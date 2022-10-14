Защитник «Крыльев Советов» Горшков: «Интерес «Галатасарая» был, но агент сказал, что не стоит туда ехать»

Горшков - воспитанник “Чертаново”, в “Крыльях” он с лета 2020 года. Фото: ФК “Крылья Советов”.

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал в эфире программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара» о сезоне, невезении, лучшем матче и самом сложном сопернике, а также об интересе со стороны «Спартака» и «Галатасарая».

- Ты получил травму в матче с «Краснодаром». Что там случилось? Серьезная травма?

- Обычно такие травмы достаточно серьезные. Мне сказали, что я родился в рубашке, потому что обычно последствия гораздо серьезнее. Когда мы играли с «Ахматом», у защитника Дарко Тодоровича тоже ушла нога, он выбыл на очень долгий срок: сломал и порвал все, что можно было, ему сделали операцию.

- Кажется, что «Крылья» недобрали много очков в этом сезоне. Могли обыгрывать «Краснодар», «Локомотив», «Факел», «Торпедо». Как в команде объясняете для себя происходящее? Это невезение?

- Да, это невезение, но мы понимаем, что если так происходит, то это мы где-то недоработали. Нам не хватает буквально чуть-чуть, но мы рядышком, значит заберем очки даже там, где соперник нас сильнее.

В этом сезоне действительно было много моментов, когда нам не везло. Например, когда играли с «Локомотивом», то упустили победу на последних минутах с глупейшего пенальти. Или, например, матч с «Динамо». Это была наша лучшая игра с точки зрения контроля, создания моментов, но мы проиграли 0:2, и никто про этот матч не говорит. Мы должны были не то что не проигрывать, а выигрывать в этом матче: мы контролировали игру, у нас было намного больше моментов, но, к сожалению, стандарт и второй гол – и игра была закончена.

- Как в команде относятся к тому, что недобрали столько очков?

- Пока относимся спокойно, потому что все понимают, что мы еще возьмем свое. Как говорит наш тренер, если есть игра, то будут и очки. Да, может быть такое, что у какой-то команды нет игры, но она победила. Это случайность, на дистанции очки будут у тех, у кого поставлена игра.

- Недобор очков как-то связан с уходом лидеров? «Крылья» стали значительно слабее?

- Считаю, что команда, конечно, стала индивидуально слабее, потому что Зиньковский – один из лучших дриблеров лиги, лучший ассистент прошлого года, Сарвели очень хорош. Однако, мне кажется, сейчас команда стала сильнее командной игрой.

- Чей уход заметнее всего на поле и в раздевалке?

- Лично для меня – уход Антона Зиньковского. Мы с ним играли на одном фланге, между нами была химия, мы понимали друг друга, помогали друг другу и партнерам. Но если в целом для команды, то заметнее всего уход игроков центра поля. Наверно, самая заметная потеря – это Ваня Сергеев. Он бомбардир. Все видят, что у нас хромает реализация, а Ваня забивал даже тогда, когда забить было почти невозможно.

- Продолжаешь общаться с теми, кто ушел из команды?

- Конечно, мы общаемся. После того, как я получил травму, мне написали Антон Зиньковский и Никита Чернов, поддержали меня. С Антоном, наверно, больше всего общаюсь, если говорить о тех, кто ушел.

Юрий Горшков на радио “КП-Самара”. Фото: Михаил ГОРЮНОВ

- От кого из игроков «Крыльев» ждать прорыва в ближайшее время? Кто станет новым лидером команды?

- Думаю, кто-то из нападающих. Например, Сережа Пиняев.

- Пиняев в матче с «Краснодаром» бил штрафной, но и ты их часто исполняешь. У тебя прицел настроен или надо поработать над чем-то?

- Работать всегда надо, но мы почему-то очень мало бьем штрафных ударов. Если бы я был на поле в матче с «Краснодаром», Сережа Пиняев не бил бы штрафной.

- Ты в команде штатный исполнитель штрафных?

- Я, Гленн Бейл и Максим Глушенков.

- Как решаете, кто бьет штрафной?

