В 2023 году собственников жилья ждет много нового Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году жителей 63-го региона и всей страны ожидают изменения во всех сферах жизни. «Комсомолка» разбирается, какие нововведения для собственников жилья в Самарской области 2023 вступают в силу.

Лишение жилья из-за ненадлежащего использования в Самаре 2023

С 1 марта 2023 года становится возможным отнять у собственника жилье, если он его использует не по назначению, например, захламляет. Речь идет о квартирах, незавершенных объектах строительства, машиноместах и других помещениях. Сначала нерадивый владелец получит предупреждение и срок, в который нужно устранить нарушения. Если этого не произойдет, недвижимость будет продана с торгов. Вырученные деньги, за вычетом средств, потраченных на устранение нарушений, отдадут собственнику.

Продление льготной ипотеки в Самаре 2023

Льготная ипотека продлена до середины 2024 года. Максимальная ставка поднялась с 7 до 8%. Также будут расширены условия получения «семейной ипотеки». Все ограничения по году рождения детей снимаются - воспользоваться льготной ставкой до 6% смогут семьи, в которой есть как минимум два ребенка до 18 лет.

Переоценка кадастровой стоимости помещений в Самаре 2023

В этом году в России впервые одновременно пройдет переоценка кадастровой стоимости зданий, квартир и машиномест. Раньше каждый регион решал самостоятельно, когда проводить кадастровую оценку. Это приводило к тому, что цена похожей недвижимости в соседних областях могла сильно отличаться, как и суммы налогов на нее. Заплатить налоги, исходя из пересмотренной в 2023 году стоимости недвижимости, нужно будет до конца 2025 года.

Сведения о владельцах недвижимости станут недоступны третьим лицам

С 1 марта 2023 года Росреестр не будет раскрывать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, если ее требуют третьи лица. Эта информация будет доступна только с согласия собственников объектов. Сведения также могут предоставить супругам владельцев жилья, нотариусам, арендаторам. Также нельзя будет узнать информацию о потенциальных соседях, используя адреса их квартир.

Упрощение условий сдачи в аренду апартаментов для самозанятых

С 1 января 2023 года самозанятые могут в упрощенном режиме - без регистрации ИП - сдавать принадлежащие им апартаменты в аренду. Если жилье сдано физлицу, самозанятому нужно будет заплатить 4% налогов, а если юрлицу, то 6%.

Дачники могут голосовать через «Госуслуги»

С 1 января 2023 года дачникам по всей стране разрешено заочное голосование на общих собраниях членов СНТ через сервис «Госуслуги».

Плата за общедомовые нужды по счетикам, а не по нормативам

Большинство регионов страны с января 2023 года начали платить за воду, потраченную на мытье подъездов, а также за их освещение, строго по счетчикам, а не по нормативам. Суммы в квитанциях ЖКХ изменятся незначительно, максимум на несколько процентов.