Большой цирковой праздник: в Самаре в четвертый раз прошел Всероссийский детский фестиваль «Феникс»

Юные циркачи показали свои таланты на самарской сцене Фото: Наталья АРТЯКОВА

В минувшую субботу, 28 января 2023 года, уже с самого утра ДК «Заря» в Самаре начал наполняться детским заливистым смехом. В этот день в нашем городе уже в четвертый раз провели Всероссийский фестиваль детского циркового искусства «Феникс». В Самаре собрались 12 коллективов из разных городов, которые показали на сцене чудеса циркового искусства. Журналист «КП-Самара» побывал на фестивале и пообщался с юными дарованиями.

Организаторы фестиваля желают творческим коллективам успехов на цирковой арене Фото: Наталья АРТЯКОВА

«Это большой цирковой праздник»

- Наш фестиваль – это большой цирковой праздник. Дети разных возрастов не только получают возможность показать свои таланты на сцене, но и могут пообщаться с другими юными артистами, обменяться опытом, завести друзей, - рассказывает журналисту организатор фестиваля «Феникс» и руководитель самарской детской цирковой студии «Арлекино» Лариса Никулина.

Артисты удивили своими умениями Фото: Наталья АРТЯКОВА

Самарчанка уверена, что обмен опытом между детьми цирковых студий разных городов помогает им в самореализации на сцене. Артисты спрашивают у друг друга советы по выступлению, технике исполнения номера, реквизиту. На фестивале циркового искусства соперничества нет, здесь все заодно, дети приехали сюда, чтобы показать свои умения, где каждый по-своему талантлив.

География растет

В 2023 году в самарском фестивале «Феникс» приняли участие 12 цирковых коллективов из Пензенской, Саратовской, Челябинской, Волгоградской, Самарской областей и Москвы. Организатор мероприятия Андрей Козлов отмечает, что с каждым годом география фестиваля становится все больше и больше. Сами ребята очень рады стать участниками масштабного самарского праздника.

- Мы приехали в Самару впервые, нам очень нравится ваш город и его атмосфера. Уже с утра мы зарядились позитивной энергией и готовы выйти на сцену, чтобы показать жюри свои лучшие номера, - говорят артисты из Пензы.

Эквилибристы, акробаты и жонглеры

В фойе ДК «Заря» со всех уголков слышны строгие голоса наставников. «Оле-ап!» и семилетняя девочка встает на руки на табуретке, еще «ап!» и юная артистка сгибает спину в нереальной позе, чем приводит в восторг проходящих мимо зрителей. Репетиции циркачей проходят прямо возле концертного зала, на сцену организатор Лариса Никулину пускает строго по времени, чтобы все коллективы смогли прочувствовать габариты площадки перед выступлением.

Репетиции не останавливались ни на минуту Фото: Наталья АРТЯКОВА

Каждый коллектив представил несколько партерных номеров – на сцену выходят эквилибристы, акробаты и жонглеры. В настоящее время организаторы решают вопрос с возможностями включения в фестивальную программу воздушные номера. Вполне вероятно, что уже в следующем году юные циркачи смогут впечатлить жюри и зрителей своими талантами не только на твердой земле, но и в воздухе.

- Председателем профессионального жюри уже по сложившейся традиции стали заслуженные артисты РФ, ветераны цирка Зинаида Чудайкина и Валентин Каргин. Более 100 детей-участников фестиваля получили памятные медали, дипломы и кубки. А главное, ребята и их наставники увезли с собой отличное настроение, прекрасные ощущения праздника и творческой атмосферы, - в заключение отметил организатор фестиваля «Феникс» Андрей Козлов.