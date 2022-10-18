«Вижу, как нас ждут и коллеги, и пациенты»: самарский врач отвез на Донбасс кислородную станцию

Самарские медики помогают принимать пациентов в больнице города Снежное. Фото: личный архив героя публикации

Главный врач самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица отвез в город Снежное Донецкой области кислородную станцию. Медик недавно вернулся с Донбасса, куда ездил уже второй раз за последние месяцы. Дмитрий Лисица рассказал о поездке журналисту «КП-Самара».

«Работаем постоянно»

Самарская область взяла шефство над городом Снежное в ДНР весной 2022 года. Регион уже отправил туда тонны гуманитарной помощи и современного оборудования. Однако особое значение имеет помощь кадрами. В ДНР не хватает врачей, поэтому самарские медики на Донбассе – долгожданные гости.

- Я ездил в Снежное уже второй раз, впервые побывал там еще в июне, - рассказал Дмитрий Лисица журналисту «КП-Самара». – Оказывал медицинскую помощь мирному населению. Местные больницы укомплектованы медперсоналом всего на 50%, а по некоторым специальностям – и того меньше. Например, на весь город работает только три травматолога, которые чисто физически не в состоянии обеспечить весь необходимый объем работы. Поэтому, конечно, нас там очень ждали и коллеги, и пациенты. Я работал в ежедневном режиме и видел искреннюю благодарность местных жителей.

Медиков очень ждут и коллеги, и пациенты. Фото: личный архив героя публикации

Как отметил Дмитрий Лисица, самарские медики присутствуют в Снежном постоянно. Вот уже несколько месяцев подряд, с мая 2022 года, там работают смены в 7-9 врачей – высококвалифицированных специалистов.

- В соответствии с соглашением, которое было подписано правительством Самарской области и администрацией Снежного с мая в городе на постоянной основе работают бригады медиков, - отметил Дмитрий Лисица. – В среднем длительность командировки составляет две недели, набор специалистов определяется в зависимости от текущих потребностей, запросов администрации ЦГБ. В основном это, конечно, врачи-терапевты, педиатры, хирурги, окулист, невролог, врачи ультразвуковой диагностики.

Врачей в Снежном не хватает. Фото: личный архив героя публикации

«Вез через границу»

Важной задачей, которую предстояло выполнить главврачу, стал монтаж системы кислородоснабжения в больнице Снежного.

- Я вез кислородную станцию и систему труб из Самары, через границу, встречал монтажников, организовывал работы, следил, чтобы все было сделано правильно, - рассказал Дмитрий Лисица. – Результатом доволен, теперь у коллег в Снежном есть койки с кислородной поддержкой.

По словам медика, благодаря постоянной работе в ДНР самарских врачей их коллеги из Снежного получают не только помощь и оборудование, но и бесценный обмен опытом.

- Нам уже удалось внедрить в Снежном несколько медицинских технологий, по которым раньше там врачи не работали, - пояснил Дмитрий Лисица. – А еще мы запускаем процесс направления к нам в Самарскую область пациентов из ДНР для получения высокотехнологичной помощи.