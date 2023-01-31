«Курица под ногтями – это отвратительно»: мастер маникюра откровенно рассказала, что ее бесит в клиентах

Отправляясь на маникюр, не забудьте про правила хорошего тона. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Ежемесячный поход к косметологу, колористу и нейл-мастерам для современной девушки стали привычной рутиной. А мастеров бьюти-индустрии многие воспринимают как безликий рабочий инструмент. И позволяют себе вольности, которые работников пилочки и лампы не на шутку раздражают. Мастер маникюра Алина (имя изменено – Прим.Ред.) откровенно рассказала журналисту «КП-Самара», что ее бесит в клиентах.

«Мы не врачи»

Часто приходится сталкиваться с клиентами, которые не беспокоятся о своем здоровье. На обучении мы изучаем строение ногтей, а также различные болячки, с которыми мы не работаем. В первую очередь, мы - мастера-эстетисты, а не врачи! Если мы грамотно отказываем в покрытии основываясь на определенных обстоятельствах, например при онихолизисе (паталогическое состояние ногтевой пластины, - прим. автора), очень тяжело донести до клиента, особенно взрослого, что покрытие делать ни в коем случае нельзя. Начинают уговаривать, просить, даже, бывало, доплату предлагали, что еще больше досаждает.

«Расслабьте руку!»

Больше всего меня бесит, когда девочки очень сильно напрягают руку и мне приходится самой ее переворачивать или тянуть к себе. Я всегда прошу клиентку что-то сделать, например перевернуть руку, либо пододвинуться, но они будто не слышат меня, поэтому приходится повторять по сто раз.

«Мойте лучше»

Очень раздражает, когда клиенты не следят за гигиеной ногтей и под ногтями. Я считаю, что нужно ввести в привычку ежедневное мытье рук мыльным раствором, можно даже завести отдельную щеточку для этого. Придти с чистыми ногтями - это уважение к мастеру в первую очередь. Была у меня однажды женщина, которая не следила за этим. Признаюсь честно – выковыривать из-под ногтей засохшую сырую курицу с соответствующим душком - отвратительно.

«Будьте аккуратнее»

Нередко клиентки ударяют руку об лампу, гель смазывается, но они все равно ставят руку сушиться. Не надо так, умоляю! Если я не замечаю, то приходится начинать сначала, так как материал получается запекшийся и неровный. Приходится снимать его фрезой, а из-за влажности она забивается и портится.

«Оставьте пиво дома»

Некоторые клиентки позволяют себе приходить «на ноготочки» с алкогольными напитками. Я категорически против этого и сейчас не принимаю подобных персонажей, но раньше не могла отказать. Был случай, когда женщина солидного возраста спокойно во время процедуры потягивала бутылочку светлого. Для нее это были часы отдыха, а мне приходилось ловить ее конечности, контролировать, чтобы ничего не смазалось, пока я занимаюсь другой рукой. Плюс, конечно же, она периодически просилась по нужде, но так как маникюр не закончен и может повредиться - приходилось ходить с ней. Мне кажется, что тут даже комментарии не нужны, следует оставить подобные развлечения для дома.

Отбирают пилку и учат жить

Когда клиент «умничает» или в буквальном смысле отбирает пилку, чтобы подпилить как надо ему. Стоит всего лишь вежливо попросить об этом мастера, мы тратим очень много средств и времени для того, чтобы знать как правильно, а как нет. К сожалению, многие этого не понимают. Зачем вы пришли ко мне, если можете все сами? Нам так же важен ваш комфорт и удовлетворение результатом.

«Болтают и ревут»

Излишне разговорчивые клиенты неимоверно раздражают. Особенно если вы не очень-то хорошо знакомы. Я пытаюсь поддерживать беседу с каждым клиентом, чтобы ему было комфортно, но когда мастеру начинают изливать душу – это уже слишком. Я не психолог, девочки! Была одна девушка, которая за первый же сеанс рассказала мне всю свою биографию, а затем начала плакать из-за проблем с молодым человеком. Я немного растерялась, но работу завершила. С кем не бывает, конечно, но это было «ту мач».

Каждая профессия важна и сложна, так почему вы позволяете себе забывать об элементарном уважении, в особенности к людям, которые оказывают ВАМ услугу?

НА ЗАМЕТКУ

Как стать идеальным клиентом

-Если мастер отказывает в процедуре, не стоит воспринимать это как оскорбление. Специалист всегда должен заботиться о безопасности клиентов, рисковать здоровьем непрофессионально и недопустимо.

-Гигиена. Не забывайте чистить свои руки и ногти. Согласитесь, вам было бы тоже неприятно ковыряться в грязи из-под ногтей.

-Элементарные правила приличия. Не забывайте здороваться, благодарить и прощаться.

-Уважайте время своего мастера, они тоже люди, у которых есть выходные дни. Не нужно писать сообщения ночью и ждать мгновенного ответа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бегала от пассажира по всему самолету: самарская бортпроводница откровенно рассказала о самых странных случаях в полете

Бортпроводница из Самары рассказала, как ее прокляли в полете (подробности)