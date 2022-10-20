Конструктор для спутника: в Самаре ученые разработали универсальную малогабаритную космическую платформу

На основе универсальной платформы можно собрать спутники самого разного назначения. Фото: Самарский университет

В Самаре ученые разработали универсальную малогабаритную космическую платформу. Патент на полезную модель платформы «Аист-3» получили ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Рассказываем, какие возможности открывает новая разработка.

Масса меньше, эффективность больше

Работу над платформой, на основе которой можно было бы быстро строить эффективные малые спутники, вел авторский коллектив из пяти молодых ученых на средства гранта Инновационного фонда Самарской области. За основу взяли лучшие идеи и технические решения успешно работающих на орбите маломассогабаритных космических аппаратов «АИСТ» и «АИСТ-2Д», но в первую очередь – разработанный в вузе малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли «АИСТ-3Д», масса которого вдвое меньше, чем у успешно работающего «АИСТа-2Д».

Иван Ткаченко - один из авторов проекта. Фото: Анар Мовсумов

- Мы решили создать на базе аппарата «АИСТ-3Д» универсальную малогабаритную космическую платформу, на которую можно устанавливать различные наборы целевой аппаратуры: оптико-электронную, инфракрасную, радиолокационную, телекоммуникационную, - пояснил один из авторов патента, директор Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета Иван Ткаченко.

Можно менять конфигурацию и габариты

Как рассказали в университете, главное отличие новой платформы от уже существующих - простые конструктивно-технологические решения. Это позволит наладить серийное производство на ее основе малых спутников различного назначения. Кроме того, новая разработка имеет серьезные энергетические возможности, которые могут обеспечить орбитальный полет, ориентацию с необходимой точностью и полноценное функционирование целевой нагрузки с энергопотреблением до 1000 Вт. Аппарат способен вывести на орбиту целевую аппаратуру массой от 70 до 100 кг, масса собственной бортовой аппаратуры и систем составит еще 169,3 кг.

- В зависимости от состава целевой аппаратуры и энергетических потребностей есть возможность изменять габариты космического аппарата, размеры и конфигурацию солнечных батарей, - рассказывают авторы проекта. – Кроме того, в составе платформы предусмотрена собственная двигательная установка.

Максим Иванушкин рассказал о конструктивных особенностях платформы. Фото: Дарья Аксенова

Для серийного производства

Одной из главных задач, которую ставили перед собой самарские ученые, стало ускорение и упрощение процесса технологической подготовки, чтобы аппарат можно было легко запустить в серийное производство. Этого удалось добиться за счет предложенных авторами разработки простых конструктивных решений

- Мы отказались от обычной в таких случаях фрезерованной несущей рамы космического аппарата и предложили использовать клепаные конструкции, – объяснил член авторского коллектива, ассистент кафедры космического машиностроения Максим Иванушкин. - Это упрощает производство, что особенно важно при изготовлении сотен и даже тысяч однотипных космических аппаратов,

Ранее в 2022 году Универсальная малогабаритная платформа «АИСТ-3» была успешно представлена на XV Международном навигационном форуме и Конгрессе «Сфера», а также на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

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