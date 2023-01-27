Запретные вещества и буллинг: что угрожает детям в интернете

Дети оставляют цифровой след в интернете с раннего возраста. Фото: https://ru.freepik.com/author/master1305

Невидимые силы

Если 20-30 лет назад родители переживали в основном за синяки и шишки своих детей, то сегодня для них гораздо опаснее вещи, невидимые глазу. Речь о так называемых киберрисках, с которыми ребенок сталкивается в интернете. Сегодня дети начинают осваивать его чуть ли не с пеленок. Например, по данным исследования компании MINDSMITH, проведенного на платформе оператора «Ростелеком», 80% детей от 3 до 14 лет пользуются всемирной информационной сетью хотя бы один раз в день, а 68,3% малышей с 3 до 6 лет являются его активными посетителями.

Как устроены алгоритмы современного онлайн-пространства? Чтобы удержать пользователя, они предлагают ему контент, похожий на уже просмотренный. И тем самым фиксируют внимание на определенной теме и углубляют интерес к ней. Но поскольку психика ребенка неустойчива, а критическое мышление еще не развито, именно детская и подростковая аудитории оказываются наиболее уязвимыми для«темного маркетинга»,простых хулиганов и откровенных преступников интернета.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и помочь взрослым сделать интернет безопасным для юного поколения, компания «Ростелеком» организовала серию вебинаров про киберриски в детской среде. Спикером выступил футуролог, основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH Руслан Юсуфов.

Что угрожает детям в сети

Многие сведения из доклада буквально шокировали. Эксперт выделяет целых 23 вида существующих сегодня киберрисков, которые исследователи объединили в шесть кластеров по схожему типу влияния.

В кластере «Криминализация»речь идет о различных схемах втягивания детей в криминальные сообщества с навязыванием деструктивных установок: жестокость – это круто, человеческая жизнь не имеет цены. Дети также могут быть вовлеченными в продажу запрещенных товаров или услуг. С помощью психологической обработки подростки могут быть втянуты в радикальные и экстремистские объединения или принуждены к проституции.

Второй кластер - «Маркетинговое давление и рискованные денежные отношения». Информационный след в интернете дети оставляют с очень раннего возраста, например, просматривая сказки на планшете. Эти данные могут быть использованы для прогнозирования и стимулирования спроса на определенные покупки. В результате манипуляций дети могут купить товары, опасные для здоровья и жизни, потратить родительские деньги без спроса на очень желанную покупку, в том числе в онлайн-игре, или стать жертвой интернет-мошенника.

Различные виды психологического насилия и манипуляций объединены в кластер «Личностная атака». Это прежде всего кибербуллинг – длительная травля и унижение, и есть множество примеров доведения жертвы до депрессии и даже суицида. 50% детей выкладывают в интернете реальные фото, имя и возраст, по которым их могут вычислить и навязчиво общаться и даже преследовать – это называется сталкинг. А непривычное слово груминг означает создание особо доверительных отношений с ребенком в сети, затем подчинение и навязывание своей воли, например, с целью сексуальных отношений или проституции.

Ежедневно в сети дети подвергаются 23 видам рисков. Фото: https://ru.freepik.com/author/drazenzigic

Кластер «Цифровая эксплуатация» довольно малоизучен и малоо бсуждаем. Пожалуй, самое безобидное из него – создание детьми неоплачиваемого цифрового контента в онлайн-играх. Гораздо страшнее – создание и продажа детской порнографии псевдомодельными агентствами и шантажистами. А также доксинг – раскрытие подлинной информации о ребенке. Самый известный пример – когда после взрыва на Бостонском марафоне подросток был ошибочно причислен к виновным, его данные выложены в сеть, и в результате травли он покончил с собой.

Еще один кластер – «Информационное давление и информация, не предназначенная для детского и подросткового возраста». Речь о распространении порнографии, сцен насилия, а также дезинформация. Известен пример, когда пятилетняя девочка после просмотра вводящего в заблуждение контента захотела стать феей огня и получила тяжелейшие ожоги. Продолжение этой темы – опасные челленджи: детей призывают к действиям, которые могут нанести вред здоровью и даже привести к смерти, но это преподносится как эффектный фокус. Не исключено, что известные случаи, когда подростки спрыгивали с крыш высоток, связаны с подобными челленджами.

