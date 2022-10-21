Холодные батареи и оголенные провода: в Самаре дольщики сданного ЖК «Орбита» не могут въехать в свои квартиры

Дольщики ЖК "Орбита" недовольны состоянием, в котором им достался дом. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

В Самаре дольщики сданного в эксплуатацию ЖК «Орбита» на пересечении ул.Димитрова и Московского шоссе не могут въехать в свои квартиры из-за отсутствия отопления и горячей воды. Также люди жалуются на массу других недочетов, которые не помешали комиссии признать дом готовым к проживанию, и которые застройщик не спешит устранять. О своей беде жители рассказали журналисту «КП-Самара».

«Не подпишете бумаги – дом станет долгостроем»

О том, что с новенькой многоэтажкой на пересечении Московского шоссе и улицы Димитрова не все ладно, дольщики двухподъездного 24-этажного ЖК на 414 квартир поняли еще на стадии строительства. Застройщик, ООО «Альянс», серьезно задержал сдачу объекта.

- Ключи нам выдали только в июне 2022 года, задержка от первоначально прописанного в договоре срока составила год и три месяца, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница злополучной многоэтажки Наталья Захарова. – Застройщик утверждал, что во всем виновата пандемия коронавируса и буквально заставил нас подписать допсоглашения на продление договора до июня 2022 года. К этой психологической атаке подключились и минстрой с прокуратурой, нам говорили, что если мы не согласимся на перенос сроков сдачи, дом и вовсе отправится в разряд долгостроев. Конечно, мы подписали документы, деваться было некуда.

«Когда дали воду, дом начало топить»

В июне 2022 года дольщикам наконец вручили долгожданные ключи от квартир. Однако очень скоро выяснилось, что радоваться рано. Хотя официально дом сдан в эксплуатацию и все официальные ведомства сочли его состояние вполне пригодным для жизни, на деле жить в новостройке оказалось невозможно.

- Дом сдался в нежилом состоянии, он вообще не пригоден для проживания, - рассказывает Наталья. – Лифты не работали, холодная вода у нас появилась только после скандалов и жалоб, спустя более чем два месяца. Когда началась подача холодной воды дом начало топить. Паркинг до сих пор затоплен и мы не можем туда попасть. Горячей воды и отопления нет и в помине до сих пор, батареи ледяные.

Трансформаторная подстанция расположена совсем рядом с детской площадкой. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Отдельные вопросы у жильцов вызвала детская площадка нового ЖК. Застройщик расположил положенное «благоустройство» на маленьком пятачке между домом, проезжей частью, разворотной площадкой автобусов и… трансформаторной подстанцией. Причем расстояние от подстанции до огороженной забором-клеткой детской площадкой по замерам жильцов составило всего 1 метр 24 см.

- По всем нормативам там должно быть не менее 10 метров, - говорит Наталья. – А нам предлагают гулять с детьми около источника повышенной опасности. Мало того, что подстанция расположена прямо рядом с детской площадкой, так еще с нее свисают оголенные провода! Мы пожаловались в ГЖИ, но нам пришел ответ, что трансформаторная станция построена по проекту, который прошел экспертизу. А значит все нормально.

«Нам надо освободить жилье, а переезжать некуда»

Жильцы не сидели сложа руки и принялись писать массовые обращения и жалобы во все инстанции – от застройщика до министерства строительства.

- Отовсюду мы получали лишь отписки, что, дескать, застройщик все сдал как надо и у нас все хорошо, - возмущается Наталья. – Люди до сих пор не могут заехать в собственные квартиры, которые так долго ждали. Кто-то живет у родителей, кто-то вынужден тратиться на съемное жилье. 1 ноября нашей семье нужно освободить помещение, где мы сейчас живем, нужно заезжать в новую квартиру. У нас двое маленьких детей. И мы до сих пор не понимаем, будет отопление или нет…

Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков рассказал журналисту «КП-Самара», что допуск на пуск тепла в дом не дает структура Ростехнадзора.

