Люди просят детсад и поликлинику: в Самаре прокуратура судится с застройщиком из-за нового ЖК на 5-й просеке

Застройщик хочет построить на спорном участке многоэтажки, но жители окрестных домов против Фото: Ольга НОВИКОВА

Жители 5-ой просеки в Самаре воюют с застройщиком ГК «Берег» против возведения новых высоток на соседнем пустыре уже не первый год. Самарцы просят построить им новые школы, детские сады и поликлиники, но застройщик намерен возвести новые многоквартирные дома. Министерство строительства Самарской области выдало на эти цели разрешение, но в дело вмешалась прокуратура. В 2022 году в Ленинском районном суде Самары начали рассматривать иск против строительства многоквартирных домов. Журналист «КП-Самара» побывала на заседании. Рассказываем, что происходит в суде.

Жители судятся с застройщиком из-за дома на 5-й просеке

19 октября 2022 года в Ленинском районном суде состоялось очередное заседание по делу о застройке 5-ой просеки. Истцом выступает прокуратура Самары, в качестве ответчика - региональный Минстрой и представители ГК «Берег». Кроме того, в суде принимает участие представитель дольщиков нового ЖК «Радужный», из-за которого и разгорелся скандал, а также представитель жителей микрорайона. На заседание 19 октября пригласили также сотрудника министерства здравоохранения, который рассказал о ситуации с местами в лечебных учреждениях на 5-ой просеке.

Обстановка в зале суда была напряженная с самого начала. Еще в коридоре чувствовалось, что собравшиеся относятся друг к другу с пренебрежением. На самом заседании судья несколько раз делала замечания присутствующим, так как тон в диалоге повышался. В иске прокуратуры отмечается, что на территории микрорайона действительно наблюдается дефицит общеобразовательных учреждений, детских садов и поликлиник. Это подтверждается обращениями граждан, собранными прокурором в четырех томах.

Однако представители застройщика недоумевают, почему прокуратура только сейчас подала иск, хотя некоторое время назад им приходили оттуда ответы, что строительство многоквартирного дома в том районе законно. Как объяснили сами прокуроры, дело вызвало общественный резонанс, поэтому было принято решение провести дополнительную проверку, которая и показала наличие нарушений.

Суд из-за застройки на 5-й просеке в Самаре

На заседании суда 19 октября 2022 представитель министерства здравоохранения Самарской области сообщила, что самарцы, проживающие на 5-ой просеке, территориально прикреплены к поликлинике №14.

- В настоящий момент существенных проблем с заполненностью там не наблюдается, хотя можно было бы построить дополнительные корпуса, чтобы снизить нагрузку на врачей, - отметила чиновница.

Против искового заявления выступил представитель дольщиков ЖК «Радужный» - дома, который и собирается построить ГК «Берег» на спорном участке.

- Да, мы сможем вернуть деньги, которые уже вложили в строительство, но уже без процентов! – эмоционально заявил он судье. - Это экономически не выгодно для людей, которые ждут свои новые квартиры.

Прийти к окончательному решению на заседании суда не удалось, ГК «Берег» потребовал дать им возможность ознакомиться с ответами прокуратуры на обращения жильцов, а также попросил предоставить результаты проверки на свое обращение, где прокуратура сначала не нашла нарушений по строительству высоток, а после подала иск в суд. Суд принял решение дать застройщику время на ознакомление с материалами дела и отложил заседание на начало ноября 2022 года.

Напомним, в 2020 году собственником участка стала ГК «Берег». Сначала компания собиралась возвести три 24-этажных высотки, однако местные жители категорически выступили против. Застройщик умерил аппетиты, предложив ограничиться четырьмя восьмиэтажками и даже пообещав пристроить небольшой детсад на 600 кв.метров и благоустроить набережную озера Леснуха. Однако люди продолжали настаивать: им нужна поликлиника и нормальные большие детские сады. На сторону самарцев встала прокуратура, сейчас исковое заявление рассматривает Ленинский районный суд.

«КП-Самара» продолжает следить за развитием событий.

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