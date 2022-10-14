Новокуйбышевские нефтяники пополнили региональный банк крови почти на 60 литров

120 новокуйбышевских нефтяников сдали кровь, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Фото ООО «НЗМП»

12 октября с раннего утра к мобильному пункту переливания крови, развернутому на территории предприятий, начали подтягиваться первые волонтеры. Рядом с пунктом установили палатку, где они в тепле заполняют документы. Здесь же сдавшие кровь могут выпить чаю - двое суток после процедуры советуют хорошо питаться и больше пить жидкости.

Экономист финансового отдела Новокуйбышевского завода масел и присадок Екатерина Молчанова участвует в акции уже четвертый раз.

- Мой отец - почетный донор. И я с детства знаю, какое это важное и нужное дело. Тем более есть возможность сдать кровь на территории завода. Я раньше ездила в город, но на это нужно много времени, да и не всегда есть возможность вырваться с работы. А помочь хочется. Ведь эта кровь необходима людям. Поэтому рада стать частью доброй акции.

Сделать добро несложно

Медики Самарской областной клинической станции переливания крови, работающие в мобильном пункте, признаются, что кровь нужна всегда. От постоянного пополнения банка зависит бесперебойное обеспечение самарских больниц. Кровь требуется как при плановых операциях, так и при экстренных. Поэтому врачи отмечают важность таких волонтерских мероприятий, которые проводят социально-ответственные предприятия.

В традиционной акции нефтяников приняли участие как опытные доноры, так и новички. Последних с каждым разом становится все больше. Если волонтеры со стажем уже готовятся к процедуре на «автомате», то новички скрупулезно изучают рекомендации врачей.

- Перед акцией мне звонили впервые принимающие участие сотрудники завода, интересовались, как будет проходить процедура, как можно принять в ней участие и какие нужно соблюдать правила. Интерес со стороны коллег с каждой акцией возрастает и это радует, - рассказывает специалист по взаимодействию со СМИ и общественностью ООО «НЗМП» Анна Михайлова.

Заразительный пример

«Новобранцев» заряжает пример опытных коллег.

- Сдавать кровь я начала в 1990 году. Тогда мне исполнилось 19 лет и я как раз устроилась на Новокуйбышевский НПЗ. Всю жизнь перед глазами у меня был положительный пример - и мама, и папа являются почетными донорами Самарской области. Вот и у меня возникло желание помочь людям, тем, кто в этом нуждается. Донорам это ничего не стоит, а кому-то мы, возможно, спасем жизнь. Рада, что на нашем предприятии думают также и организуют такие акции. Сдам кровь и снова за работу - очень удобно, - рассказывает мастер электротехнической лаборатории цеха эксплуатации электрооборудования Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода Елена Гусева.

Ее стаж донорства насчитывает 32 года.

Благотворительная акция завершилась спустя несколько часов. За это время 120 нефтяников сдали почти 60 литров крови. Всего же за 2022 год региональный банк донорской крови благодаря им пополнился на 115 литров: еще 55 литров собрали в апреле, накануне Национального дня донора.

Добро - дело постоянное

И «НЗМП», и «НК НПЗ» проводят социальные, экологические, просветительские акции на постоянной основе, ведь добро нужно делать всегда. В этом году новокуйбышевцы очищали берега водоемов от мусора, собирали пластик и отправляли его на переработку, дарили канцтовары нуждающимся и книги сельским библиотекам, проводили много других полезных мероприятий. На добрые инициативы всегда откликается большое количество заводчан, с каждым годом волонтерское движение предприятий растет.