- Может быть так, что тренеры скажут заранее, но обычно все штрафные у нас расписаны. Тренерский штаб понимает, кто как и с какой дистанции бьет или подает. Так что штрафные расписаны заранее. Про пенальти же могут сказать во время игры. Кто-то во время матча чувствует себя уверенно и готов бить, а у кого-то наоборот сегодня не идет игра.

- Почему в матче с Химками» пенальти пошел бить Матео Барач?

- У него поставленный, плотный удар, он и со штрафных на тренировках забивает, и много бьет пенальти. В этой игре тренеры решили, что будет бить Барач. У него немного не сложилось, но ничего страшного.

- У тебя есть коронная дистанция со штрафного?

- Думаю, 22-23 метра.

- Некоторые футболисты копируют технику исполнения штрафного у других игроков. Например, Даниил Уткин говорил, что ориентировался на Гарета Бэйла, когда отрабатывал штрафные. Ты на кого-то ориентируешься?

- У меня есть только один пример – Месси. Я изучал, как он бьет штрафные, мне нравится техника исполнения ударов: над стенкой, под стенкой, в угол вратаря.

- У «Крыльев» стоит задача выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Она остается? Реально это сделать?

- Конечно реально, в таблице все рядом, несколько побед – и можно взлететь на несколько строчек вверх. Мы настроены позитивно, идем от игры к игре и хотим побеждать.

- Многие эксперты отмечают, что уровень команд Российской премьер-лиги в этом сезоне подравнялся. Это действительно так?

- Не сказал бы. «Зенит» как был, так и остался, с остальными мы как играли, так и играем, даже когда были иностранцы. Например, «Краснодар». В прошлом году в первом круге мы обыграли его, когда оттуда еще не уехали иностранцы. В ответном матче весной в «Краснодаре» были одни россияне, мы и их обыграли. Не могу сказать, что российские футболисты «Краснодара» уступали легионерам. Оба матча были достаточно тяжелые.

- С кем тяжелее всего играть в РПЛ? Если не брать «Зенит».

- Очень тяжело было с «Сочи». У них интересная схема, много центральных хавов, они очень хорошо держат мяч, как только его теряешь, сразу залезают между линиями, растягивают, выдергивают – играют очень умно. И это в тех играх у них не было Нобоа.

- Были слухи, что тобой интересуется «Спартак». Сколько в них было правды?

- Я тренировался и играл за «Крылья». Конечно, я слышал про интерес «Спартака», но когда закрылось трансферное окно, я сразу выбросил эти мысли.

- Была еще история с «Галатасараем». Писали, что тобой не только интересуются, но и что высокий процент, что ты туда перейдешь.

- Я знаю, что интерес был, это говорил мне и агент, но конкретного предложения не было. Даже если бы и было, мы бы его не рассматривали. Я очень удивился, когда мне рассказали об интересе «Галатасарая», когда показали новость, что высокая вероятность моего перехода. Я позвонил агенту, он сказал, что туда ехать точно не надо.

- Почему?

- Агент сказал, что в Турцию нужно ехать после 30, нужно сначала доказать здесь. Во-вторых, там другая культура, другой уровень жизни, и из-за этого там будет сложно привыкнуть. И я с ним согласен.

Интерес такого большого клуба, как «Галатасарай», - это приятно. К тому же тогда они играли в Лиге Европы против «Локомотива» и легко с ним разобрались. Это топ-клуб, очень титулованный, он играет в еврокубках. Интерес такой команды, естественно, будоражит.

- Турецкие фанаты тебе еще пишут? Насколько это вообще правда, что они твои соцсети «атаковали»?

- Да, два или три раза такое было. Последний раз совсем недавно два человека написали, что ждут в «Галатасарае». Писали просто: сome to «Galatasaray». Но атаки были серьезные, потому что в одно время я открыл телефон на утро, и у меня сообщения сыпались и сыпались. Не успевал обновлять. Потому открыл интернет, и там всякие новости, слухи, что и куда.

- Расскажи, что ребята, которых вызвали в национальную команду, говорят о сборной России? Какие там настроения в связи с запретом на участие в соревнованиях?

- Ребятам там все понравилось, атмосфера в сборной хорошая, прекрасная. Познакомились с главным тренером. Все-равно это для всех большой опыт, потому что, когда ты выступаешь за сборную, это такое приятно, когда ты слышишь гимн России. Даже по играм за молодежку, за юношеские сборные знаю, что это огромная честь представлять свою страну, поэтому им все понравилось. Плюс какой-то опыт они приобрели, познакомились с лидерами других команд, в чем-то прибавили, чем-ту научились, каким-то тактичечским нюансам у Карпина.

