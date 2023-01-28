Почему работникам в Самарской области уменьшили аванс

Ни аванс, ни зарплату не урезали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в бухгалтерии произошло много изменений. Большинство из них совсем не обязательно знать обычным работникам - это, скорее, головая боль именно бухгалтеров, экономистов и налоговиков.

Но кое-что знать необходимо. Так, недавно многие самарцы возмутились уменьшенному авансу. Некоторые даже подумали, что им втихаря урезали зарплату. «Комсомолка» объясняет, что произошло и почему авансы стали меньше.

Почему авансы стали меньше

С нового года подоходный налог удерживается при каждой выплате доходов. По новым правилам дата получения дохода — это дата его фактической выплаты. Это касается и аванса, для которого раньше датой получения считался последний день месяца. То есть, НДФЛ (налог дял физических лиц) теперь снимают и с первой, и со второй половины зарплаты. Если вы получаете зарплату два раза в месяц (аванс и собственно зарплата), то с кажой выплаты вычтут 13%. Аванс уменьшится, но общая сумма месячного заработка от этого не изменится.

Изменились и сроки перечисления НДФЛ. С 1 января 2023 года его надо платить в бюджет:

- до 28 числа текущего месяца — если удержали налог с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего;

- до 28 января — если удержали налог с 1 по 22 января;

- до последнего рабочего дня в году — если удержали налог с 23 по 31 декабря.

Что еще изменилось в бухгалтерии и налогообложении в 2023 году

Произошел переход на единый налоговый счет и единый налоговый платеж. Налогоплательщики перечисляют налоги, сборы, взносы, авансовые платежи, пени, штрафы и проценты одним платежным поручением. Единый платеж и совокупная обязанность учитываются налоговиками на единых налоговых счетах плательщиков.

С 1 января 2023 года компании и ИП могут перейти на автоматизрованную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Для этого должны быть соблюдены два условия: до 5 работников в штате и доход до 60 млн руб. в год. На АУСН нет страховых взносов, нужно только раз в год перечислять фиксированный платеж на травматизм. В 2023 году нужно заплатить 2217 руб. за всю компанию. Предприниматели не платят взносы за себя. Отчетность сдавать не нужно.