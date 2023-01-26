«Учил любить баскетбол и верить в себя»: в Самаре ушел из жизни известный детский тренер Игорь Азаров

В Самаре 26 января 2023 года скончался Игорь Азаров. Фото: семейный архив

В Самаре ушел из жизни известный детский тренер по баскетболу, отец губернатора Дмитрия Азарова – Игорь Георгиевич. Ему было 87 лет. Игоря Азарова хорошо знали в регионе: он много лет посвятил тренерскому ремеслу и развитию баскетбола, став для многих наставником и другом. Своим воспитанникам он привил крепкую любовь к спорту и здоровому образу жизни. Эти дети уже выросли и создали свои семьи, но никогда не забывали о своем любимом тренере. Новость о кончине Игоря Азарова потрясла многих.

- Он был первым тренером баскетболиста Всеволода Иванова — именитого игрока куйбышевской команды «Строитель», - поделился с журналистом «КП-Самара» президент Федерации баскетбола Самарской области Игорь Бочкарев. - Игорь Георгиевич был добрым, общительным человеком и прекрасным преподавателем. Его кончина – огромная утрата для всего спортивного мира Самарской области.

«Стал для нас вторым дедушкой»

Воспитанницы Игоря Азарова тепло вспоминают о любимом тренере. Анастасия Елизарова пришла к Игорю Георгиевичу на занятия по баскетболу в 12 лет. Тогда девушка училась в 7 классе, а Игорь Азаров только пришел в 25-ую школу трудиться тренером.

- Игорь Георгиевич стал для нас вторым дедушкой. Он был строгим, но одновременно добрым и отзывчивым. Помню, мы частенько после тренировок болтали с ним за чашкой чая, - поделилась воспоминаниями с журналистом «КП-Самара» Анастасия. - Игорь Георгиевич верил в нас, всегда говорил: «играй свою игру - и все получится».

Игорь Георгиевич со своими воспитанницами. Фото: Станислава Павлова

Анна Колотилина вспоминает: Игорь Георгиевич собрал вокруг себя людей, которые искренне болели баскетболом.

- Ему важно было не только наше умение, но и стремление, желание играть, - говорит Анна. - Мы знали, что он лежит в больнице. И все же не верится, что его больше с нами нет. Мы стольким с командой не успели с ним поделиться: кто-то вышел замуж, у кого-то родились дети. Он был бы за нас искренне рад.

Станислава Павлова начинала заниматься баскетболом у Игоря Азарова больше 25 лет назад - и до сих пор играет в лиге Губернатора Самарской области. Девушка признается: хотя она давно вросла, для тренера она навсегда осталась маленькой Стасей.

- Даже спустя много лет приходила к нему на площадку после работы, играть, - вспоминает девушка. – Он помнил всех своих воспитанниц и всегда был нам рад.

Был опорой и поддержкой для семьи

Теплые слова прозвучали и от многих известных людей губернии. Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников выразил соболезнования Дмитрию Азарову от всех депутатов областного парламента.

- Игорь Георгиевич был замечательным человеком, который прожил достойную жизнь. Он посвятил много лет тренерской деятельности. Уделял особое внимание работе с подростками. Приобщал их к баскетболу, к ЗОЖ, развивал таланты. Для семьи Игорь Георгиевич был настоящей опорой, поддержкой. Он воспитал замечательных детей и внуков, – отметил Геннадий Котельников.

Омбудсмен Ольга Гальцова отметила: уход из жизни близкого человека, потеря отца - тяжелая утрата.

- Знаю, что с отцом у Дмитрия Азарова были очень теплые отношения и настоящая дружба. Игоря Георгиевича многие знали и любили как тренера. Он всю жизнь был увлечен баскетболом. Желаю родным и близким, всем, кто его знал, стойкости и сил, - написала Ольга Гальцова.

Коллектив редакции «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Георгиевича.

КОНКРЕТНО

Прощание с Игорем Азаровым состоится в субботу 28 января в 11:00 в Храме в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, (ул. Маяковского, 11).