Жильцы замерили расстояние между подстанцией и забором. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

- Это связано с длительной процедурой оформления документов после сдачи дома, - пояснил Игорь Рудаков. – Сейчас давление в системе есть, тепло дом запустили по короткой схеме. Сейчас Ростехнадзор оформляет необходимые разрешения, и в течение месяца, возможно даже скорее, дом подключат к теплу по постоянной схеме.

Тем не менее, жители утверждают, что батареи в здании до сих пор ледяные.

«Пусть устраняет застройщик по гарантии»

В ГЖИ Самарской области жильцам ответили, что все претензии по недоделкам им нужно отправлять застройщику.

- По закону все претензии жильцов по обнаруженным строительным недоделкам могут быть предъявлены застройщику в течение гарантийного срока после сдачи объекта в эксплуатацию, - говорится в ответе ГЖИ жильцам (имеется в распоряжении редакции – Прим.Ред.). – Гарантийный срок не может составлять менее пяти лет. Застройщик уведомлен о необходимости устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств.

В прокуратуре в ответ на жалобы жители ответили, что провели проверку и выявили нарушения в качестве объекта долевого строительства.

- Они возникли уже после ввода объекта в эксплуатацию и должны быть устранены застройщиком. Ему уже направили соответствующее предписание, - отметили в прокуратуре.

Сам застройщик в ответе жильцам заявил, что все выявленные недостатки устраняет.

- Приборы учета горячего и холодного водоснабжения установлены, работы по обустройству территории выполнены в полном объеме, остатки строительного мусора к застройщику не относятся, - говорится в ответе. – Подтекание воды в паркинге устраняют в ходе гарантийных обязательств. Детская площадка оборудована согласно проекту в полном объеме, все работы по опрессовке систем отопления выполнены еще до ввода дома в эксплуатацию, все вопросы по работе лифтов переданы управляющей компании.

Несуществующее собрание, сомнительный протокол

Управляющая компания для жителей ЖК «Орбита» - отдельная головная боль.

- При сдаче дома застройщик поставил нам «свою» управляющую компанию – жилищный кооператив Московское шоссе 199». Мы не могли добиться от нее никаких действий, - жалуется Наталья. – Потом провели собрание, проголосовали за другую управляющую компанию – «Уютный дом». Отправили документы в ГЖИ, там нам ответили, что все приняли и с 1 октября наш дом передан на обслуживание в эту УК. Управляющая компания, видимо, начала спрашивать с застройщика за недоделки, требовать необходимые документы, решать вопросы в интересах жильцов. И внезапно мы узнаем, что наш дом снова передан ЖК «Московское шоссе 199». Якобы мы провели еще одно собрание жильцов, где их выбрали и предоставили в ГЖИ лист с подписями. Но собрания не было! А эти подписи, получается, поддельные!

Действительно, в ответе ГЖИ жителям в соцсетях указано, что «27 сентября было принято решение о внесении изменений в реестр лицензий по данному дому в пользу УК «Уютный дом». А 13 октября директору УК «Уютный дом» пришло уведомление из ГЖИ, что новый ЖК у него из управления забирают, так как якобы 20 сентября прошло еще одно собрание жильцов, где они решили снова передать дом ЖК «Московское шоссе, 199»

- Никакого собрания не было и в помине! – повторяет Наталья. – Да и вообще – как они могли нам 27 сентября ответить, что дом передается УК «Уютный дом», если с 20 сентября у них лежало противоположное заявление? Нас совсем за бесправных дураков держат?

Жители не намерены опускать руки и продолжат бороться за свои коммунальные права с нерадивым застройщиком и сомнительной управляющей компанией. Зима близко, а батареи в многоэтажки по-прежнему холодные и жить там невозможно. Вмешаются ли в ситуацию власти, чтобы помочь людям – покажет время.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий