Куда съездить из Самары в выходные на поезде

Из Самары можно отправиться на уик-энд на поезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зимой, несмотря на холода, тяга к путешествиям хоть и ослабевает, но не пропадает совсем. Безопаснее всего, в том числе и для семейного бюджета, в это время года отправится куда-нибудь на поезде. Отпуск брать не нужно, достаточно выходных. Рассказываем, в какие города, куда можно поехать из Самары в выходные на поезде, и предлагаем варианты конкретных поездов и маршрутов.

Время указано местное. Цены актуальны на момент подготовки материала и могут меняться.

Поехать из Самары в Пензу на выходные

Посетить Пензу в выходные из Самары проще простого, потому что туда ходит удобный дневной экспресс Самара-Пенза. Около 7 вечера в пятницу он уходит из Самары и прибывает в Пензу в 22.29. Всю субботу можно беззаботно гулять по городу, а утром рано в воскресенье тот же экспресс доставит вас чуть за полдень в родную Самару. Еще полдня останется на то, чтобы отдохнуть перед работой.

Сидячий билет в одну сторону обойдется вам от 1153 руб., а купе - от 2376 руб.

Помимо этого, через Самару ходит несколько поездов дальнего следования, на которых тоже можно добраться до Пензы. Стоимость плацкартного билета в них стартует от 1331 руб. Есть и сидячие места - от 730 руб.

Съездить из Самары в Саратов на выходные

Чтобы погулять по Саратову сутки, нужно в без пяти минут полночь в пятницу сесть в поезд Тында-Кисловодск и в субботу утром, около 9 часов, выйти из вагона в Саратове. Цена вопроса в одну сторону - от 1410 руб. Самое позднее время для возвращения обратно - поезд Симферополь-Пермь в 13.18. Дома будете в 23.00. Билеты от 1111 руб. Есть и другие варианты поездов.

Съездить из Самары в Оренбург на выходные

До Оренбурга быстрее всего добраться на двухэтажном составе Москва-Орск, но тогда выезжать придется в пятницу в 11.23. И через шесть часов вы на месте. На этом же поезде, выспавшись после изучения города, в воскресенье в полдень можно отправиться в родную Самару. Стоимость проезда - от 1807 руб. за купе. На других поездах выйдет дешевле, и есть сидячие места от 780 руб.

Поездка Самара-Уфа на выходные на поезде

В последние годы столица Башкортостана заметно преобразилась, так что свои выходные можно посвятить поездке в этот город. В поездах до Уфы нет недостатка. Например, в пятницу в 22.19 спокойно садимся в поезд Пенза-Нижневартовск, засыпаем под стук колес и утром около 8 часов просыпаемся в Уфе. Плацкарт от 1566 руб.

Обратно выезжаем в воскресенье, например, в 08.39 на фирменном составе «Южный Урал» Челябинск-Москва, и в 16.13 вы в Самаре. Билеты в этом поезде, конечно, выйдут подороже. Плацкарт начинается от 2249 руб. Есть СВ - от 10358 руб.

Из Самары в Саранск на выходные на поезде

Если очень хочется в столицу Мордовии, то есть варианты, как доехать до нее на поезде. Правда, их меньше, и они неудобные. В субботу чуть за полночь можно сесть в поезд Самара-Санкт-Петербург и вылезти в 05.44 на саранском вокзале. Уехать можно в 23.35 этого же дня или в воскресенье в это же время, но тогда опоздаете на работу, потому что поезд прибывает в 09.44. Билеты от 981 руб. - за сидячий и 1644 руб. - за купе.