«Гипоаллергенные кошки- это миф»: главный аллерголог Самарской области рассказала, откуда берется аллергия и как ее лечить

С каждым годом число аллергиков растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 октября отмечался Всемирный день аллерголога. Востребованность таких специалистов в Самаре сегодня очень высока, ведь количество аллергиков в мире постоянно растет. О том, откуда берется это заболевание и как его лечить, журналисту «КП-Самара» рассказала главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по иммунологии и аллергологии, заместитель главного врача Клиник СамГМУ по медицинской части Галина Светлова.

Массивный контакт – провоцирующий фактор

- Почему возникает аллергия?

- Аллергия — это группа генетически обусловленных заболеваний, к которым относятся атопический дерматит, ринит, бронхиальная астма, отек Квинке, крапивница. Аллергия возникает из-за наследственной предрасположенности. Известно, что в семьях, где аллергическим заболеванием страдает один родитель, риск возникновения аллергии у ребенка составляет 40-45%, если оба родителя – до 75-80%.

Впервые аллергия проявляется в детском и молодом возрасте, реже — после 40 лет. Провоцирующими факторами для возникновения первых симптомов могут быть внешние условия — массивный контакт с аллергенами, вирусные и респираторные заболевания, которые вызывают воспалительные изменения слизистых дыхательных путей. Из-за этого потенциальные аллергены проникают через барьерные органы (эпителий носоглотки, кишечник и другие) и развиваются иммунные реакции организма. Это приводит к клиническим проявлениям — аллергическому риниту, отеку, крапивнице, бронхиальной астме и другим.

- Бывает, что внезапно возникает аллергическая реакция на новое лекарство. А бывает ли, что у человека никогда не было аллергии на кошек и она вдруг появилась?

- Есть истинные аллергические реакции и псевдоаллергические. Причем последние встречаются чаще. Для проявления истинной аллергии нужен повторный или длительный контакт с аллергеном, когда в организме происходит синтез аллерген-специфических антител, выброс определенных медиаторов. Это и способствует развитию симптомов. Поэтому на первый прием нового лекарства истинная аллергия не развивается. Кроме случаев, когда «новая» молекула имеет перекрестную реактивность с препаратами, которые пациент принимал ранее.

В аллергологии вообще многое строится на понимании перекрестных реакций между антигенами. Например, если есть аллергия на бытовую пыль, а именно — на микроклещей, которые есть в каждом доме, может быть перекрестная реакция на продукты, содержащие хитин (креветки, крабы, раки). Хитин также входит в состав панциря микроклещей.

Что касается чувствительности к частичкам кожи или шерсти кошки, это как раз «истинная аллергия», которая происходит при повторных и частых контактах с этим антигеном. Аллергены животных, особенно кошек и грызунов, — наиболее активные и вызывают тяжелые аллергические реакции. И, к сожалению, гипоаллергенные породы животных – это миф.

- Почему некоторые страдают аллергией только на цитрусы, а другие — на все подряд?

- Аллергия только на что-то одно встречается очень редко. Первое проявление и какой-то период времени действительно может быть обусловлен единственным — стартовым аллергеном. Но затем всегда присоединяется реакция и на другие аллергены и их группы. Среди них выделяют пыльцевые, бытовые, грибковые, пищевые и лекарственные. Здесь опять играет роль перекрестная реактивность между аллергенами. Например, если есть аллергия на пыльцу, почти всегда есть и аллергия на некоторые растительные пищевые продукты.

Реальный показатель доходит до 30%

- Много ли человек в Самарской области страдают от аллергии?

- Как и во всей России, в Самарской области уровень распространенности аллергии достигает 15-20% населения. Но так как далеко не все сразу обращаются к врачу, особенно при нетяжелом течении заболевания, реальный показатель доходит до 30%.

- Выросло ли количество аллергиков за последние годы?

- Рост числа аллергических заболеваний отмечается повсеместно. Это может быть связано с условиями быта человека, культурой питания, внешними экологическими факторами и экологией жилища. Важно, что профилактику аллергии у своего ребенка можно начать еще в дородовый период и в ранний период его жизни. Здесь играет роль здоровье будущих родителей, особенности протекания беременности, прием определенных препаратов, необходимость грудного вскармливания.

- Как диагностируют аллергию?

- Есть два основных метода. Первый — тесты на коже и слизистых, провокационные тесты. Второй — исследование антител и клеток крови в лаборатории. Порекомендовать нужный метод сможет только подготовленный специалист. Нужно помнить, что диагностика аллергии всегда начинается на приеме у врача-аллерголога-иммунолога. Он должен провести грамотный сбор анамнеза, понять причины заболевания и возможную перекрестную реактивность между группами аллергенов. Это позволит своевременно поставить диагноз, назначить необходимые диагностические тесты и адекватную терапию.

Аллергия –это судьба

- Какие методы лечения аллергии сегодня применяют?

- Основной метод лечения, который известен уже более ста лет, — проведение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Это единственный метод, который влияет на первопричину заболевания — «поломку» в иммунной системе и патологическую реакцию организма на то, что окружает нас всех в повседневной жизни. Суть метода — «подобное лечится подобным». Пациенту вводят малые дозы аллергенов по индивидуальным схемам под наблюдением врача. В результате постепенно меняется патологическая иммунная реактивность на определенные аллергены и уменьшаются, или даже полностью исчезают симптомы заболевания. Доказано, что АСИТ предупреждает прогрессирование аллергии и так называемого «атопического марша» — присоединения других аллергических заболеваний (сочетание бронхиальной астмы, ринита, дерматита и прочих). Также это предупреждает развитие реакции на новые группы аллергенов.

Но это не значит, что после успешно проведенного курса лечения человек сможет заводить животных и есть продукты, которые ранее вызывали у него реакцию. Атопическая иммунная конституция – это как «судьба», важно научиться жить так, чтобы не провоцировать ухудшение своего заболевания.

- При каких симптомах можно заподозрить у себя аллергию?

- Проявления могут быть самые разные: сыпь, зуд, отеки кожных покровов и слизистых, чихание и затрудненное носовое дыхание, кашель, приступы удушья, хриплое дыхание. Реже бывают проявления со стороны желудочно-кишечного тракта: боли в животе, диарея и другие.

Срочно вызывать скорую помощь нужно, если возникло жизненно-угрожающее состояние: приступы затрудненного дыхания, сопровождающегося хрипами, внезапные отеки слизистых зева и ротоглотки, кожных покровов.

- Что можно посоветовать людям, страдающим аллергией?

- Важна своевременная диагностика заболевания при обращении к врачу-терапевту или педиатру. С дальнейшим обследованием, наблюдением и лечением у аллерголога-иммунолога.

Из практики понимаю, что пациенты соблюдают не все рекомендации врача, поэтому необходима мотивация и самодисциплина. Не все заболевания можно исцелить полностью, но достичь улучшения и длительной ремиссии при помощи современных методов лечения вполне реально. Аллергические заболевания могут не влиять на длительность и качество жизни, важно научиться жить в гармонии с собой и внешним миром.