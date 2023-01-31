«Разбили гитару о голову и забрали последнее»: в Самаре лже-слепой собирает деньги с доверчивых горожан

В Самаре лже-слепой собирает деньги с доверчивых горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице неравнодушные самарцы попались на уловку лже-слепого. История незрячего бродяги, играющего в подземном переходе на укулеле, тронула сердца доверчивых волжан. Информация о мужчине быстро разлетелась по социальным сетям. Одни горожане приносили мужчине одежду и еду. Другие же отправляли на его карту свои кровные деньги. Редакция «КП-Самара» тоже не смогла остаться в стороне и отозвалась на призыв о помощи. Только вот оказалось, что история, о которой скиталец поведал прохожим, не совсем соответствует действительности. Журналисты пообщались с местными жителями и главным героем лже-драмы. Рассказываем, что происходит на самом деле.

«Собирал деньги на оплату койко-места»

Эта история началась в одном из чатов жилых домов Самары. Там одна местная жительница рассказала о слепом музыканте, играющем на гавайской гитаре на углу улиц Ново-Садовой и Челюскинцев. Девушка увидела замерзающего от холода мужчину и не смогла пройти мимо.

-Решила бросить ему мелочь. Смотрю, а он сильно дрожит. Попросила его пойти домой, замерз же. А он ответил, что должен собрать деньги на оплату койко-места в гостинице, - пишет местная жительница.

По словам девушки, 32-летнего Владимира она видит на улице уже не первый год. Мужчина рассказал ей, что получает пенсию 11 тысяч рублей по инвалидности. Оплатить проживание в хостеле ему не по силам. А на работу его не берут из-за отсутствия прописки.

- Сирота совсем, еще и с квартирой обманули. Он рассказал, что попал в аварию и глаза стали слепнуть. Одна девушка из Самары привезла его в клинику Ерошевского. После двух операций ослеп окончательно. Так и оказался на улице, - поделилась волжанка. – Друзей нет, прописать никто не может. Сказал, что никому не нужен слепой. А недавно в переходе какие-то ребята разбили гитару об его голову и забрали деньги.

«Работать и поклоняться иконам не захотел»

Сердце самарчанки разрывалось от услышанного. Она рванула домой за курткой и едой, чтобы отогреть и накормить беднягу. После девушка написала соседям с мольбой о помощи и оставила контактный номер мужчины. Неравнодушные люди откликнулись. Многие начали посылать деньги на карту уличному музыканту.

Одна горожанка даже обратилась к руководству монастыря в Винновке. Владимира были готовы принять в тот же день. Только вот от такого предложения мужчина отказался.

-Мне сказали, что его обеспечат проживанием и трехразовым питанием в комфортных условиях в монастырской гостинице. Предоставили бы и посильную для него работу, - рассказывает Ольга. -После я позвонила Владимиру сообщить об этой возможности. Но он отказался. Сказал, что его мировоззрению противоречит поклонение иконкам.

«В очках вижу, пользуюсь телефоном»

Журналисты «КП-Самара» связались с Владимиром. Мы хотели придать огласке историю молодого человека и попытаться ему помочь. Однако из его рассказов стало понятно — здесь что-то не так.

Как оказалось, 32-летний Владимир - выходец из интерната в Пятигорске Ставропольского края. В 2012 году мужчина попал за решетку и 5 лет отбывал наказание.

-Когда я вышел, как и любой нормальный человек, начал гулять. На улице жил, там и болячек нахватался и начал слепнуть, - рассказал журналисту «КП-Самара» Владимир.

Какое-то время он действительно работал в Москве мастером отделочных работ. Только вот об аварии мужчина нам ничего не рассказал.

Сейчас Владимир вместе со своей подругой снимает квартиру в Самаре. По его словам, знакомая платит за жилье, а он покупает продукты. Здесь же Владимиру провели две операции на глаза. Он признался: улучшения были, хоть и временные. Мужчина слабовидящий, но никак не слепой.

- Вижу в очках, пользуюсь телефоном. Если без них, то под ногами все плывет, размывается картинка.

Сейчас Владимир продолжает выходить на улицу, но только вместо гитары теперь табличка с призывом о помощи.

-Пенсии мне не хватает. Обуться и одеться надо, лекарства для глаз купить. Хочу, чтобы в очередь на жилье поставили, как сироту или инвалида. Хозяйка квартиры может в любой момент попросить съехать, а идти некуда. Снимать жилье дорого,- жалуется он.

КОМПЕТЕНТНО

Одна из руководителей благотворительного фонда «Ты дома» Юлия Герман рассказала, как не попасться на уловки бродяг-мошенников и как помочь человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию:

-Обращаться в профильную организацию. Здесь специалисты точно знают, как, например, слепому получить работу или место в пансионате для инвалидов. Обмануть профорганизацию не получится. Каждый клиент проходит беседу со специалистами по социальной работе. После разрабатывается целый план помощи для конкретного человека.

- Не давать деньги. Помогать нужно только в натуральной форме. Вы можете пожертвовать одежду, накормить или напоить человека. Это поможет сохранить ему жизнь. А вот с материальной помощью торопиться не стоит.