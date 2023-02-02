Молочные кухни в Самаре: адреса раздаточных пунктов, расписание работы

Маленьким детям больше подходит продукция молочных кухонь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцев обеспокоили слухи о возможном закрытии молочных кухонь. Власти успокоили – такой меры не планируется. В Самаре продолжают работать молочные кухни, на которых можно заказать специализированную молочную продукцию для детей. Это, однако, уже не те учреждения, где в советское время и позже можно было получать детскую продукцию бесплатно. Мы выяснили, где сегодня находятся молочные кухни в Самаре, как работают, адреса раздаточных пунктов.

Что производят на молочных кухнях в Самаре

Продукция молочных кухонь - детские творог и кефир, ацидофильная паста, ацидолакт сладкий, ацидолакт кисломолочный - предназначена для детей с 6 месяце в качестве прикорма, для беременных как дополнительное питание, в качестве дополнительного питания взрослым с различными дисфункциями ЖКТ, аллергией, иммуно-дефицитными состояниями и др.

Адреса молочных кухонь в Самаре

В Самаре сегодня функционируют три молочные кухни. Точнее одна, у которой есть три пункта выдачи. Вся продукция выдается только на платной основе.

«Главная» молочная кухня Самары находится по адресу: ул. Ново-Садовая, 34.

Эта кухня производит молочное питание из натурального цельного молока из живых бактерий уже 40 лет. Мощность кухни в настоящее время составляет до 5000 порций лечебного питания в день. Забрать продукцию в будни можно с 7 до 14 часов, в субботу - с 8 до 12 часов. Первое число каждого месяца - санитарный день.

У этого учреждения есть два раздаточных пункта. Первый находится на ул. Республиканской, 58. Выдача продукции производится с понедельника по субботу, с 12 до 14 часов.

Второй раздаточный пункт расположен на пр. Кирова, 242. Выдача продукции с понедельника по пятницу, с 10 до 13 часов, суббота и воскресене - выходные дни. Первое число каждого месяца - санитарный день.

Все вопросы можно задать по телефону: 958-93-31.

Сколько стоит продукция молочных кухонь в Самаре в 2023

200 граммов любой питьевой продукции стоит 55 рублей. За 50 граммов детского творога придется заплатить 55 рублей, а за 100 граммов - 100 рублей.