«Девочка замкнулась в себе»: в Самаре отец-сектант насильно увез ребенка в деревню

Девочку забрали, но ей предстоит долгая реабилитация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самарской области произошла история, которая с трудом вписывается в современные реалии. 12-летняя девочка пострадала от родного отца, который оказался сектантом. Мужчину насильно увез девочку из города в деревню, невзирая на решения суда. Подробности сообщили в УФССП по Самарской области.

Скрывался от судебных приставов

Инцидент произошел некоторое время назад. По решению суда мужчина был ограничен в родительских правах. Решение поступило в отделение судебных приставов Кировского района города, однако самарец не собирался его исполнять. Вместо этого он пошел на другой, жестокий поступок, жертвой которого стала его 12-летняя дочка.

– Не желая исполнять решение суда и скрываясь от судебных приставов, мужчина увез дочь в одну из деревень Самарской области. Там ему было проще контактировать со своими единомышленниками – последователями сектантской группировки, – информируют в региональном УФССП.

«Из-за ежедневного негатива девочка замкнулась в себе»

Судебные приставы приступили к поискам девочки. Найти ребенка и горе-отца удалось быстро – буквально за сутки.

– Сотрудники службы прибыли по месту нахождения девочки и мужчины совместно с представителями районного отдела опеки и попечительства, психологом, – рассказали в УФССП по региону.

Они попытались пообщаться с девочкой, но сделать это оказалось не так-то просто. Выяснилось, что ребенок тяжело переживает новую для себя жизнь.

– Из-за ежедневного негативного влияния со стороны отца девочка замкнулась в себе, поэтому наладить контакт с ней было крайне трудно. Только после долгих бесед девочке удалось справиться с сильным беспокойством и она согласилась покинуть дом, – поделились в региональном УФССП.

Отца согласие дочери не устроило. Он начал вести себя агрессивно, в результате чего буйного родителя заковали в наручники.

К счастью, девочку удалось забрать в органы опеки и попечительства. Теперь ребенку предстоит пройти еще ряд испытаний: ее ждет реабилитация и восстановление после психологической травмы.