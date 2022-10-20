В Самаре начала работать «Школа GR»

Школу GR обсудили в радиоэфире «Комсомольской правды»

Руководители крупных корпораций и небольших фирм уже оценили все преимущества такого штатного специалиста. Для многих, он стал незаменимым помощником в ведении диалога с представителями власти. На вопросы журналиста «Комсомольской правды» о будущем выпускников «Школы GR» отвечает, Максим Кануев - генеральный директор АНО " Институт Регионального и Муниципального Развития " и Анастасия Крупнина – слушатель школы, финансист.

- Максим Николаевич, мы с Вами много говорили о «Школе муниципального депутата», теперь у Вас появилось новое направление. Давайте расскажем, что такое GR и чему обучают в школе?

Максим Кануев: Последние несколько лет мы наблюдаем что, в компаниях, крупных организациях, в том числе в малом и среднем бизнесе есть потребность в человеке, который отвечает за взаимодействие с органами власти. И мы понимаем, что крупные инфраструктурные проекты невозможны без полного понимания и взаимодействия с органами власти. Но, мы говорим не только про взаимодействие. Этот человек должен уметь грамотно позиционировать свою компанию и правильно представлять интересы своей компании абсолютно во всех структурах. Вот именно этому мы и обучаем.

Гостями эфира стали Максим Кануев и Анастасия Крупнина

- Среди слушателей школы, как я понимаю, представители малого и среднего бизнеса, а можно подробнее кто эти люди? Какие у них потребности в обучении в вашей школе?

Максим Кануев: В нашей стране, на данный момент, порядка 5-7 % компаний имеют такого специалиста как GR-менеджер. И это крупные компании. И если мы говорим про корпорации, то у них в структуре управления создается отдельный GR-департамент. Где работает не просто менеджер, а несколько человек, которые отвечают за те или иные направления в рамках этого департамента. У нас среди слушателей есть представители крупного бизнеса, также малого и среднего бизнеса, в том числе самозанятые. Потому что они сегодня видят, что есть в этом необходимость. Все очень просто. Человек сегодня – самозанятый, но он мечтает о том, чтобы у него был бизнес крупный. И в том числе используя меры государственной поддержки

- Анастасия Михайловна, расскажите с какими целями и задачами Вы пришли и для чего Вы участвуете в данном проекте?

Анастасия Крупнина: О "Школе GR" я узнала совсем недавно. Через социальные сети и от хороших моих знакомых, которые тоже являются слушателями "ШКОЛЫ GR". Мне стало интересно, потому что здесь я увидела для себя возможности для развития и для реализации своих идей планов. И вообще мне интересно обучение. Я тот человек, который постоянно стремится к развитию. Постоянно проходит обучение и повышение квалификации. Наверное потому, что я хочу иметь те инструменты, которые помогут мне активно участвовать в жизни города, области и своего микрорайона.

- Инструменты "Школы GR" пригодятся вам и в основной сфере деятельности.

Анастасия Крупнина: Конечно. Я работаю предпринимателем, финансовым экспертом в сфере кредитования больше 15 лет. Ко мне приходят люди с различными проектами, которые нацелены прежде всего на развитие. На создание рабочих мест, на развитие региональной экономики. Также ко мне приходят люди и с определенными сложностями. И я считаю своим долгом людей обезопасить и помочь в вопросах финансовой грамотности, чтобы они, не стали жертвами мошенников.

- Вы наверняка знакомы и со «Школой муниципального депутата» . Насколько и эта история Вам была бы интересна?

Анастасия Крупнина: Интересна. Я с детства всегда интересовалась политикой и изучала историю государства. И мне всегда это было очень интересно. Я очень ждала когда мне исполнится 18 лет, для того чтобы отдать свой голос и проголосовать на выборах. В 18 лет я впервые самостоятельно пришла на избирательный участок и проголосовала. До этого тоже всегда ходила, но с родителями. А сегодня я вижу, сколько делается в нашем городе. Наш город безумно люблю. Я, прежде всего, - патриот малой родины. Если мы все будем активнее и будем участвовать в развитии нашей губернии, то это даст нам еще больший импульс. Очень надеюсь, что полученные знания дадут мне возможность применить их, прежде всего в нашем городе, что почувствую себя причастной к его развитию. И мы будем объединяться, и делать наш регион еще краше. Только все вместе и только одной командой.

- Максим Николаевич, я уверен, что в «Школу муниципального депутата» и в «Школу GR» приходят люди с активной гражданской позицией.

Максим Кануев: Это действительно так. Начнем с того, что тот человек, которому интересно обучение и развитие – он активный. В том числе и с активной гражданской позицией. Я смотрю на нашу первую группу, первый поток учеников «Школы GR», и они меня радуют. Радует также, что школа начала работать в родном для нас Самарском регионе. В дальнейшем мы планируем активно использовать цифровые платформы и онлайн сессии и сделать этот проект федеральным. В январе 2023 мы презентуем его в Москве, с участием представителей других регионов. И, конечно, наши ученики – люди с активной гражданской позицией. У них есть одна очень важная цель – повышение качества жизни граждан. Важно, что все это будет эффективно работать и на экономическое развитие страны. Наши участники хотят вложить свое время и ресурсы для того, чтобы повысить качество жизни. За теми людьми, которые сегодня пришли в «Школу GR» и хотят развиваться, – есть команда, готовая участвовать в этом развитии. Вместе мы сможем сделать очень многое!