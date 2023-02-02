«За что же ты меня так!»: соцсети «взорвало» видео жестокого избиения бабушки 19-летним внуком в Самаре

Пожилая женщина лежит на полу и умоляет внука прекратить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Видео жестокого избиения внуком своей бабушки разлетелось по всем социальным сетям, «взорвало» интернет и вызвало волну негодования среди самарцев. На страшных кадрах, опубликованных поздней ночью 1 февраля 2023 года, молодой парень до крови избивает свою престарелую бабушку.

«За что же ты меня так!»

Видеозапись начинается после нанесения первых ударов. Пожилая женщина лежит на полу и умоляет внука прекратить. В кадре видно и лицо парня, который, очевидно, показал его намеренно.

— Нам поступила информация от подписчика о неком 19-летнем Егоре, который избил свою бабушку, с которой проживает. Данное видео он сам выложил в самарском подростковом чате, — написал автор публикации в сообществе Вконтакте «Подслушано Самара».

По его словам, молодой человек в своих сообщениях в чате также пригрозил убить своего брата. Опубликованные кадры явно не для слабонервных. Во время бесчеловечного нанесения ударов бабушка лишь причитает.

— Все-все, хватит! За что ж ты меня так?! Ой, мамочки, как мне плохо, — обращается она к внуку.

«Мы его сейчас найдем»

Публикация ожидаемо вызвала бурю негодования у людей. В комментариях под постом мгновенно собрались инициативные представители мужского пола, которые решили нагрянуть к парню. Для этого мужчины попросили всех, кто обладает какой-либо информацией, скинуть адрес обидчика бабушки.

— Пусть молится, чтобы его местные раньше полиции не нашли, — написал самарец.

Некоторые люди стали делиться некоторыми известными им данными насчет парня. По этим неподтвержденным данным, отец Егора мертв, мать неизвестно где, сам он живет с бабушкой и якобы восемь раз лежал в психиатрической больнице.

Кто-то из комментаторов уверяет, что молодой человек состоит в чате с другими ребятами, где и публиковались подобные жестокие вещи. Среди предположений самарцев, пытающихся объяснить страшное избиение, были и другие: парня «накачали» и заставили. Якобы пожилая женщина сама жестоко обращалась с ним и избивала.

Полиция уже начала проверку

Еще ночью под постом появились комментарии ГУ МВД по Самарской области. Автора или администратора сообщества попросили уточнить в личных сообщениях подробности данного происшествия. Также полицейские запросили у администратора дату и время происходящего.

Актуальную на 2 февраля информацию сообщили представители пресс-службы журналисту «КП-Самара».

— По факту публикации в интернете сотрудники полиции проводят проверку. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.