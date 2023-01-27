Тромб или отравление: какие тайны скрывает спешное переименование Самары в Куйбышев

Внезапная кончина Валериана Куйбышева оставила вопросы

27 января 2023 исполнилось 88 лет со дня переименования Самары в Куйбышев. Город полукчил новое имя в 1935 году, произошло это якобы по просьбам трудящихся производственных коллективов города. «КП-Самара» разбирается в подробностях истории.

Рекорд среди переименований?

Сам процесс переименования произошел с, возможно, рекордной для подобных историй скоростью. Для сравнения: Петроград стал Ленинградом 26 января 1924-го, через пять дней после смерти Ленина. Незадолго до смерти Куйбышева, в декабре 1934-го, убили Кирова. Город Вятка получил новое имя также через пять дней после этого события. А Самара получила новое имя уже через два дня после кончины Валериана Куйбышева.

Эта скорость кажется тем более невероятной, если учесть реалии эпохи. Единственным оперативным средством связи в ту пору был телефон и телеграф. Новости люди получали по радио и из газет.

Чтобы новость была опубликована в газете, редакция должна была получить телеграфную сводку, и дальнейший процесс от набора этой новости до выпуска газеты из типографии занимал минимум несколько часов. В штатном режиме газета, которая продавалась с утра, отправлялась в типографию ближе к вечеру накануне. Поэтому новости из Москвы и других городов в Самаре обычно публиковались с задержкой еще на один день.

А теперь внимательно наблюдаем за хронологией. Согласно официальным данным, Валериана Куйбышева врачи обнаружили мертвым в его квартире в Москве во второй половине дня 25 января. В газетах сообщение о его смерти было напечатано 26 января.

А уже 27 января вышло постановление ВЦИК «О переименовании гор. Самары в город Куйбышев и Средневолжского края – в Куйбышевский край».

Массовые траурные митинги рабочих в Самаре с резолюциями, содержащими просьбу о переименовании города, - все это уместилось в один неполный день. Эти резолюции и отчеты о митингах появились в газетах на следующее утро, а значит, все было подготовлено к печати уже после обеда накануне.

В результате уже описанных особенностей подготовки газетных номеров к печати вышел казус. Читатели «Волжской коммуны» из одного и того же номера узнали и о смерти Куйбышева, и о митингах рабочих, состоявшихся днем позже. А в это время уже было готово постановление ВЦИК о переименовании.

Такая оперативность невольно наводила на определенные подозрения. Складывалось ощущение, что порядок действий уже был готов заранее, хотя смерть Куйбышева была внезапной.

«Вот они, убийцы!»

Официальной версией его кончины называлась закупорка сердечной артерии тромбом. Однако через три года на суде над «правотроцкистским блоком» прозвучала версия об убийстве Куйбышева в ряду других партийных деятелей. Признательные показания, разумеется, подсудимые подписали.

«В зале суда 2 марта 1938 года я увидела их всех. Вот они, убийцы! Это они убили товарищей Кирова, Куйбышева, Менжинского, Горького и его сына», - писала Елена Куйбышева, сестра Валериана Владимировича, в книге «Последняя встреча».

Книга, к слову, очень оперативно была написана и издана в том же 1938 году.

- Враги народа, ненавидя этого несгибаемого большевика, умертвили его, - такой текст можно было прочитать о Куйбышеве в «Календаре-справочнике» за 1941 год.

То есть версия об убийстве стала официально принятой.

Слухи о запое

Параллельно ходили слухи о том, что к смерти Валериана Куйбышева привело банальное пристрастие к алкоголю. И сердечный приступ случился в результате многодневного запоя.

Склонность Куйбышева к выпивке ни для кого не была секретом.

- Куйбышев тоже мой зам, он, наоборот, выпивоха порядочный был. Эта у него слабость была: попадет в хорошую компанию и тут же рубаха-парень делается, - свидетельствовал предсовнаркома Вячеслав Молотов.

По этой причине Сталин отчитывал того же Молотова за то, что тот на полтора месяца ушел в отпуск и оставил управлять вместо себя заместителей.

- Разве трудно понять, что нельзя надолго оставлять Политбюро и Совнарком на Куйбышева (он может запить) и Кагановича? - ругался вождь.

Сталин знал о пристрастии своего соратника к спиртному

"Отца убили по приказу Сталина"

Тем не менее, все три версии: и с тромбом, и с отравлением врагами народа, и с приступом от запоя — не объясняют невероятную оперативность с переименованием Самары и как будто бы подготовленность заранее всех мероприятий.

А вот версия сына Владимира Куйбышева — сына Валериана Владимировича — укладывается в логику событий. Хотя она ничем не подтверждена, кроме этой логики.

Как утверждал историк Юрий Фельштинский, Владимир Куйбышев считал, что его отца убили по приказу Сталина. И связано это с тем, что Валериан Владимирович за месяц до кончины потребовал более тщательного расследования убийства Кирова.

Кстати, сам Владимир Куйбышев родился в Самаре в марте 1917 года в тюрьме, где сидели его отец и мать. Теперь в этом здании располагается общежитие медуниверситета. Как рассказывают бывшие студенты вуза, в советские времена даже было соцсоревнование за право жить в камере Куйбышева.

Ну, а исконное имя Самара было возвращено городу в 1991 году.