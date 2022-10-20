В телефонной трубке рыдал младенец: полицейские под Самарой спасли малыша с бабушкой и заблудившихся грибников

Медицинская помощь никому из заблудившихся людей не потребовалась. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жители Тольятти решили съездить в лес за грибами, но потерялись в лесу. Заточенными в автомобиле остались голодный младенец со своей бабушкой. Среди заблудившихся оказались родители и дедушка ребенка, которые никак не могли найти выход из леса. Сотрудники ОГИБДД Ставропольского района помогли найти питание для младенца, а затем отыскали заблудившихся грибников. Журналист "КП-Самара" выяснила подробности.

В трубке раздался душераздирающий крик шестимесячного ребенка

В полицию позвонила взволнованная женщина. Она рассказала, что ее родственники ушли в лес за грибами и никак не могут найти дорогу назад. Сама женщина сообщила, что уже долго находится с 6-месячной внучкой на окраине леса в автомобиле и не знает, что делать.

— В трубке раздавался душераздирающий крик ребенка. На помощь выехали старшие лейтенанты полиции Сергей Уютов и Сергей Маркин, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Прибывшие полицейские позвонили потерявшимся взрослым, чтобы убедиться, что с ними все в порядке и медицинская помощь не требуется. Так и было. Поэтому первым делом внимание уделили беспокойному голодному младенцу.

Женщину с внучкой посадили в патрульный автомобиль и поехали искать питание. В самом ближайшем магазине удалось купить детское питание и накормить ребенка. Когда малышка поела и успокоилась, инспекторы вернулись к месту, где ее родители и дедушка вошли в лес.

Искали с помощью звуковой и световой сигнализации

Сотрудники полиции все время с самого начала поиска держали связь с потерявшимися грибниками по телефону. На патрульном автомобиле была включена звуковая и световая сигнализация, чтобы люди смогли заметить сигналы и сориентироваться на местности.

Полицейские ездили по лесным дорогам в попытках отыскать грибников. Некоторое время попытки были безуспешны: заблудившиеся жители Тольятти так и не могли сориентироваться. Но наконец в определенный момент они услышали звуковые сигналы и сообщили об этом инспекторам. Потерявшиеся грибники вышли на звук. С ними все было в порядке и медицинская помощь никому не потребовалась.

Семья поблагодарила от всей души инспекторов за помощь и, воссоединившись, уехала домой. А сотрудники полиции вернулись на маршрут патрулирования.