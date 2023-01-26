«Два миллиона за пять минут»: в Сызрани разгорелся скандал из-за реконструкции Курской битвы в спортзале

В Сызрани воссоздали события 1943 года. Фото: «Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков»

В Сызрани разгорается нешуточный скандал из-за реконструкции Курской битвы. Общественники обвинили местного депутата Сергея Иванова в том, что он в конце прошлого года потратил более 2 миллионов рублей из президентского гранта на реконструкцию знаменитого сражения. Руководитель СРОО «Скорая молодежная помощь» Константин Третьяков лично побывал на мероприятии, которое провели в спортивном зале Сызранского филиала СамГТУ. Увиденное общественникам не понравилось и вызвало подозрение в нецелевом расходовании средств. Они написали заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку. Сам Сергей Иванов уверяет: он не мошенник, и два миллиона были потрачены честно. Журналист «КП-Самара» разобрался в ситуации.

Летом прошлого года депутат Думы города Сызрани Сергей Иванов, который возглавляет комитет спорта, решил подать заявку на получение президентского гранда. В 2023 году отмечается 80-летие Курской битвы, поэтому было принято решение создать реконструкцию сражения с использованием спецэффектов, костюмов и даже самодельных танков. Сызранцы ждали масштабное шоу у себя в городе, но по итогам проведения Иванов попал под наблюдение прокурора.

Несколько раз переносили сроки

Согласно условиям получения президентского гранта, Сергей Иванов должен был провести мероприятие до 31 октября 2022 года, однако сроки затягивались. Сергей Иванов рассказал журналисту «КП-Самара» почему это произошло.

- Тогда случилась трагедия в Ижевске, где погибли школьники. В связи с этим, в образовательных учреждениях усилили обеспечение безопасности, и провести мероприятие с участием ребят не получилось. Однако мы нашли выход, и актерами стали студенты, школьников же допустили на реконструкцию только в качестве зрителей, - рассказывает депутат.

Эти перемены должны были получить документальное подтверждение, потребовалось подписать много бумаг. Время шло, на улице стало холодать, поэтому организаторы столкнулись еще с одной сложностью.

Спецэффекты не получились

- Мы планировали закупить пиротехнику и устроить на стадионе фаер-шоу. На эти цели в гранте были заложены 100 тысяч рублей. Когда мы уладили другие вопросы, на улице стало совсем холодно, и нужно было искать помещение для проведения реконструкции Курской битвы, - говорит Сергей Иванов.

По словам депутата, найти в маленьком городе большое закрытое пространство не так просто. В местных ФОКах - сплошные соревнования. В итоге реконструкцию Курской битвы решили провести в спортивном зале в вузе.

В реконструкции принимали участие студенты сызранских вузов. Фото: «Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков»

Не хватило штанов и автоматов

Масштабную реконструкцию жители Сызрани ждали с нетерпением. Изначально была заявлена обширная праздничная программа, а в самой реконструкции должны были принять участие более 500 человек, среди которых школьники, спортсмены, ветераны современных локальных конфликтов. Однако реальность оказалась несколько иной и вызвала недоумение - на что потратили миллионы? Общественники засомневались в честности организаторов реконструкции.

- Заявленного количества людей, артистов, зрителей, а, главное, должного понимания у молодежи не было. Под немецкую музыку вышли ребята в немецкой форме, затем под русскую песню вышли ребята в форме русских солдат. Все сели напротив друг друга. На одной стороне зала «фашисты», на другой русские. Форма оставляла желать лучшего: кому-то не хватило штанов и автомата, кому-то пилотки. Про обувь вообще отдельная тема: сапог не было, ребята были кто в чем (кроссовки адидас, рибок, найк и т. д.), - недоумевает Константин Третьяков, который стал свидетелем провальной постановки.

Студенты показали номера художественной самодеятельности. Фото: «Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков»

После выступления самодеятельных коллективов в зале включили «звуки войны».

- Ребята начали меняться местами. «Фашисты» бежали на место русских, а русские бежали на место «фашистов». Так они поменялись местами пару раз, потом несколько ребят во время этого челночного бега упали, а другие унесли их на руках, - пересказывает нам сценарий представления Константин Третьяков. - Также в этой реконструкции были задействованы два странных муляжа танков. Два русских с одной стороны, два с другой - немецких. Ребята начали толкать эти танки и стучать по ним руками, изображая выстрелы. Они также поменялись местами. Потом прозвучал оркестр, всех заставили сфотографироваться и все.

Стучали по танку, изображая выстрелы

Сергей Иванов уверяет: танки были сделаны под заказ из железа.

- Работу выполняли профессионалы, поэтому макеты прочные и долговечные. На время прокурорской проверки танки находятся у меня дома, но уже сейчас есть много желающих, которые хотели бы использовать эти макеты в образовательных целях. Когда все это закончится, танки будут переданы музеям или школам Сызрани. А что касается того, что студенты якобы стучали по танкам, то это неправда. Выстрелы и другие взрывы были на фонограмме. Да, может, молодежь и баловалась, но точно не изображала таким образом стрельбу, - говорит депутат.

Танки сделаны из железа. Фото: «Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков»

По времени «Курская битва от Сергея Иванова» длилась не более пяти минут. Общественники недоумевают: как такая короткая постановка могла стоить два миллиона рублей? Константин Третьяков написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить расходование средств. Правда, сам Сергей Иванов уверен: подоплекой всему - предстоящие выборы.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

Сергей Иванов подарил передвижную выставку Краеведческому музею. Фото: «Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков»

В ГУ МВД по Самарской области на заявление Третьякова ответили, что в действиях депутата Иванова, возможно, усматриваются признаки состава преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество). Материалы проверки полицейские передали в СУ СКР по Самарской области. Однако, как сообщили «Комсомолке» следователи, такой материал им еще не поступил.

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