«За что же ты меня так!»: соцсети «взорвало» видео жестокого избиения бабушки 19-летним внуком в Самаре

Пожилая женщина лежит на полу и умоляет внука прекратить.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Видео жестокого избиения внуком своей бабушки разлетелось по всем социальным сетям, «взорвало» интернет и вызвало волну негодования среди самарцев. На страшных кадрах, опубликованных поздней ночью 1 февраля 2023 года, молодой парень до крови избивает свою престарелую бабушку.
Видеозапись начинается после нанесения первых ударов. Пожилая женщина лежит на полу и умоляет внука прекратить. В кадре видно и лицо парня, который, очевидно, показал его намеренно.
— Нам поступила информация от подписчика о неком 19-летнем Егоре, который избил свою бабушку, с которой проживает. Данное видео он сам выложил в самарском подростковом чате, — написал автор публикации в сообществе Вконтакте «Подслушано Самара».
По его словам, молодой человек в своих сообщениях в чате также пригрозил убить своего брата. Опубликованные кадры явно не для слабонервных. Во время бесчеловечного нанесения ударов бабушка лишь причитает.
— Все-все, хватит! За что ж ты меня так?! Ой, мамочки, как мне плохо, — обращается она к внуку.
Публикация ожидаемо вызвала бурю негодования у людей. В комментариях под постом мгновенно собрались инициативные представители мужского пола, которые решили нагрянуть к парню. Для этого мужчины попросили всех, кто обладает какой-либо информацией, скинуть адрес обидчика бабушки.
— Пусть молится, чтобы его местные раньше полиции не нашли, — написал самарец.
Некоторые люди стали делиться некоторыми известными им данными насчет парня. По этим неподтвержденным данным, отец Егора мертв, мать неизвестно где, сам он живет с бабушкой и якобы восемь раз лежал в психиатрической больнице.
Кто-то из комментаторов уверяет, что молодой человек состоит в чате с другими ребятами, где и публиковались подобные жестокие вещи. Среди предположений самарцев, пытающихся объяснить страшное избиение, были и другие: парня «накачали» и заставили. Якобы пожилая женщина сама жестоко обращалась с ним и избивала.
Еще ночью под постом появились комментарии ГУ МВД по Самарской области. Автора или администратора сообщества попросили уточнить в личных сообщениях подробности данного происшествия. Также полицейские запросили у администратора дату и время происходящего.
Актуальную на 2 февраля информацию сообщили представители пресс-службы журналисту «КП-Самара».
— По факту публикации в интернете сотрудники полиции проводят проверку. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.