Какова инфляция в Самаре? Представляем интервью с управляющей самарским отделением Банка России

Марина Мясникова рассказала о ситуации с инфляцией в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об уровне инфляции, влиянии снижения ключевой ставки на экономику, важности инфляционных ожиданий поговорили с управляющим Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Мариной Мясниковой.

- Марина Геннадьевна, в сентябре Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки до 7,5% годовых. С чем это было связано?

- Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, годовая инфляция замедляется. На это повлияли как разовые факторы, имеющие временный характер, так и сдержанная динамика потребительского спроса. Сейчас продолжается снижение цен на многие товары и услуги после их резкого роста в марте.

Укрепление национальной валюты способствует снижению годовых темпов прироста цен на импортные товары.

В результате действия внешних санкций и экспортных ограничений сейчас на внутренний рынок поступает дополнительный объем некоторых товаров. В результате расширения предложения продолжил замедляться рост цен, к примеру, на моторное топливо, стройматериалы. На замедление годового роста цен на отдельные продукты питания влияет в том числе хороший урожай зерновых и овощей в текущем году.

Марина Мясникова ответила на вопросы в эфире радио "Комсомольская правда" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас потребительская активность населения сдержанная. Многие самарцы предпочитают сберегать, а не тратить. Это общероссийская тенденция. Люди, планировавшие крупные покупки, в ситуации неопределенности склонны их откладывать. Более подробно о факторах, влияющих на потребительскую активность и ее динамику, можно прочитать в докладе «Региональная экономика» на официальном сайте Банка России.

– Перед прошлым Советом директоров отдельные застройщики высказали мнение, что ключевую ставку нужно снизить еще больше, чтобы дать импульс развитию стройки. Возможно ли это в существующих условиях?

Банк России будет принимать очередное решение по ключевой ставке 28 октября 2022 года с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая внешние и внутренние риски.

Сейчас можно сказать, что цикл снижения ключевой ставки, скорее всего, близок к завершению. Сложившиеся денежно-кредитные условия, которые на данный момент по оценкам Банка России находятся в нейтральной зоне, облегчат предприятиям адаптацию к «новой реальности» и будут способствовать плавному снижению инфляции. Важно понимать, что перед Банком России при любом сценарии стоит задача – обеспечить ценовую и финансовую стабильность, защитить доходы и сбережения граждан. Денежно-кредитная политика по-прежнему направлена на возвращение инфляции к цели вблизи 4%.

В региональном отделении Центробанка ведут серьезную просветительскую работу. Фото: ЦБ

– Какой уровень инфляции в Самарской области?

В Самарской области мы отмечаем снижение годовой инфляции в сентябре до 14,4% . В нашем регионе на такую динамику влияют характерные для всей России факторы. В связи с увеличением предложения отдельных продуктов питания уменьшился годовой темп прироста цен на продовольственные товары. А сдержанная потребительская активность граждан сказалась на замедлении годового темпа прироста цен на непродовольственные товары.

-Почему людям при этом все-таки кажется, что цены постоянно растут, а официальные данные отличаются от ощущений населения?

Здесь важно понимать, что у каждого человека есть своя потребительская корзина, а значит и личная инфляция. Например, один человек не ест мясо, а в рационе другого оно составляет значительную долю. Соответственно, если оно подорожает, первый вовсе не заметит изменений, зато второй отреагирует. То же самое касается других вариантов: у кого-то есть дети, и для них чувствительны изменения цен на детские товары, другие тратят много средств на товары для животных. Разная структура потребления – разная инфляция. При этом Росстат фиксирует изменение цен на почти 560 товаров и услуг. И каждый из этих товаров по-своему важен для отдельных людей.

Кроме того, мы больше обращаем внимание на цены тех товаров, которые покупаем часто, например, продукты питания. Поэтому изменение цен на хлеб и молоко замечаем быстро. А, например, бытовую технику, гаджеты приобретаем редко, поэтому можем и не заметить, что они подешевели.

Банк России при принятии решений оперирует годовым темпом прироста потребительских цен. Люди же в большей степени замечают рост за более короткий период, например, за месяц. Мало кто сравнивает текущие цены на часто покупаемые товары с ценами в прошлом году. При таком сравнении потребитель может наблюдать временный рост цен, связанный с сезонностью товара. Например, подорожали цветы к 8 Марта или тетради к 1 Сентября. А Банку России важно учитывать именно годовую динамику. При этом понятно, что в течение года могут быть колебания цен. На просветительском портале Банка России fincult.info есть калькулятор инфляции. Каждый может посчитать, как изменился его набор продуктов и услуг.