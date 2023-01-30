Из-под обложки посыпались купюры: набитый деньгами ежедневник чуть не уехал в переработку с макулатурой

Самарчанка хранила в ежедневнике ценную информацию. И деньги. Фото: личный архив героя публикации

Почти детективная история произошла в Самаре. Самарчанка сдала в макулатуру ежедневник с деньгами. Обнаружив пропажу, она вернулась было за заветным блокнотом, но получила обескураживающий ответ: его уже увезли на переработку. Женщина совсем было распрощалась с деньгами, но ей помог счастливый случай. Подробности журналисту «КП-Самара» рассказали волонтеры проекта «Вторсырье на благотворительность».

«Решили оторвать обложку»

Ежедневник с довольно крупной суммой денег был обнаружен недавно в одном из экоцентров самарского проекта «Вторсырье на благотворительность». Горожане, которые заботятся об окружающей среде, сдают там на переработку различные виды пластика, стекла, металла, а еще – макулатуру.

- Наш экоконсультант заметил в стопке макулатуры ежедневник с кожаной обложкой. Такую обложку сдавать в переработку нельзя, поэтому он решил оторвать ее от блокнота, - рассказала журналисту «КП-Самара» руководитель проекта Светлана Симонова.

Но едва это было сделано, из-под обложки начали сыпаться купюры. Экоконсультант сильно удивился и решил повнимательнее изучить блокнот. Выяснилось, что деньги лежали в конверте, который был вклеен с внутренней стороны обложки, а в самом ежедневнике обнаружилось расписание детских мастер-классов.

- Мы поняли, что человек случайно сдал в переработку нужную вещь и решили найти владельца и вернуть ему пропажу, - пояснила Светлана Симонова.

«Засыпала на ходу»

Волонтеры опубликовали в соцсетях пост о поиске хозяйки блокнота. В нем экоактивисты рассказали основные факты произошедшего, однако точную сумму и конкретные записи из ежедневника должны были назвать его владельцы. Среди комментаторов моментально развернулась дискуссия, однако большинство искренне болели за возвращение потери законной хозяйке. И таковая нашлась буквально через несколько дней. Девушка написала волонтерам, и сообщила необходимые подробности.

Как выяснилось, самарчанка Ольга Косенкова ведет занятия по рисованию у маленьких детей. В ежедневнике она смастерила специальный конверт для денег, чтобы было чем выдавать сдачу родителям. В экоцентр полезный блокнот попал случайно: некстати оказался рядом со стопкой бумаги, которую отправляли в макулатуру.

- Я сдала вторсырье, которое мы накопили в художественной студии «Арт-идея», - рассказала Ольга журналисту «КП-Самара». – В машине было много пакетов, и я случайно положила ежедневник с расписанием занятий в пакет с бумагой. Неделя выдалась тяжелая, маму накануне ночью госпитализировали, поэтому с засыпала на ходу и не заметила ценный ежедневник среди макулатуры.

«Добро ко мне вернулось»

Пропажу самарчанка обнаружила быстро – уже через пару дней супруг Ольги приехал за ежедневником в экоцентр, однако получил неутешительный ответ: партию макулатуры уже отправили переработчику. Расстроенный самарец уехал восвояси.

Однако по счастливой случайности ежедневник избежал отправки в переработку. Более того - попался на глаза экоактивистам, которые приводили вторсырье в надлежащее состояние и оторвали обложку.

- Деньги – 4200 рублей - были возвращены Ольге, - рассказала Светлана Симонова. - Часть суммы она тут же задонатила нашему проекту. А ежедневник без обложки и без денег отправился-таки в переработку.

Ольга признается: она уже было совсем смирилась с пропажей и не надеялась на ее возвращение.

- Я смирилась, думала – пусть хорошим людям достанется, если найдут. Но внезапно увидела случайно пост о моем блокноте. Связалась с организаторами проекта – и мне перевели все деньги! Часть из них я вернула обратно развитие проекта за честность. Сама стараюсь вести себя по-честному, даже если сдачу дадут лишнюю, то всегда верну. И вот добро мне тоже вернулось!

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