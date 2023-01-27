Травяные чаи - это вкусно и полезно, однако чрезмерно увлекаться ими не стоит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В холодное время года иммунитет ослабевает и люди начинают чаще болеть. В погоне за укреплением защитных сил организма мы пачками скупаем витамины, завариваем травяные чаи и обращаемся к «проверенным» бабушкиным рецептам. И – делаем грубейшие ошибки. Чего не стоит делать для укрепления иммунитета и как поддержать организм правильно, журналисту «КП-Самара» рассказал кандидат медицинских наук, ассистент кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, врач-аллерголог-иммунолог Максим Золотов.

Следим за режимом

Из-за чего же зимой мы чаще болеем? Все дело в том, что снижение температуры окружающей среды приводит к активации вирусных и бактериальных патогенов. Они могут находиться в организме человека, но никак себя не проявлять, пока для них не настанет удачный момент — в данном случае, низкая температура воздуха. Кроме того, дыхание холодным воздухом подавляет местный иммунитет носоглотки, благодаря чему вирусы и бактерии легче проникают в организм и возникают заболевания.

- Работа иммунной системы регулируется множеством генов, заложенных в нас с самого рождения, — пояснил Максим Золотов. — Но при этом каждый человек может поддерживать иммунную систему в тонусе. Правильное полноценное питание, соблюдение режима труда и отдыха и здоровый сон способствуют надлежащей работе иммунитета.

Спать нужно примерно по восемь часов, подчеркивает врач. Также необходимо следить за тем, чтобы питание было сбалансированным — в рационе должны сочетаться белки, жиры и углеводы, должно быть достаточное количество клетчатки и витаминов. А вот от жирной пищи, особенно фастфуда, лучше отказаться. В фастфуде содержится большое количество жиров и быстрых углеводов, которые провоцируют излишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт, а низкое содержание белков в них снижает эффективность работы иммунной системы.

Закаливание – не для всех

Также Максим Золотов напоминает: чтобы защитить организм от таких вирусов, как грипп и COVID-19, важно регулярно проходить вакцинацию.

Легче переносить холода организму позволяет закаливание. Но надо учитывать, что, например, для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы обливание холодной водой может быть даже опасным для жизни. Обливание вызывает резкое расширение и сокращение сосудистой стенки — это может привести к формированию тромба, нарушению кровоснабжения головного мозга, сердца, легких и других органов.

- Прежде чем проводить закаливание, необходимо проконсультироваться с врачом, — говорит Максим Золотов. — Если же вы все-таки решили закаляться, начинать стоит с контрастного душа — поочередного обливания прохладной и теплой водой в течение 2 минут.

Вредные советы

Некоторые популярные в народе методы укрепления иммунитета врач советует обходить стороной. Например, некоторые считают, что укреплять иммунитет нужно с помощью спиртных напитков.

- Строго противопоказано «поддерживать» иммунитет алкоголем, особенно в зимнее время, — говорит Максим Золотов. — Под его воздействием происходит расширение сосудов, а это способствует потере тепла и замерзанию.

Также Максим Золотов советует осторожно относиться к различным травяным чаям — у людей с аллергией добавление трав может спровоцировать обострение заболевания.

Встречаются и любители принимать иммуномодуляторы для профилактики. Врач подчеркивает: иммуномодуляторы — это лекарственные препараты, которые влияют на всю иммунную систему. Прием таких препаратов без назначения врача может привести к стойким нарушениям в работе иммунной системы. Это может проявиться слишком слабой реакцией иммунитета на патогены, или, наоборот, избыточно сильным ответом на нормальные раздражители.

Не стоит увлекаться и приемом «аптечных» витаминов.

- Витамины - это вещества, которые не вырабатываются в организме человека, а поступают к нам только с пищей, — говорит Максим Золотов. — При этом большое количество продуктов содержат витамины: например, печень, хлеб, фрукты, овощи и многие другие. Принимать витамины отдельно стоит только при появлении симптомов гиповитаминоза или авитаминоза. Однако, как и любое другое лекарственное средство, применять их нужно после консультации врача.