуют трассы для снотюбинга и горных лыж. В «Склоне» также можно поплавать в бассейне ии поиграть в настольный теннис. Развлечения на 100 руб. в час.
ТЕАТР
Театр - это место где пользование телефонами приветствуется меньше всего. Игра живых людей на сцене отвлекает от виртуального мира и заставляет сопереживать героям.
«Ежик и его друзья»
Когда: 29 янврая, 11.00
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а)
Билет: 450 руб.
Спектакль по мотивам философских сказок Сергея Козлова про Ежика и Медвежонка (0+) будет интересен маленьким зрителям и их родителям. Герои постоянно вовлекают зрителей в процесс игры и все вместе поют песни, танцуют и изучают окружающий мир.
«Фредерик, или бульвар преступлений»
Когда: 29 янврая, 13.00, 18.00
Где: Самарский драмтеатр им. Горького (пл. Чапаева, 1)
Билет: 300-2000 руб.
«Фредерик, или бульвар преступлений» (12+) - премьера комедии по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта. Блестящая постановка про актера начала 19 века Фредерика Леметра.
«Горячее сердце»
Когда: 29 янврая, 18.00
Где: театр «Камерная сцена» (Некрасовская, 27)
Билет: 350-1000 руб.
Любителям классики рекомендуем комедию «Горячее сердце» (16+). Спектакль по пьесе Александра Островского не только о правосудии, как его понимают в дремучем городе Калинове, но и о любви, нерассуждающей, безрассудной, в отличие от расчетов, противных русской душе, о любви горячей, горячем сердце. Атмосфера провинциального городке 19 века точно поможет на время забыть об интернете.
МУЗЫКА
Музыка французских композиторов 18-19 вв
Когда: 29 янврая, 11.30
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)
Билет: 350-500 руб.
Необычный концерт с видеорядом (6+) «расскажет», как жили принцы и принцессы в старинных французских замках: какая музыка звучала на их балах и какие песни им пели няни. Играет музыка Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперена, Л. Лефебюра-Вели, А. Гильмана и других композиторов.
Квартирник «По волнам искусства»
Когда: 29 янврая, 19.30
Где: бар «Другой Zombie» (ул. Фрунзе, 111)
Билет: 350-500 руб.
Мероприятие (16+) состоит из двух частей: концерт известных артистов Самары (поэты и музыканты) и «Свободный микрофон», на котором любой из пришедших может поделиться своим произведением.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
В барных викторинах строго запрещено пользоваться интернетом, чтобы не гуглить ответы, поэтому это отличная разгрузка от глобальной сети
Эйнштейн Party
Когда: 29 янврая, 17.00
Где: ресторан «Максимиллианс» (Московское шоссе, 4к15)
Билет: 400 руб.
В паб-квиз на тему «СССР VS 90-е» (12+) можно играть всей семьей. Разносторонние вопросы на тему СССР и 90-ых: музыка, кино, картинки, вопросы на логику. Для участия нужна команда в 4-12 человек.
Квиз, плиз!
Когда: 29 янврая, 18.00
Где: бар «На кранах» (Московское шоссе, 43)
Билет: 400 руб.
Еще одна популярная в Самаре барная викторина «Квиз, плиз!» (16+) приглашает сыграть в квиз про мемы. Все вопросы так или иначе будут касаться популярных в сети шуток.
КИНО
«Чебурашка»
Хит российского проката, после которого в игрушечных магазинах резко вырос интерес к Чебурашке. Фильм (0+) рекомендуется к просмотру всей семьей. В главных ролях Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина и Полина Максимова. Во всех кинотеатрах Самары от 180 руб.
«Изумительный Морис»
Новый голливудский мультфильм (0+) для семейного просмотра. У кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз за хорошую плату «спасает» местных жителей от нашествия крыс. Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное… Кстати, говорить наглый кот будет голосом Доктора Хауса.
Билеты от 180 руб.
«Операция Фортуна: искусство побеждать»
Новый боевик Гая Ричи (18+) не снискал похвалы кинокритиков. Но истинные фанаты британского режиссера все равно должны его посмотреть. Элитный разведчик Орсон Форчун (конечно же, Джейсон Стэйтхем) получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным актером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие.
От 220 руб. в кинотеатрах Самары