«Боимся, что следующей жертвой станут дети»: жители Прибрежного пожаловались на живодера с ружьем

В поселке Прибрежный неизвестный открыл стрельбу с балкона по бездомным собакам Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В поселке Прибрежный Самарской области завелся живодер с ружьем. Неизвестный ранил собак из огнестрельного оружия прямо с балкона жилой пятиэтажки. В списке живодера, предположительно, уже три пса, одного из которых он отправил на тот свет. Зоозащитники бьют тревогу и пытаются найти злоумышленника. Жители опасаются, что местная администрация и правоохранители могут отнестись к делу недостаточно внимательно. Журналист «КП-Самара» отправилась на место и выяснила подробности жуткой истории.

Собака истекала кровью на детской площадке

Малыш, Федя, Марта, Бим и Дружок — здесь у каждого хвостика есть имя. В поселке Прибрежный за бездомными собаками следят местные жительницы. За каждой закреплен целый район. Например, у Татьяны сейчас на попечительстве 18 собак.

-Каждый пес у нас стерилизован, каждый здоров. Мы лечим, кормим и социализируем животных. В поселке почти не осталось собак, которые бы не прошли через отлов и специальные медицинские процедуры. Наши собаки очень добрые и абсолютно не агрессивные, - уверяет местная жительница.

Вот только такой расклад устроил не всех. Один из местных жителей невзлюбил псов и схватился за оружие. Субботним утром 21 января 2023 года в одном из жилых дворов прогремели два выстрела.

Сеня истекал кровью на детской площадке. Фото: Светлана Дронова

-Все произошло на улице Звездной между домами 3 и 5. Я сама живу в одном из них. Утром я, как обычно, пошла кормить собак. Смотрю, а Сеня ко мне не подходит, лежит. Подошла поближе и ужаснулась, - рассказала Татьяна журналисту «КП-Самара».

На снегу за детской горкой весь в крови лежал пес по кличке Сеня. Из раны в области шеи сочилась алая жидкость. Волжанка испугалась и вызвала ветеринара, а вместе с ним набрала и номер полиции.

- Когда приехала полиция, пес испугался большого количества людей, вскочил и отбежал в сторону. Мне предложили подписать документ, где было написано, что животное убежало в неизвестном направлении, но я отказалась, - говорит Татьяна.

В Прибрежном истребляют собак

Сене была оказана первая помощь. Собаку отвезли в Самару на операцию в ветеринарную клинику, беда миновала. Ветврачи извлекли пулю. Песик уже скоро пойдет на поправку. К сожалению, Сеня не первый пес из Прибрежного, кого спасают самарские специалисты.

-В этом поселке стрельба по собакам повторяется регулярно. Например, прошлой осенью так пострадала собака, которую мы назвали Аркадия. Теперь она живет без челюсти в нашем стационаре. А в конце 2022 года в Прибрежном был застрелен насмерть пес, никому не причинивший вреда, - рассказала журналисту «КП-Самара» директор ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко. - И вот снова нас зовут на помощь из этого поселка: два новых пулевых ранения за один день. Мы всегда помогаем попавшим в беду животным. Через наш госпиталь прошли десятки собак с пулевыми ранениями. Многие остались инвалидами. Сейчас мы приняли Сеню на реабилитацию. Я уверена, что в отношении тех, кто стреляет по животным, необходимо принимать самые строгие меры. Должны появиться реальные дела, преступники должны нести ответственность. Такие живодеры зачастую орудуют исподтишка, причиняя вред животным, которые не могут дать ответ. Они не заходят в стаю, они подло стреляют из окон и с балконов. Разве закон разрешает свободное использование огнестрельного оружия? Нет! Так почему же до сих пор никто не наказан?

Сейчас зоозащитники совместно с ловцами безнадзорных собак пытаются поймать второго раненого пса.

-Федя хромает на одну лапу. Собака сильно напугана, она полностью потеряла доверие к человеку. Пока поймать его не получается, - сетует куратор Светлана.

Люди боятся выйти на улицу

Ветеринары провели медэкспертизу двух случаев - с Сеней и с погибшим в декабре 2022 Веней – и установили, что в обоих случаях были использованы одинаковые патроны калибра 5,45.

- Мы предположили, что стрелять мог один и тот же человек и решили написать заявление в полицию, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Светлана.

Жители Прибрежного хотят, чтобы виновника нашли, и он понес положенное законом наказание. Люди не на шутку обеспокоены - ведь в собак стреляли совсем рядом с жилыми домами, детскими садами и площадками.

Ветеринары провели медэкспертизу и установили, что в обоих случаях были использованы одинаковые патроны калибра 5,45 Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Человек использует огнестрельное оружие. А вдруг там проблемы с психикой? Сегодня он стреляет по собакам, а завтра будет целиться в детей? Нам неизвестно, что дальше от него ожидать. Мои знакомые сейчас боятся даже выйти на улицу с домашними животными, - говорит жительница Прибрежного.

Прибрежный – поселок небольшой, и по нему сразу же поползли слухи. Например, часть местных жителей подозревает, что к стрельбе может быть причастен несовершеннолетний парень из неблагополучной семьи. Разобраться в этом деле предстоит правоохранителям. Вместе с журналистом «КП-Самара» местные жители отправились в отделение полиции, где написали сразу два заявления о случаях жестокого обращения с животными. Правоохранители их приняли, выдали талоны и велели ждать окончания проверки. Правда, конкретные сроки ее проведения пока неизвестны.

Местные жители подали заявления в полицию Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Редакция «КП-Самара» направила запросы в администрацию г.о. Самара, администрацию поселка Прибрежный и в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать сложившуюся в поселке ситуацию.

Мы будем следить за развитием событий.