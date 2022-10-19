«Наконец-то вы меня поймали»: самарские следователи задержали охотника на дальнобойщиков

Криминалист СУ СКР по Самарской области Олег Трухман считает, что каждый преступник должен быть наказан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть ли у преступления срок давности? Криминалист СУ СКР по Самарской области Олег Трухман считает, что преступник должен быть наказан, неважно 10, 20 или даже 30 лет назад он совершил преступление. Опытный сотрудник отдела криминалистики следственного управления, который занимается раскрытием преступлений, совершенных в прошлые годы, в преддверии профессионального праздника рассказал журналистам «КП-Самара» о том, как ловят опасных преступников прошлого столетия и поделился историей поимки злоумышленника, который убивал и грабил дальнобойщиков.

Раскрыть незавершенные дела

19 октября 2022 года в России криминалисты следственного управления СКР по Самарской области отмечают профессиональный праздник. Свое начало история этого праздника берет с 1954 года, в этот день Генеральный прокурор СССР издал указ «О работе прокурора-криминалиста». За годы работы названия организаций менялись, но задачи перед криминалистами остаются прежними – практическая помощь следователям в расследовании особо важных и уголовных дел.

19 октября 2022 года в России криминалисты следственного управления СКР по Самарской области отмечают профессиональный праздник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В настоящее время в архивах следственного управления по Самарской области хранятся около 4 тысяч нераскрытых уголовных дел, из которых 1800 убийств, 900 эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть человека и порядка 150 преступлений против половой неприкосновенности. За 2022 год самарские следователи раскрыли уже более десятка подобных преступлений, наиболее раннее из которых датируется 1989 годом.

С приходом Марата Галиханова на должность руководителя регионального СУ СКР, самарские следователи начали более активно заниматься раскрытием незавершенных дел, особое внимание уделив именно убийствам. В начале 2022 года на совещании с руководителем сотрудник следственного управления Александр Мелентьев доложил об интересном деле 1998 года, где он увидел перспективу на раскрытие. Следователь-криминалист Олег Трухман поддержал своего коллегу и расследование было возобновлено.

Пассажир выстрелил водителю в живот

В 1998 году в Самарской области в районе села Красный Яр был убит дальнобойщик – ему выстрелили в упор в живот. Самарец занимался перевозкой автомобилей, в свой последний рейс он отправился в Челябинск, но, не доехав несколько километров до дома, дальнобойщика убили. Согласно материалам уголовного дела, в тот момент за фурой ехали на машине пожилые супруги, которые видели убегающего в лес убийцу.

За 2022 год самарские следователи раскрыли уже более десятка преступлений прежних лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со слов свидетелей, большегруз начал вилять из стороны в сторону, остановился на обочине. С водительской стороны вышел мужчина, он держался за живот, прошел несколько метров и упал в траву. Пассажир – молодой парень – спрыгнул из кабины и убежал в сторону леса. Пенсионеры запомнили его, позже полицейские смогли с их слов составить портрет подозреваемого.

«Чутье подсказывало, что это он»

Следователи провели большую работу, но преступника поймать не удалось. Прошло 24 года, за это время появились современное оборудование, усовершенствовались методы работы криминалистов, да и свидетели, которые раньше молчали из-за страха, начали говорить и рассказывать новые детали и обстоятельства. Олег Трухман начал разбираться в этом деле, отправил на повторную экспертизу отпечатки пальцев, взятые в кабине на пассажирском сидении, и в базе данных высветился подозреваемый.

Главная задача криминалистов - практическая помощь следователям в расследовании особо важных и уголовных дел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это был житель Челябинска, но мы понимали, что он может сказать, что погибший дальнобойщик его просто подвозил и он не причастен к его смерти. Но чутье подсказывало, что это он. В Челябинск в служебную командировку были направлены самарские оперативники, которые по приезду сообщили много полезной информации, - продолжает свой рассказ криминалист.

Знакомые рассказали, что в конце 90-х мужчина начал уезжать из города якобы на заработки. Спустя некоторое время он возвращался с крупными суммами денег. Выяснилось, что в то время, когда был убит дальнобойщик из Самары, челябинец купил автомобиль, причем цена машины была примерно эквивалентна сумме, украденной у погибшего. Опытный криминалист обратил внимание на показания знакомых подозреваемого. Насторожило, что преступник ни один раз приезжал из «командировок» с большими деньгами. Во взаимодействии с коллегами из Центрального аппарата Следственного комитета России было найдено нераскрытое дело о нападении на дальнобойщика в республике Башкирия. Данные события происходили в 2008 году, пострадавшему удалось выжить и точно описать преступника. Уголовное дело было передано в производство коллег из Башкирии, которые совместно со столичными следователями произвели задержание в Челябинске.

«Как камень с души свалился»

Интересно, что убийца с многолетним стажем во время задержания сказал оперативникам «Ну, наконец-то! Как камень с души свалился». Все эти годы безнаказанный мужчина будто мучился от того, что его не наказали за его тяжкие преступления. В настоящее время расследование продолжается, подозреваемый находится под стражей.

- Уголовные дела 20-летней давности сейчас можно раскрыть намного быстрее, благодаря современному оборудованию и улучшенной методике ведения следствия. Кроме того, в работе криминалиста важно работать в команде. Без помощи сотрудников ГУ МВД по Самарской области, отдела по раскрытию преступлений уголовного розыска области, а в частности заместителя начальника Вадима Нещадимова, раскрыть преступление 24-летней давности не представилось бы возможным. Я также благодарен за помощь в расследовании экспертно-криминальной службе, которые оперативно предоставили анализ дактилоскопии, - выражает слова благодарности самарский криминалист Олег Трухман.

Редакция «КП-Самара» поздравляет криминалистов следственного управления с праздником. Желаем успехов и раскрытия даже самых запутанных дел.

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