- Как оцениваешь свои шансы попасть в национальную команду?

- Считаю, что при должной работе каждый человек может попасть в сборную.

- Не стало меньше стремления из-за запретов, которые наложили на команду?

- Нет. Стремление всегда повышенное, потому что сейчас в сборной может быть перестройка, могут смотреть молодых, где-то могут дать даже какой-то авансик. Выступать за сборную - это всегда огромное желание и честь.

- Левый защитник в сборной - дефицитная позиция? Кто твои главные конкуренты, как думаешь?

- На самом деле, много сейчас левоногих ребят, защитников. Все, кто в сборную вызывались, достойные футболисты. Лично знаю Данила Кругового - очень сильный игрок. По молодежной сборной с ним знаком. Наира Тикнизяна не вызывают, но он тоже достаточно качественный футболист и концовка прошлого сезона у него была очень сильной.

- Кто вообще лучший защитник в РПЛ сейчас, на твой взгляд? На какое место себя поставишь?

- Себя ни на какое место ставить не буду, но однозначно лучший левый защитник - это Сантос из «Зенита». За счет всего - у него невероятная техника, понимание игры, исполнение просто на высшем уровне. Он в каждой игре надежно играет в обороне и создает один-два момента для партнеров.

- А кого назовешь лучшим игроком Премьер-лиги?

- Для меня это Барриос. На втором месте - Клаудиньо. Барриос, потому что он ведет игру. Сколько мы с ними играли, делали переходы из обороны в атаку, и он просто разрушал все наши атаки. Всегда в нужный момент в нужном месте, вцепится так, что либо у тебя травма, либо ты мяч потерял. Никак тебя не отпускает, зубами буквально вцепился.

- Как думаешь, что тебе нужно улучшить, чтобы стать сильнее?

- Не какого-то одного конкретного качества. Нужно прибавлять во всем. Как говорят - нужно улучшать свои слабые стороны и подтягивать сильные. Если ты будешь на чем-то одном зациклен, то в чем-то другом ты потеряешь. Конечно, хотелось бы намного больше создавать голевых ситуаций для партнеров, как в том году, и забивать, отдавать голевые передачи.

- Какие у тебя самые сильные стороны в игре?

- Наверное, характер, бойцовские качества, понимание игры.

Футболист признался, что слышал про интерес “Спартака” и “Галатасарая”. Фото: ФК “Крылья Советов”

У тебя были или, может быть, есть в мировом футболе примеры для подражания, на кого ты ориентируешься?

- По своей позиции мне очень нравится Альфонсо Дэвис из «Баварии». Также примером для меня всегда был, особенно в последние годы, Киммих - тоже из «Баварии». Он также как я играл и центрального хава, и крайнего защитника. У него, скорее, наоборот произошло - от крайнего защитника до центрального хава. Он очень цепкий, умный футболист. У него нет каких-то невероятных скорости и дриблинга, но у него есть понимание игры. В нужный момент отдать, с какой силой, какой точностью, не уступить в единоборстве… Очень нравится этот игрок.

- На какой позиции тебе наиболее комфортно играть?

- Левым защитником себя очень хорошо чувствую, но если в центр поставят, то не будет какого-то дискомфорта для меня там.

- Есть позиции, где бы ты точно никогда не сыграл? - На самом деле, под руководством Игоря Витальевича (прим.ред. Осинькин - главный тренер «КС»), мы вместе, наверное, 6-7 лет, я не играл только центрального защитника и вратаря. На всех остальных позициях играл. Я пришел 17-летним - играл ближе к атаке, как вторым нападающим. Потом были игры, где с края нападения выходил. В центре долгое время играл. Левым-правым защитником. Везде стараешься сыграть правильно, но как можно лучше.

- Не появилось ли у легионеров чемоданных настроений после введения частичной мобилизации? Просто некоторые страны призывают своих граждан покинуть страну…

- Нет, на самом деле уже давно такое было, что они могли покинуть Россию, но они все классные ребята, все честные и сразу сказали, что никуда не уйдут. Они все с нами, продолжают работать, развиваться и очень помогают команде.

