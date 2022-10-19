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Общество19 октября 2022 10:30

Люди просят детсад и поликлинику: в Самаре прокуратура судится с застройщиком из-за нового ЖК на 5-й просеке

В Самаре жители добиваются строительства поликлиники на 5-ой просеке через суд
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Застройщик хочет построить на спорном участке многоэтажки, но жители окрестных домов против

Застройщик хочет построить на спорном участке многоэтажки, но жители окрестных домов против

Фото: Ольга НОВИКОВА

Жители 5-ой просеки в Самаре воюют с застройщиком ГК «Берег» против возведения новых высоток на соседнем пустыре уже не первый год. Самарцы просят построить им новые школы, детские сады и поликлиники, но застройщик намерен возвести новые многоквартирные дома. Министерство строительства Самарской области выдало на эти цели разрешение, но в дело вмешалась прокуратура. В 2022 году в Ленинском районном суде Самары начали рассматривать иск против строительства многоквартирных домов. Журналист «КП-Самара» побывала на заседании. Рассказываем, что происходит в суде.

Жители судятся с застройщиком из-за дома на 5-й просеке

19 октября 2022 года в Ленинском районном суде состоялось очередное заседание по делу о застройке 5-ой просеки. Истцом выступает прокуратура Самары, в качестве ответчика - региональный Минстрой и представители ГК «Берег». Кроме того, в суде принимает участие представитель дольщиков нового ЖК «Радужный», из-за которого и разгорелся скандал, а также представитель жителей микрорайона. На заседание 19 октября пригласили также сотрудника министерства здравоохранения, который рассказал о ситуации с местами в лечебных учреждениях на 5-ой просеке.

Обстановка в зале суда была напряженная с самого начала. Еще в коридоре чувствовалось, что собравшиеся относятся друг к другу с пренебрежением. На самом заседании судья несколько раз делала замечания присутствующим, так как тон в диалоге повышался. В иске прокуратуры отмечается, что на территории микрорайона действительно наблюдается дефицит общеобразовательных учреждений, детских садов и поликлиник. Это подтверждается обращениями граждан, собранными прокурором в четырех томах.

Однако представители застройщика недоумевают, почему прокуратура только сейчас подала иск, хотя некоторое время назад им приходили оттуда ответы, что строительство многоквартирного дома в том районе законно. Как объяснили сами прокуроры, дело вызвало общественный резонанс, поэтому было принято решение провести дополнительную проверку, которая и показала наличие нарушений.

Суд из-за застройки на 5-й просеке в Самаре

На заседании суда 19 октября 2022 представитель министерства здравоохранения Самарской области сообщила, что самарцы, проживающие на 5-ой просеке, территориально прикреплены к поликлинике №14.

- В настоящий момент существенных проблем с заполненностью там не наблюдается, хотя можно было бы построить дополнительные корпуса, чтобы снизить нагрузку на врачей, - отметила чиновница.

Против искового заявления выступил представитель дольщиков ЖК «Радужный» - дома, который и собирается построить ГК «Берег» на спорном участке.

- Да, мы сможем вернуть деньги, которые уже вложили в строительство, но уже без процентов! – эмоционально заявил он судье. - Это экономически не выгодно для людей, которые ждут свои новые квартиры.

Прийти к окончательному решению на заседании суда не удалось, ГК «Берег» потребовал дать им возможность ознакомиться с ответами прокуратуры на обращения жильцов, а также попросил предоставить результаты проверки на свое обращение, где прокуратура сначала не нашла нарушений по строительству высоток, а после подала иск в суд. Суд принял решение дать застройщику время на ознакомление с материалами дела и отложил заседание на начало ноября 2022 года.

Напомним, в 2020 году собственником участка стала ГК «Берег». Сначала компания собиралась возвести три 24-этажных высотки, однако местные жители категорически выступили против. Застройщик умерил аппетиты, предложив ограничиться четырьмя восьмиэтажками и даже пообещав пристроить небольшой детсад на 600 кв.метров и благоустроить набережную озера Леснуха. Однако люди продолжали настаивать: им нужна поликлиника и нормальные большие детские сады. На сторону самарцев встала прокуратура, сейчас исковое заявление рассматривает Ленинский районный суд.

«КП-Самара» продолжает следить за развитием событий.

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