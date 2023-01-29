Такси без судимых и правила для самокатов: какие изменения вступают в Самаре в силу с 1 марта 2023 года

С 1 марта вступают в силу ряд нововведений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2023 год богат на новые правила и законы. Большинство из них уже действуют с 1 января 2023 года, а некоторые изменения вступят в силу с 1 марта. Рассказываем, какие вступают в силу изменения в Самаре с 1 марта 2023.

Ограничения для таксистов и водителей общественного транспорта с 1 марта 2023

С 1 марта 2023 года вводится запрет на работу, связанную с управлением транспортом, для тех, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за отдельные преступления - убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи и разбой. Все работники до 1 сентября 2023 года должны предоставить справку об отсутствии судимости. Отказавшиеся предоставить этот документ и те, у кого есть судимость, должны быть уволены.

Новые правила ПДД с 2023

Много нововведений появится в российских Правилах дорожного движения. Главное - сформулированы правила движения и ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сигвеев и др. Также появятся новые дорожные знаки (например, «Движение автобусов запрещено») и разметка (добавятся новые цвета), секция светофора в виде силуэта пешехода.

Новые правила выписок из Росреестра с 1 марта 2023

С 1 марта 2023 года Росреестр больше не будет публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее затребовали третьи лица. Такую информацию они смогут получать только через ноатриуса по заявлению самого собственника. Ограничения не затронут нотариусов, кадастровых инженеров, супругов правообладателей, арендаторов в отношении арендодателей и наоборот.

Новые правила рыболовства с 1 марта 2023

По новым правилам, которые вступают в силу 1 марта 2023 года, суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов составит не более 5 кг. Также будет запрещено использовать эхолот при подводной рыбалке, а если инспекторы найдут у вас сеть, а вы будете находиться ближе 500 метров к воде, то вас оштрафуют. Все нерестилища и зимовальные ямы будут сопровождаться географическими координатами, чтобы не нарушать их границы.

Какие еще ожидаются нововедения с 1 марта 2023 года

- работодателей обяжут оплачивать проезд вахтовиков до места работы;

- установят четкие технические требования к электронным кадровым документам;

- установят новый порядок расследования и учета профзаболеваний.