- Кто из новичков, которые пришли в команду в последнее трансферное окно, тебя больше всех удивил? - Они все чем-то удивляют, потому что у каждого есть какие-то качества, за что их взяли. Все они меня удивили. Например, удивило то, как Амар (прим.ред. - Рахманович) играет головой. Редко бывает такое, что игроки креативные хорошо играют головой. А он очень силен в этом. Уже в Ростове это продемонстрировал, очень много мячей снял, выигрывал воздушные единоборства и на стандартах очень нам помог.

- Кто на тренировках самый яркий в «Крыльях»?

- У нас самая интересная тренировка - это нагрузка. Там больше всего голов, особенно, в играх три на три. Рома Евгеньев на последней нагрузке лучшим бомбардиром был. Центральный защитник, обыгрывал всех, забивал.

- Как ты, простой парень из Карелии, увлекся футболом и попал в большой спорт?

- Футболом увлекся с самого детства. Мне мама говорил, что я с двух трех лет уже мячик по квартире гонял. Все вазы дома перебил, люстры перебил, все разбил и в семь лет меня отдали в секцию, о чем я очень мечтал. Там занимался, а потом в 13 лет написал анкету в футбольную школу «Чертаново» на общий просмотр, сам записался. Написал только в один клуб, в «Чертаново», и буквально через два месяца позвонили и пригласили на просмотр. Первый раз ездил на три дня, второй раз на полноценные сборы на две недели, после чего там и оставили.

- Маме про анкету говорил?

- Она все знала, но мне не сказала, что было два звонка из «Чертаново», первый звонок она сказала, что мы никуда не поедем. И даже мне не сказала, что звонили из «Чертаново». Я только сейчас об этом узнал, в «Крыльях». Видимо, она испугалась, что там и финансы, и в другом городе. Но они в итоге позвонили второй раз, и она уже мне сказала, спросила мое мнение. Так мы и поехали.

- Почему именно «Чертаново»?

- Не знаю даже. Просто зашел в Google, вбил «футбольные школы России», мне почему-то выдало самое первое «Чертаново». Я зашел туда, увидел, что там идет набор и можно оставить анкету. И меня поразило, что тогда 1996 год, как раз команда Саши Солдатенкова, который играет в нашей команде, стал чемпионом России и обыграли «Зенит» в финале - 3-0. Увидел эту вывеску и не поверил. Как какой-то «Чертаново» обыграл «Зенит»? Написал, стал информацию про них смотреть, что там все условия, что они играют в клубной лиге в Москве с топовыми командами со всеми. То есть, хорошее развитие, много игроков, и в сборные ездили. Поэтому, как позвонили, я туда и поехал.

- Тяжелый был просмотр?

- На самом деле обычный. Обычная тренировка с командой, разминка, передачи, дриблинг один в один, футбол, подачи, завершения. Таких было три дня, потому что они готовились, у них игрока на носу. Потом были полноценные сборы, потому что там были двухразовые тренировки, большой темп. Там было посложнее.

- Как ты узнал об интересе из Самары? Долго ли раздумывал над переходом?

- У нас была товарищеская игра с «Велесом» за «Чертаново», неделя до ФНЛ оставалась, и после игры мы зашли в раздевалку, где Николай Ларин (прим.ред. - бывший директор «Чертаново») объявил нам, что Игорь Витальевич покидает команду, и какие-то игроки отправятся вместе с ним, если все устроит по условиям. Сказал, ждите звонка, вечером кому-то из вас позвонят. Я приехал домой, буквально через час-полтора мне позвонили, сказали какие условия. Я сразу посовещался с женой и с мамой и через 10 минут дал согласие.

- Ждал, что поедешь вслед за Игорем Витальевичем?

- Были такие мысли. Я надеялся на это, потому что Игорь Витальевич мне доверял, и сейчас доверяет. Надеялся, что поеду вместе с ним, тем более у нас было тогда две попытки выиграть ФНЛ и хотелось сделать уже это с «Крыльями».

По словам защитника, “Крылья” в этом сезоне могут финишировать выше, чем в прошлом. Фото: ФК “Крылья Советов”

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Клуб мечты?

- «Крылья Советов».

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