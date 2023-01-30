Вызвал огонь на себя, сохранив жизни своих солдат: в Самаре увековечили память погибшего в СВО старшего лейтенанта Ивана Фролова

Иван Фролов погиб при осаде здания общежития "Азовстали" в марте 2023 года / Фото: Единая Россия

В Самаре в гимназии № 3 открыли «Парту героя», посвященную участнику СВО, старшему лейтенанту Ивану Фролову. Память выпускника, погибшего в марте 2022 года, увековечили в рамках партпроекта «Единой России» - «Новая школа».

Был любимчиком учителей и душой компании

- Ваня всегда стремился к знаниям. Всегда был светлым и чистым человеком. Если есть эталон или образ идеального ученика, то это как раз наш Ваня. Он был не только любимчиком учителей, но и душой компании среди ребят, - поделилась директор гимназии № 3, координатор партпроекта «Новая школа» Светлана Ильина.

Иван Фролов был разносторонней личностью. Учился в музыкальной школе и занимался дзюдо. Окончив гимназию, он поступил в Рязанское высшее военное училище. Освоил рукопашный бой, прыжки с парашютом и глубоководное погружение.

В память о герое-земляке в Самаре открыли "Парту героя" / Фото: Единая Россия

Героически погиб при осаде «Азовстали»

Участвуя в СВО, самарец совершил несколько героических поступков. Он помогал раненым товарищам, вывел подразделение из-под минометного огня противника, обезвредил противотанковые мины. Жизнь Ивана Фролова оборвалась 15 марта 2022 года. Его подразделение попало в окружение в здании общежития «Азовстали». Он пытался вместе с другими бойцами вывести мирных жителей, однако получил тяжелые ранения.

- У него был выбор: отвлечь огонь от подразделения либо спасаться самому. Он выбрал первое. В результате подразделение смогло выполнить поставленные задачи и сохранить жизни военнослужащих, - рассказал депутат, доброволец СВО и замкомандира батальона по военно-патриотической работе Дмитрий Холин.

Ивану Фролову посмертно присвоили орден Мужества и медаль «За воинскую доблесть» II степени. Теперь в его честь открыли «Парту героя». За ней будут сидеть школьники, имеющие успехи в учебе и принимающие активное участие в жизни гимназии.

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