Если предыдущие виды рисков кажутся менее распространенными, то на формирование зависимости от интернет-среды (это последний, шестой кластер рисков) жалуются почти все родители подростков. Его главные опасности – удержание внимания с последующим предложением негативного контента, избыточное употребление интернета и игровая зависимость. Бесконечно «зависая» в сети и «прокачивая» персонажей в играх, дети и подростки уходят от реальной жизни и перестают «прокачивать» себя: хуже учатся, становятся неряшливыми, теряют навыки общения с реальными людьми и т.д.

Запрещать серфинг в интернете бессмысленно: дети найдут способ обойти запреты. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik

Как защитить ребенка в интернете

По словам Руслана Юсуфова, прежде всего надо понимать: киберпространство и технологии – это полноправная часть нашей жизни, и единого быстродействующего решения по типу «волшебной таблетки» для управления рисками этой полезной стихии не существует. Но есть множество других кейсов.

Сегодня действует масса средств так называемой автоматизированной модерации в сети. Это приложения родительского контроля, позволяющие устанавливать настройки и ограничения времени, которое проводит ребенок в интернете. Специальные детские соцсети и аккаунты, в которые встроена внутренняя модерация и ограничение определенного контента, представляющего угрозу. А также интернет-фильтры и практики разработки. Есть также сервисы для оказания помощи детям, например, чат-бот «Трудно подросткам», который в случае беды помогает обратиться за помощью к профессионалам. Но это не дает 100% гарантии безопасности.

Запреты и ограничении – это то, что работает хуже всего. Во-первых, дети зачастую имеют навыки продвинутого пользователя и довольно быстро понимают, как можно обойти или перепрограммировать настройки родительского контроля на своих гаджетах. Они могут попросить смартфон у друга или играть вместе, прийти в хакерские сообщества и т.д.Во-вторых, вырастая в атмосфере полной защиты от угроз, без навыков экологичного пользования интернетом, человек уже во взрослом возрасте оказывается беспомощным перед киберрисками. В-третьих, сегодня проникновение интернета и искусственного интеллекта в нашу жизнь так велико, что отказ от него автоматически лишает человека очень многих сервисов, и с каждым годом разница будет все более заметной.

Безопасному поведению в интернете детей и подростков можно и нужно научить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К слову, в ближайшем будущем нам предстоит иметь дело еще с большим разнообразием киберрисков. В трендах – опасности влияния инфлюенсеров с миллионами подписчиков, особенно виртуальных, за которыми могут скрываться целые команды специалистов, транслирующие те или иные ценности по заказу определенных кругов. Нейросети, виртуальная реальность, искусственный интеллект как часть воспитательного процесса и быта, умные гаджеты и системы, предоставление биометрических данных для получения услуг – словом, для того, чтобы обезопасить себя от киберрисков будущего, стоит не игнорировать их, а учиться управлять ими сегодня.

Это – комплексная задача как для государства, корпораций, IT-разработчиков, некоммерческих организаций, так и для участников образовательного процесса, где учитель и школьный психолог должны освоить для себя новую роль модераторов бытовой культуры использования киберпространства.

Что могут сделать родители? Прежде всего – много и тепло общаться с ребенком, выстраивая доверительные отношения, в которых есть место откровенности, причем с обеих сторон. Если синяк под глазом легко заметить, то информацию о своей жизни в сети ребенок и особенно подросток может рассказать родителю, которому доверяет,только сам. Взрослым необходимо повышать собственные компетенции в кибербезопасности и цифровой грамотности: так проще понимать особенности происходящего в сети и объяснять эти правила ребенку.

- Это должен быть не запрет, а обучение детей и обсуждение с ними существующих рисков и способов их избежать. Важно найти баланс между приватностью ребенка в сети и родительским контролем, объяснить ему, для чего нужны определенные меры безопасности, - поясняет Руслан Юсуфов. – Еще один способ, который хорошо «заходит» детям: когда родитель просит ребенка стать экспертом и, например, подсказать, какие меры предпринять бабушке, чтобы не стать жертвой мошенников в интернете и не перевести им свою пенсию.

Словом, нашим детям в онлайне еще жить и жить. Будем учить их делать это безопасно.