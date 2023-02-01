В Самаре выпустили первый поток «Школы GR»

В эфире радио «Комсомольская правда» генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим Кануев и генеральный директор ООО «ТВ - Альфа Финанс», выпускник «Школы GR» Тахир Богданов

В эфире радио «Комсомольская правда» генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим Кануев и генеральный директор ООО «ТВ - Альфа Финанс», выпускник «Школы GR» Тахир Богданов рассказали о проекте, который учит предпринимателей выстраивать отношения с государственной властью.

- Максим Николаевич, совсем недавно, а именно в декабре прошлого года завершилось обучение первого потока в «Школе GR». Расскажите пожалуйста, чему обучали слушателей?

Кануев М.Н: Я очень рад тому, что данный проект был впервые реализован в родном для нас регионе, в нашей Самарской области. В нем в качестве студентов приняли участие представители малого и среднего бизнеса из Самары, Тольятти, муниципальных образований и отдаленных районов Самарской области, а так же представители из Сызрани. Если говорить о том чему обучали, то это стратегический менеджмент, как правильно выстроить GR стратегию на своем предприятии и как правильно пользоваться мерами государственной поддержки. Наши слушатели получили возможность встретиться с крупным бизнесом. Побывать на одном из стратегических предприятий Самарской области. Ознакомиться с работой GR -департамента этого предприятия. В том числе, слушатели курса получили информацию о современных подходах, PR инструментах, и конечно о мерах государственной поддержки.

- Какие перспективы теперь открываются перед выпускниками курса?

Кануев М.Н: Если говорить о перспективах для выпускников, то на нашем курсе они получили уникальные инструменты для масштабирования своих будущих проектов. У многих выпускников есть свои идеи о создании новых производств, в том числе связанных с импортозамещением и иновациями. Я думаю, мы окажем им всяческую поддержку. В том числе, совместно с ТПП Самарской области и с исполнительными и законодательными органами власти. Я надеюсь, что наши выпускники будут активными. Не будут стесняться заявляться, а наоборот, будут продвигать вместе с нами то, о чем они сегодня думают и ради чего они пришли обучаться в «Школу GR».

- Тахир Вадимович, вы представляете средний бизнес в Сызрани. Насколько активно бизнес-сообщество в вашем городе? И насколько важны на ваш взгляд такие проекты как «Школа GR»?

Богданов Т.В:

-Я очень тесно взаимодействую с предпринимателями нашего города. Могу с уверенностью сказать, что предпринимательское сообщество Сызрани очень активное. Оно готово работать и развиваться на благо нашего города, региона и в целом страны. Пройдя обучение в «Школе GR» я понял, что государство сегодня предлагает целый ряд возможностей в виде государственной поддержки предпринимателей. Этими мерами нужно пользоваться, их важно знать и применять их.

- Тахир Вадимович, расскажите немного о вашем основном направлении деятельности?

Богданов Т.В:

- Сегодня мы говорим о перспективах развития бизнеса в нашем регионе, о мерах поддержки. На наш взгляд, если мы говорим о кредитных средствах, которые идут, прежде всего, на развитие малого и среднего бизнеса, нашей экономики . Это продукт, который должен быть качественным и предлагаемые условия не были обременением, а еще хуже когда есть замечательная идея, но попадается крайне не выгодное решение для бизнеса. ... В этом случае нужна помощь профессионалов и наша компания всегда готова оказать содействие и помощь. К нам люди обращаются люди как с проблемами, так и с вопросами увеличения оборотки или на новый проект. Данное направление мы развиваем не только в нашем регионе, сейчас активно развиваем сеть по всей РФ. Кредитный брокер — это профессионал своего дела, который сопровождает клиента на всех этапах оформления сделки, сэкономить время, избавит от бумажной волокиты, сделает более выгодное решение. Я всегда открыт к общению, добавляйтесь в социальных сетях. Прежде чем брать кредитные средства на развитие, обратите внимание на условия, а лучше обратитесь к профессионалам за консультацией.

- Максим Николаевич, первый поток «Школы GR» уже закончился. Готовы ли вы набирать второй поток?

Кануев М.Н: Когда мы только планировали открытие «Школы GR» в Самарской области, мы изначально планировали, что проект станет межрегиональным, а потом и федеральным. И конечно, если говорить про первый поток, то я увидел насколько активные у нас предприниматели. Насколько им интересна тема GR. И насколько им интересно взаимодействие с органами власти. Уверен, что ко второму потоку подключится еще больше бизнесменов из муниципальных районов области. Сейчас мы ведем активные переговоры с ТПП Московской области и Москвы. Это те города, в которых мы точно планируем запускать наш проект в рамках его масштабирования.

- Получается, скоро ваш проект выйдет за территорию Самарской области?

Кануев М.Н: Я скажу больше, 2 декабря к нам приезжал представитель Мурманской области. Это был уполномоченный по защите прав предпринимателей. И мы с ним обсуждали запуск нашего проекта. В феврале 2022, вместе с предпринимателями Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области мы ездили с бизнес-сессией в Мурманск. И одну из ближайших выездных сессий нашей школы мы планируем провести в этом Арктическом регионе. А чтобы охватить еще больше регионов России мы будем использовать цифровые платформы, формат онлайн-сессий и т.д. Сейчас мы ведем переговоры с республикой Башкортостан. Они тоже хотят участвовать в наших проектах.

- Спасибо Максим Николаевич, желаем вам активного развития и масштабирования «Школы GR».