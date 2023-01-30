«Мама, давай напишем президенту»: Владимир Путин подарил экипировку 10-летнему хоккеисту из Тольятти

Владимир Путин подарил хоккейную амуницию мальчику из Самарской области. Фото: Волжская коммуна/Ирина Бойкина

Десятилетний Егор из Тольятти написал письмо президенту Владимиру Путину в декабре 2022 года с просьбой подарить ему хоккейную экипировку. Родители и школьник, конечно, на ответ надеялись мало, а зря. Говорят же, чудеса сбываются. Мама юного спортсмена рассказала журналисту «КП-Самара» о том, как они вместе с сыном решили написать Владимиру Путину и что из этого вышло.

Выполнила просьбу сына

Мама 10-летнего Егора Дарья до сих пор с трудом верит в происходящее. Девушка призналась: уже давно позабыла о письме, которое они вместе с сыном написали еще в декабре прошлого года.

-Мы с Егором просто смотрели телевизор. Нам тогда попалась передача, где детям вручают подарки, что-то вроде благотворительной акции «Елка желаний», - поделилась воспоминаниями с журналистом «КП-Самара» Дарья. – И тут сын предложил тоже написать письмо. Ну, я и согласилась. Правда, не знала, куда и кому.

А вот сынишка долго думать не стал. Твердо решил, что хочет обратиться к Владимиру Путину.

-Я не знаю, как тогда додумалась до этого. Без задних мыслей ввела в поисковике «приемная президента» и зашла на сайт. Там была опция «отправить обращение». Ей я и воспользовалась, - говорит тольяттинка.

Ответа не ждали

По словам Дарьи, обращение президенту Егор написал сам. Мама лишь слегка скорректировала текст. 10-летний мальчик попросил у Владимира Владимировича экипировку для хоккея. Воспитанный парень не забыл и о добрых пожеланиях.

- Пришел обратный ответ. Нас поблагодарили за теплые слова президенту и пожелали всего наилучшего. Думала, что на этом все закончится, но нет, - с улыбкой рассказывает Дарья. – Я как-то быстро про это забыла, закрутилась в делах.

Прошло около месяца и матери Егора поступил звонок. Голос в трубке оповестил Дарью, что уже скоро ее сыну вручат хоккейную форму.

Форма на вырост

-Мы были в приятном шоке, честно. Я думала, что наше письмо никто и читать не будет. Ничего не подозревали. Поехали в Самару, там нам и передали подарок от президента. Экипировка превзошла все наши ожидания.

Форма, конечно, пока большевата, но пару спортивных снарядов Егор опробует уже на ближайшей тренировке. Хоккеем мальчик занимается пять лет. Сначала Егор был полевым игроком. Сейчас же парнишка занял позицию вратаря.

-Резко захотел встать на ворота, а мы, конечно, поддержали. Сразу купили ему новую форма, так как у вратаря она абсолютно другая. Удовольствие дорогое. Он еще и растет быстро.