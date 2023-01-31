«Военные песни пою сердцем»: Диана Анкудинова рассказала о новом кавере на Высоцкого

Диана Анкудинова особенно трепетно относится к военным песням. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Тольяттинская певица, Диана Анкудинова, победительница двух сезонов шоу «Ты супер!» В январе 2023 года выпустила кавер на военную композицию Владимира Высоцкого «Так случилось, мужчины ушли». Девушка рассказала журналисту «КП-Самара» о почему ее выбор пал на эту непростую песню.

Максимум эмоций

Диана признается: она всегда вкладывает в исполнение песен максимум эмоций.

- Меня приучили к этому. Одна из моих педагогов по вокалу делала упор на актерское мастерство и свободу на сцене, это помогло раскрыть артистичность, - говорит 19-летняя певица. - Петь могут все, а проживать песню дано не каждому. Мои поклонники больше всего ценят именно это мое умение.

Светлана Вовк, педагог Дианы по вокалу, рассказала, что сама всегда старается разбирать с учениками смысл, заложенный в песню.

-Диана, как ученица, очень трудолюбива. Она никогда не приходила с не выученным текстом. Всегда была очень старательной со своим характером и музыкальным вкусом, который и вкладывает в исполнение песен,- рассказала педагог.

«После моих песен ветераны плакали»

Девушка вспоминает: с самого детства в нее вкладывали уважение к России и истории страны.

- Мне всегда включали серьезные песни, показывали разные фильмы с военной тематикой,- говорит Диана. – Наверное, поэтому у меня к таким композициям особенно трепетное отношение, я их очень остро чувствую и передаю это восприятие слушателям. Военные песни буквально пою сердцем. Помню, когда мне было лет 11, я выступала для ветеранов на теплоходе, который плыл по Волге. В моем репертуаре было много душевных военных песен. После первого концерта администрация попросила меня больше военных песен не петь, так как нескольким пожилым людям стало плохо и им вызывали врача. И все потому, что я буквально проживаю песню, которую исполняю.

«Все в душе перевернулось»

Диана рассказала, как почему ее выбор пал на песню Высоцкого.

- Я очень люблю песни Владимира Высоцкого. Они очень глубокие и смысловые, в особенности меня трогают его композиции про войну, - поделились девушка. - Не зря его зрители думали, что он тоже воевал. Так как он, никто не писал и не напишет. Он совершенно гениальный, уникальный поэт и музыкант. Очень горжусь тем, что пою его песни. Первой была композиция «Кони привередливые». После нее мне хотелось найти что-то, что так же трогало бы душу. Переслушала много его выступлений и выбрала песню «Так случилось, мужчины ушли» - у меня от нее все перевернулось в душе и захотелось этим поделиться.

Новую композицию Дина выпустила аккурат к 85-летию Владимира Высоцкого. Песню уже можно послушать на всех площадках.

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