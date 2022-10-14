Маркетолог Маргарита Былинина: «Полезный контент убивает ваши продажи»

Почему так происходит и как с этим бороться, объясняет Маргарита Былинина — предприниматель, маркетолог, эксперт по продвижению в социальных сетях, автор курса «Системные продажи», глава «Академии диджитал маркетинга».

Как вы сами тормозите свои продажи прямо сейчас?

Вариантов не слишком успешного ведения бизнеса в соцсетях масса: бывает так, что продаж ждут как у моря погоды, а иногда дело идет, но никак не удается пробить потолок, получить действительно внушительный результат от своих усилий.

«Проблема зачастую не в качестве контента, — утверждает маркетолог Маргарита Былинина, — а в том, что эксперт убивает продажи своими руками. Многие прекраснейшие предприниматели совершают одну и ту же ошибку».

В чем цель полезного контента? С точки зрения блогера-эксперта он призван:

- продемонстрировать ваш профессионализм;

- доказать, что вы можете многое дать потенциальному клиенту;

- подчеркнуть высокий уровень вашего продукта и ценность того, что вы делаете.

Между тем аудитория видит информацию и обучение в свободном доступе. А зачем покупать то, что дают бесплатно?

«Непродуманным потоком полезного контента эксперты обесценивают свои знания и работу», — утверждает предприниматель Маргарита Былинина.

Причем выносить в свободный доступ лишь часть информации — не выход. Потенциальный клиент, не будучи профессионалом в вашей области, не осознает, что получил из постов недостаточно: у него сложится впечатление, что ему выдали все, что есть.

Таким образом формируется аудитория, которая никогда ничего не купит: на поток полезных постов слетаются те, кто заинтересован исключительно в бесплатном контенте. В итоге высококлассные специалисты, которые могли бы хорошо зарабатывать, выгорают, закармливая не слишком благодарную публику ценной информацией.

А если не полезный контент, то что?

Хорошая новость в том, что решить проблему можно раз и навсегда, заменив полезный контент на экспертный. В чем разница?

«Сравните два типа обзоров сервисов для дизайнеров, — предлагает наглядный пример глава «Академии диджитал маркетинга» Маргарита Былинина. — Кто-то подробно расскажет, где и что можно найти, опубликует видео-инструкции, а другой продемонстрирует, каким сервисом пользуется, и сообщит, что обучает эффективной работе с ним на своем курсе».

Пост с полезным контентом требует от автора изложенного алгоритма, четких, пошаговых руководств, которые неизбежно создают впечатление, что вся ценная информация уже выдана читателю. Экспертный контент вызывает у аудитории интерес и доверие, притом ясно дает понять, что ключи к решению какой-то задачи находятся у вас: потенциальный клиент понимает, что он получит в ходе консультации, курса и т.д.

Как исправить ситуацию с помощью одного инструмента и получить поток заявок в блог?

Первый шаг — перестать сливать ценную информацию в блог и делать бесплатно то, за что вам должны платить. Например, отвечать на комментарии нужно, но давать развернутые консультации в общедоступном пространстве — ошибка.

Залог большого успеха — грамотно сформулировать проблему, которую вы способны решить. «Когда человек читает ваш пост и думает «Это про меня!» — продажа состоится», — утверждает автор курса «Системные продажи» Маргарита Былинина.

Главные вопросы, ответы на которые нужно четко представлять и транслировать в каждом посте:

- кто ваш потенциальный клиент?

- какая задача стоит перед ним и почему он не может решить ее сам?

- какие преимущества даст ему сотрудничество с вами?

«Правильному описанию и подаче продукта нужно учиться: это не так легко, как может показаться на первый взгляд. Но результат того стоит», — заключает глава «Академии диджитал маркетинга» Маргарита Былинина.