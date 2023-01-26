В феврале самарцев ждут три магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары ждут три магнитные бури в феврале 2023. Рассказываем, когда будут магнитные бури в Самаре в феврале, как отразятся на здоровье и как подготовиться.

Когда будут магнитные бури в феврале 2023 в Самаре

В феврале 2023 года в Самарской области прогнозируют три магнитные бури: 1-2 февраля, 7-10 февраля и 23 февраля.

Геомагнитная активность 1 февраля составит примерно 4 балла. Это невысокий показатель, но излучение все же может сказаться на здоровье некоторых жителей региона. На следующий день интенсивность бури уменьшится до 3 баллов.

Самая затяжная буря ожидается с 7 по 10 февраля. Пик активности придется на 8-9 февраля. Сила всплеска на Солнце будет равняться 3-4 баллам.

23 февраля геомагнитная активность составит так же 4 балла.

Как подготовиться к магнитной буре в Самаре в феврале 2023

Во время магнитных бурь метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание в виде головных болей, слабости, повышенного давления, учащенного сердцебиения, сонливости, перепадов настроения.

К вспышкам на солнце можно подготовиться заранее и уменьшить негативное влияние на организм. Врачи рекомендуют избегать тяжелых физнагрузок, больше находиться на свежем воздухе, не нарушать режим сна, отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить много чистой воды, больше есть фруктов и овощей.

Пожилым людям лучше исключить употребление алкоголя, газировки, энергетиков, жирной пищи и избегать переедания. Самарцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заранее обсудить с лечащими врачами, какие препараты нужно принимать, если их, например, «прихватит» на рабочем месте.

Впрочем, бльшинство людей вообще не ощутит на себе каких-либо физиологических изменений.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда на Солнце случаются вспышки, и в космическое пространство выливается плазма. Она достигает Земли в виде солнечного ветра. Под его воздействием в магнитном поле нашей планеты моментально возникает хаос. Именно поэтому техника во время магнитных бурь может сбоить, а многие люди, особенно пожилые, начинают себя неважно чувствовать.

Активность магнитного поля прогнозируема, и на сегодняшний день большинство погодных сервисов предоставляют такую информацию в открытом доступе.