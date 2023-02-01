Сломал руку и надел шпильки: молодой самарец сменил сноуборд на танцы на каблуках

Танец на каблуках требует недюжинной ловкосит и выносливости. Фото: Анна Галочкина

В Самаре молодой парень преподает девушкам новое танцевальное направление. Frame up Strip – вовсе не стриптиз, как может показаться из названия. Напольная хореография на каблуках – искусство танца, которое требует недюжинной ловкости, выносливости и длительных тренировок. Молодой самарец Максим Мельник не просто освоил необычное танцевальное направление, но и преподает его всем желающим. Танцор рассказал журналисту «КП-Самара», как встал на шпильки, с какими трудностями столкнулся и как родные относятся к его профессии.

«Кататься запретили, а тело требовало нагрузок»

Максим Мельник признается – танцевать он начал еще в детстве. Сначала это были эстрадные танцы в детском коллективе, потом хип-хоп. Параллельно паренек профессионально катался на сноуборде. Однако опасные заснеженные трассы не щадят никого – и Максим серьезно травмировался.

- Однажды я сломал руку и долго реабилитировался. В это время мне нельзя было кататься и заниматься физическими упражнениями. Но тело требовало нагрузок, а на танцы запреты не распространялись. Тогда я, насмотревшись шоу «Танцы» по телевизору, пошел на Vogue (стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке, - прим. автора). Два года я был в составе команды «JASM», а моим тренером была Татьяна Юрова. На одном из выступлений мы заняли первое место, так меня стали узнавать в самарской танцевальной тусовке.

А в 17 лет Максим начал танцевать Frame up Strip. Признается – это произошло случайно.

- На Vogue я познакомился со своим будущим тренером - Лерой Колесовой, которая рассказала про напольную хореографию и сумела увлечь меня новым направлением,- говорит он.

«Постоянно падал»

Максим вспоминает: впервые взгромоздившись на каблуки, он только ахнул – и как девушки проводят на них дни напролет?

-Я сам по себе очень неуклюжий человек, а тут еще 20 сантиметров плюсом на ногах. Первое время я постоянно падал, когда ходил, но сейчас уже попроще, - рассказал молодой человек. – Думал, что будут проблемы с поиском обуви на каблуках подходящего размера, но мне повезло – у меня 41-й, а это как раз последний «женский» размер. В Самаре есть несколько хороших магазинов, в которых можно приобрести стрипы, так что проблем с обувью не возникает.

«Главное, что девочки выходят счастливыми»

Поначалу Максим не решался рассказать маме новом увлечении.

- Маме поначалу говорил, что занимаюсь танцами нового направления, чтобы сильно не шокировать, - признается молодой человек. – Но у нас хорошие взаимоотношения, поэтому, когда она узнала про каблуки, то отреагировала абсолютно нормально.

По мере того, как Максим осваивал новое направление, росло его желание делиться накопленными знаниями. Молодой человек решился на преподавание.

- Сначала это было скорее забавой, хобби. Однако вскоре выяснилось, что мои навыки востребованы и научиться красиво танцевать и двигаться на каблуках хотят многие девушки. За два года число моих учениц серьезно выросло, - рассказывает Максим. – Для меня видеть, как мои ученицы воплощают в жизнь задуманный танец – главная награда. Главное, что девочки выходят с занятий счастливыми.

«Мужественность – в поступках»

Максим признается: порой ему приходится сталкиваться и с хейтерами. В танцевальных кругах его сценический образ воспринимают адекватно, однако среди посторонних допустить, что мужчина может встать на каблуки, пусть даже исключительно ради искусства и танца, готовы далеко не все.

- На первом курсе института я участвовал в студдебюте, меня попросили станцевать. Я вышел на сцену на каблуках, танец всем понравился, но потом откуда-то «сверху» декану прилетел нагоняй – мол, не положено, - вспоминает Максим. – Это было малоприятно. Сейчас порой тоже сталкиваюсь с предвзятым отношением. Например, когда я начал выкладывать видео в интернет, было множество комментариев негативных. Но я не обращаю на них внимание.

Максим уверен - от танца на каблуках его мужская энергия вовсе не теряется.

- Любой танцор любого стиля – это просто тело, которое может создавать любой образ, если приложить какие-то определенные усилия. Для меня мужественность - это, в первую очередь, поступки: не побояться вступиться, если обижают слабых, быть надежным, помогать близким. Когда я танцую по мне не скажешь, что я танцую женский танец. Человек смотрит и видит мужчину с мужской энергетикой. Я всем советую идти танцевать, не обращая внимания на чужие взгляды. Люди всегда будут вас осуждать, поэтому просто делайте то, что вам нравится.

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