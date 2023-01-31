Сумма маткапитала для жителей Самарской области с февраля 2023 изменится Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 февраля 2023 года в России проиндексируют материнский капитал, который сегодня положен семьям на первого и вторых детей. Эту вид господдержки в стране продлен до 2026 года. Мы выяснили, на сколько вырос маткапитал в Самарской области 2023 году, какие суммы положены на рождение первого и второго ребенка, дают ли выплаты отцам и на что их можно потратить.

На сколько вырастет размер маткапитала в 2023 году в Самаре

С 1 февраля 2023 года маткапитал проиндексируют на величину инфляции прошлого года, а именно на 11,9%. Сумма этого вида господдержки на первого ребенка, родившегося после 1 февраля 2023 года, составит 586 946 руб. За второго ребенка, если на первого ребенка выплата не назначалась, семья получит 775 628 руб.

Доплата на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первенца, равняется 188 681 руб. Маткапитал на третьего или последующих детей, если раньше права на выплату не было, составит 775 628 руб.

Маткапитал также выдается за усыновление или удочерение ребенка

Смогут ли отцы в 2023 году получать маткапитал в Самаре

Папа детей может получить материнский капитал лишь тогда, когда он единственный родитель или усыновитель, а мама умерла или лишена родительских прав. Напомним, чтоо в 2022 году права отцов расширили. Сегодня сертификат на маткапитал они могут получить, даже если умершая или лишенная прав мать не была гражданкой России.

На что можно потратить маткапитал в 2023 году в Самаре

В этом году цели, на которые можно потратить маткапитал, почти не изменились:

- улучшение жилищных условий: покупка, строительство, рекомонт жилья, на первоначальный взнос или досрочное погашение ипотеки;

- образование детей;

- формирование накопительной части пенсии матери;

- покупка товаров и услуг для детей-инвалидов;

- ежемесячная выплата на второго ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2018 года (если у семьи доход ниже прожиточного минимума).

Потратить маткапитал на реконструкцию и строительство загородного жилья можно только при условии, что помещение имеет статус жилого дома, а у владельца сертификата есть право собственности на землю и разрешение на строительство дома.

По-прежнему нельзя обналичить маткапитал.