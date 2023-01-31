Синоптики рассказали, вернутся ли морозы в Самарскую область в феврале 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гидрометцентр России объявил февраль 2023 в стране месяцем климатического кошмара. А все из-за того, что в некоторых регионах ожидаются температурные качели. Из лютых холодов сразу в оттепель. В некоторых регионах ударят сильные морозы. Синоптики рассказали, вернутся ли в Самару морозы и на сколько у нас задержатся.

Данные предоставлены сервисами gismeteo.ru и fobos.ru

Вернутся ли в Самару морозы в феврале 2023

Согласно прогнозам метеорологов на предстоящий месяц, морозы в феврале 2023 в Самару вернутся, но буквально на несколько дней.

Ночь на 1 февраля будет студеной - кое-где по Самарской области столбик термометра опустится до -18 градусов. Днем в среднем до -8 градусов. Следующая ночь, 2 февраля, тоже морозная - до -15 градусов. Днем до - 7 градусов.

Умеренные морозы прогнозируются также в период с 9 по 12 февраля. Так, в ночь на 10 февраля может похолодать до -22 градусов, а в целом ночные температуры в это отрезок времени будут составлять -13...-16 градусов. Днем же температура воздуха будет колебаться в пределах -9...-12 градусов.

По данным gismeteo.ru, мороз может ударить одним днем 22 февраля - до -16 градусов ночью, однако этот прогноз еще можеть быть скорректирован.

Таким образом, в феврале в Самаре сильных морозов не ожидается, а умеренные холода побудут в городе в совокупности не более шести дней из 28-и.